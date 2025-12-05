Военный ТЦК избил 56-летнего львовянина вместо проверки документов: получил подозрение, - ГБР
Во Львове Государственное бюро расследований сообщило о подозрении военнослужащему районного ТЦК, который, по данным следствия, вместо проверки документов применил физическую силу к 56-летнему львовянину. Потерпевший получил травмы.
Об этом сообщили в Территориальном управлении ГБР во Львове, информирует Цензор.НЕТ.
Нападение ТЦК на прохожего мужчину и избиение
"По данным следствия, на прохожего мужчину в одном из районов Львова внезапно набросились несколько сотрудников ТЦК. Они держали его за руки, а один из них нанес сильный удар. Несмотря на крики от боли потерпевшего и замечания прохожих, вместо оказания медицинской помощи, его силой затащили в служебный автомобиль", - говорится в сообщении ГБР.
В пресс-службе отметили, что "военный ТЦК сознательно не включил" портативный видеорегистратор, которым был обеспечен.
Во время прохождения ВЛК медики диагностировали у потерпевшего перелом левого плеча, и только после этого ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Подозрение военному ТЦК
- Действия военнослужащего квалифицировали по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины — превышение власти и служебных полномочий, повлекшее телесные повреждения средней тяжести.
- Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.
чи всіх на фронт? та економіка і так на ладан дихає, пенсіонери і інваліди без підтримки близьких чекають голодної та холодної смерті.
а тим хто у воєнці працював, чи сміття кожен день вивозив, чи електрику повертав, вулиці підмітав? вони на фронті не були, але ж ви будете "бити і бити боляче",
"після 4 років боїв людині потрібна реабілітація на сильних антипсихотичних препаратах, а не працювати у дві зміни"
а після 6 років? а після 8? що їй буде потріно якщо вона воюватиме далі? одразу мотузка і мило?
Як ти вважаєш то взагалі нормально що хтось віддає вже як не життя то здоров'я і значну частину життя а хтось просто мирно працює ?
на магадані будете вулиці підмітати..
кожен день..
від снігу..
щоб подивитись братішкам в очі,
а тут, бац,
і ніхто не здався ..
влк краще знає!
навіть без вашої присутності, що ви годні!
перелом плеча це, годний до служби!!!
влк не дасть збрехати!
Напевно ухилянт почав бити працівників ТЦК. ( зараз це дуже модно серед ждунів).
А також чекаємо дописів відомих блохєрів проте як потерпілий військовослужбовець пожертвув 5000 доларів і своє авто . Ухилянтське ІПСО не пройде ...
Кожен ухилєс знає що треба бикувати, не показувати документи, викликати якгось там адвоката, відмовлятися їхати на уточнення і потім верещати як свиня і відбиватись від тцкшників.
Бо як інакше тобі щось зламають?
Тобто працівник тцк усвідомлював незаконність своїх дій і не бажав фіксувати їх на реєстратор.