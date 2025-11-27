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Подозрение получили участники организованной группы за незаконную добычу более 15 тысяч тонн песка. ФОТОРЕПОРТАЖ

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора разоблачена организованная группа, которая в промышленных масштабах незаконно добывала песок в Обуховском районе Киевской области.

Сообщено о подозрении трем лицам за незаконную добычу полезных ископаемых в составе организованной группы, передает Цензор.НЕТ.

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Детали расследования

За несколько месяцев участники схемы успели:

  • незаконно добыть 14,1 тысячи м³ песка;
  • нанести окружающей среде ущерб на сумму почти 16 миллионов гривен;
  • продать песок за наличные без какого-либо учета.

Организатор, являющийся руководителем частной компании, привлек людей с доступом к землям и технике, обеспечил добычу, погрузку и транспортировку песка. Часть водителей, по предварительным данным, могла не знать о незаконности деятельности.

Продолжаются следственные действия по установлению всех участников схемы и обеспечению возмещения ущерба государству. 

Подозреваемым избраны меры пресечения, один из организаторов группировки взят под стражу. Им может грозить до восьми лет лишения свободы.

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песок
песок
песок
песок
песок
песок

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Автор: 

Киевская область (4667) Нацполиция (16973) Офис Генпрокурора (3140)
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Корупційні прокурори міндіча проти піска.
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27.11.2025 11:35 Ответить
Добычу песка крышки СБУ!
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27.11.2025 11:39 Ответить
Мабуть цей пісок видобували і вивозили жменьками, тому правоохоронці й не помічали нічого!
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27.11.2025 11:42 Ответить
Так само як з видобутком бурштина - всі про це знають, але ніхто нічого "не помічає".
Так званих "правоохоронців" просто подвинули і наказали не заважати дорослим дядям.
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27.11.2025 12:16 Ответить
Аж 15 тисяч тон!! Да це така мала частка,що ті хто на цьому знається тільки регочуть! Куди не кинь оком - всюди незаконні кар'єри та копальні....біля кожного райцентру! Ці кормушки передають майже ,як спадщину від керівника до керівника району, поліції,прокурору .."Виявили"!!! Не занесли вчасно!!
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27.11.2025 11:44 Ответить
Миндичевцы налом больше переносили никто в прокуратуре их не замечал,а тут набросились.
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27.11.2025 11:50 Ответить
В Києві "для будівництва укріплень" було намито стільки піску, що можна кілька мікрорайонів побудувати. Що і було зроблено. А укріплення - ми вже всі побачили.
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27.11.2025 11:55 Ответить
 
 