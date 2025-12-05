Военный ТЦК избил 56-летнего львовянина вместо проверки документов: получил подозрение, - ГБР

Во Львове Государственное бюро расследований сообщило о подозрении военнослужащему районного ТЦК, который, по данным следствия, вместо проверки документов применил физическую силу к 56-летнему львовянину. Потерпевший получил травмы.

Об этом сообщили в Территориальном управлении ГБР во Львове.

Нападение ТЦК на прохожего мужчину и избиение

"По данным следствия, на прохожего мужчину в одном из районов Львова внезапно набросились несколько сотрудников ТЦК. Они держали его за руки, а один из них нанес сильный удар. Несмотря на крики от боли потерпевшего и замечания прохожих, вместо оказания медицинской помощи, его силой затащили в служебный автомобиль", - говорится в сообщении ГБР.

В пресс-службе отметили, что "военный ТЦК сознательно не включил" портативный видеорегистратор, которым был обеспечен.

Во время прохождения ВЛК медики диагностировали у потерпевшего перелом левого плеча, и только после этого ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Подозрение военному ТЦК

Действия военнослужащего квалифицировали по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины — превышение власти и служебных полномочий, повлекшее телесные повреждения средней тяжести.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

