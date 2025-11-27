Подозрение получили участники организованной группы за незаконную добычу более 15 тысяч тонн песка. ФОТОРЕПОРТАЖ
Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора разоблачена организованная группа, которая в промышленных масштабах незаконно добывала песок в Обуховском районе Киевской области.
Сообщено о подозрении трем лицам за незаконную добычу полезных ископаемых в составе организованной группы, передает Цензор.НЕТ.
Детали расследования
За несколько месяцев участники схемы успели:
- незаконно добыть 14,1 тысячи м³ песка;
- нанести окружающей среде ущерб на сумму почти 16 миллионов гривен;
- продать песок за наличные без какого-либо учета.
Организатор, являющийся руководителем частной компании, привлек людей с доступом к землям и технике, обеспечил добычу, погрузку и транспортировку песка. Часть водителей, по предварительным данным, могла не знать о незаконности деятельности.
Продолжаются следственные действия по установлению всех участников схемы и обеспечению возмещения ущерба государству.
Подозреваемым избраны меры пресечения, один из организаторов группировки взят под стражу. Им может грозить до восьми лет лишения свободы.
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Так званих "правоохоронців" просто подвинули і наказали не заважати дорослим дядям.