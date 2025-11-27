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Новини Фото Незаконний видобуток
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Підозру отримали учасники організованої групи за незаконний видобуток понад 15 тисяч тонн піску. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито організовану групу, яка у промислових масштабах незаконно видобувала пісок в Обухівському районі Київщини.

Повідомлено про підозру трьом особам за незаконний видобуток корисних копалин у складі організованої групи, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі розслідування

За кілька місяців учасники схеми встигли:

  • незаконно видобути 14,1 тисяч м³ піску;
  • завдати довкіллю збитків на майже 16 мільйонів гривень;
  • продати пісок за готівку без будь-якого обліку.

Організатор, який є керівником приватної компанії, залучив людей з доступом до земель і техніки, забезпечив видобуток, завантаження та транспортування піску. Частина водіїв, за попередніми даними, могла не знати про незаконність діяльності.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників схеми та забезпечення відшкодування збитків державі. 

Підозрюваним обрані запобіжні заходи, одного з організаторів угруповання взято під варту. Їм може загрожувати до восьми років ув’язнення.

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пісок
пісок
пісок
пісок
пісок
пісок

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Автор: 

Київська область (4626) Нацполіція (15751) Офіс Генпрокурора (3916)
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Корупційні прокурори міндіча проти піска.
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27.11.2025 11:35 Відповісти
Добычу песка крышки СБУ!
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27.11.2025 11:39 Відповісти
Мабуть цей пісок видобували і вивозили жменьками, тому правоохоронці й не помічали нічого!
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27.11.2025 11:42 Відповісти
Так само як з видобутком бурштина - всі про це знають, але ніхто нічого "не помічає".
Так званих "правоохоронців" просто подвинули і наказали не заважати дорослим дядям.
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27.11.2025 12:16 Відповісти
Аж 15 тисяч тон!! Да це така мала частка,що ті хто на цьому знається тільки регочуть! Куди не кинь оком - всюди незаконні кар'єри та копальні....біля кожного райцентру! Ці кормушки передають майже ,як спадщину від керівника до керівника району, поліції,прокурору .."Виявили"!!! Не занесли вчасно!!
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27.11.2025 11:44 Відповісти
Миндичевцы налом больше переносили никто в прокуратуре их не замечал,а тут набросились.
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27.11.2025 11:50 Відповісти
В Києві "для будівництва укріплень" було намито стільки піску, що можна кілька мікрорайонів побудувати. Що і було зроблено. А укріплення - ми вже всі побачили.
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27.11.2025 11:55 Відповісти
 
 