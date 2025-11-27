Підозру отримали учасники організованої групи за незаконний видобуток понад 15 тисяч тонн піску. ФОТОрепортаж
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито організовану групу, яка у промислових масштабах незаконно видобувала пісок в Обухівському районі Київщини.
Повідомлено про підозру трьом особам за незаконний видобуток корисних копалин у складі організованої групи, передає Цензор.НЕТ.
Деталі розслідування
За кілька місяців учасники схеми встигли:
- незаконно видобути 14,1 тисяч м³ піску;
- завдати довкіллю збитків на майже 16 мільйонів гривень;
- продати пісок за готівку без будь-якого обліку.
Організатор, який є керівником приватної компанії, залучив людей з доступом до земель і техніки, забезпечив видобуток, завантаження та транспортування піску. Частина водіїв, за попередніми даними, могла не знати про незаконність діяльності.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників схеми та забезпечення відшкодування збитків державі.
Підозрюваним обрані запобіжні заходи, одного з організаторів угруповання взято під варту. Їм може загрожувати до восьми років ув’язнення.
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Так званих "правоохоронців" просто подвинули і наказали не заважати дорослим дядям.