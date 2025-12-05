РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11182 посетителя онлайн
Новости Незаконные действия ТЦК Нарушение ТЦК прав человека
2 993 71

Военный ТЦК избил 56-летнего львовянина вместо проверки документов: получил подозрение, - ГБР

Во Львове военному ТЦК объявили подозрение в избиении 56-летнего мужчины

Во Львове Государственное бюро расследований сообщило о подозрении военнослужащему районного ТЦК, который, по данным следствия, вместо проверки документов применил физическую силу к 56-летнему львовянину. Потерпевший получил травмы.

Об этом сообщили в Территориальном управлении ГБР во Львове, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Нападение ТЦК на прохожего мужчину и избиение

"По данным следствия, на прохожего мужчину в одном из районов Львова внезапно набросились несколько сотрудников ТЦК. Они держали его за руки, а один из них нанес сильный удар. Несмотря на крики от боли потерпевшего и замечания прохожих, вместо оказания медицинской помощи, его силой затащили в служебный автомобиль", - говорится в сообщении ГБР.

В пресс-службе отметили, что "военный ТЦК сознательно не включил" портативный видеорегистратор, которым был обеспечен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Имел при себе нож, не находился в розыске и ожидал адвоката: показания убийцы военного ТЦК во Львове. ВИДЕО

Во время прохождения ВЛК медики диагностировали у потерпевшего перелом левого плеча, и только после этого ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Подозрение военному ТЦК

  • Действия военнослужащего квалифицировали по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины — превышение власти и служебных полномочий, повлекшее телесные повреждения средней тяжести.
  • Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные не должны заниматься мобилизацией, системе нужна реформа, - Решетилова

Автор: 

избиение (9896) Львов (4680) ГБР (3305) подозрение (607) ТЦК (827)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Підозру, ПІДОЗРУ, ТРЯСЦЯ. А є хочь одна новина що тцкун на нарах за вбивство чи побиття?
показать весь комментарий
05.12.2025 16:34 Ответить
+7
А в римській імперії розпинали людей,давайте це поверненемо.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:33 Ответить
+5
то цей 56 річний мобілізований чи ні?
перелом плеча це, годний до служби!!!
влк не дасть збрехати!
показать весь комментарий
05.12.2025 16:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Превентивний удар, щоб той не пирнув його ножем )))
показать весь комментарий
05.12.2025 16:30 Ответить
і це капець страшне майбутнє.
чи всіх на фронт? та економіка і так на ладан дихає, пенсіонери і інваліди без підтримки близьких чекають голодної та холодної смерті.
а тим хто у воєнці працював, чи сміття кожен день вивозив, чи електрику повертав, вулиці підмітав? вони на фронті не були, але ж ви будете "бити і бити боляче",
показать весь комментарий
05.12.2025 16:50 Ответить
так можна ж мінятися. 4 роки одні воюють, а інші працюють. потім навпаки.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:57 Ответить
Ти наївний як дитина. Ти хоч колись працював на підприємстві? Ти знаєш як важко знайти потрібного робітника? А ти пропонуєш поставити на робоче місце рандомного фронтовика. Це по-перше! А по-друге після 4 років боїв людині потрібна реабілітація на сильних антипсихотичних препаратах, а не працювати у дві зміни.
показать весь комментарий
05.12.2025 17:03 Ответить
Не бійся рандомні ветерани ЗСУ не підуть до тебе на завод, будуть мирні китайці працювати!
показать весь комментарий
05.12.2025 17:04 Ответить
чувак.... а рандомні фротовики по-твоєму це все бомжі без освіти і місця роботи були? Чи такі саме робітники?

"після 4 років боїв людині потрібна реабілітація на сильних антипсихотичних препаратах, а не працювати у дві зміни"

а після 6 років? а після 8? що їй буде потріно якщо вона воюватиме далі? одразу мотузка і мило?
Як ти вважаєш то взагалі нормально що хтось віддає вже як не життя то здоров'я і значну частину життя а хтось просто мирно працює ?
показать весь комментарий
05.12.2025 17:07 Ответить
А то треба було думати раніше, перш ніж вступати в протистояння з противником, який в 10 разів тебе сильніший. Це і є колективний суїцид, мотузка і мило!
показать весь комментарий
05.12.2025 17:10 Ответить
ну раз він колективний то перша партія суїцидників додому, а друга на їх місце. колективно воюємо.
показать весь комментарий
05.12.2025 17:16 Ответить
Ну так вперед! Зараз твоя черга )
показать весь комментарий
05.12.2025 17:17 Ответить
вже всі в піхоті помінялись по кілька разів, всі посади вільні, запрошуємо нових!
показать весь комментарий
05.12.2025 17:03 Ответить
Ті хто воював 4 роки вже працювати не будуть.
показать весь комментарий
05.12.2025 17:15 Ответить
страшне майбутнє - це руϟϟкій мір..
на магадані будете вулиці підмітати..
кожен день..
від снігу..
показать весь комментарий
05.12.2025 16:57 Ответить
Поліцію, ТЦК, чиновників, митників, прокурорів? Потім і на жінок перейдуть?
показать весь комментарий
05.12.2025 16:54 Ответить
Жінку свою поб'єш. Якщо вона тобі звичайно помелом не в'......бе по твоїй пиці шпрехбоцмана.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:59 Ответить
Моя жінка воює, а твоя що особлива?
показать весь комментарий
05.12.2025 17:01 Ответить
Ні не будуть.
показать весь комментарий
05.12.2025 17:02 Ответить
Людей вистачає,в тилу сидять заброньовані поліціянти,які в першу чергу повинні захищати державу,кіль сот тисяч воєнних пенсіонерів,яких ніхто не чіпає,десятки тисяч всяких формувань,які не затверджені законом,але владі немає діла до них,ловлять пересічних громадян,які годували це все бидло,така в нас держава,не вистачає відповідальності наших чиновників
показать весь комментарий
05.12.2025 17:02 Ответить
Ти можеш все те саме розповідати сидячі в окопі з автоматом в руках! Що я і пропоную тобі зробити! У нас тут у всіх купа окуїтєльних історій.
показать весь комментарий
05.12.2025 17:06 Ответить
В основному бітами. Бейсбольними. У Львові найлютіші старі-ждуни
показать весь комментарий
05.12.2025 17:10 Ответить
Та ти що? Це ж получається ненавчених ментів, депутатів та суддів теж будуть бити чи лише Микол?
показать весь комментарий
05.12.2025 17:18 Ответить
Свавілля??? Під другої світової США також мобілізували своїх юнаків, це теж було свавіллям? Не балакай нісенітницю, це нормальна практика всіх воюючих країн, США он взагалі барабан лотерею крутили і які дати випадали, таких по даті народження юнаків і призивали.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:30 Ответить
У нас до 22 років випускають з країни, до 25 років можеш бухати спокійно
показать весь комментарий
05.12.2025 16:32 Ответить
А в римській імперії розпинали людей,давайте це поверненемо.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:33 Ответить
так барабан це ж однозначно справедливіше )
показать весь комментарий
05.12.2025 16:33 Ответить
А можна, щоб мене розстріляли прямо в тцк?) не хочу на фронт, от не хочу хоч вбийте ))
показать весь комментарий
05.12.2025 16:34 Ответить
Як тобі там в польському котлі, не б'ють?
показать весь комментарий
05.12.2025 16:34 Ответить
У неділю я вже буду у Львові, не переживай тюхтію.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:56 Ответить
А ще всіх ухілесів екзілців. В першу чергу потужних. Щоб не словом а ділом
показать весь комментарий
05.12.2025 16:36 Ответить
Перекладач кривий, дуже криво написано ))) Свавілля )))) ахахаха
показать весь комментарий
05.12.2025 16:40 Ответить
Під час другої світової - топ чиновники уСША крали у власної країни ? Будували на вкрадені кошти палаци в Буйнос Айресі ? Вивозили туди своїх дітей ? Чи їхні діти воювали разом з усіми ?
показать весь комментарий
05.12.2025 16:44 Ответить
свавілля, це коли голосували за шашлики,
щоб подивитись братішкам в очі,

а тут, бац,
і ніхто не здався ..
показать весь комментарий
05.12.2025 17:03 Ответить
Правильно, ЮНАКІВ, а тут у новині мова йде про 56-річного діда!
показать весь комментарий
05.12.2025 17:13 Ответить
Мдя, це вже вердикт
показать весь комментарий
05.12.2025 16:31 Ответить
56- річний львівянин ніж з собою не носив.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:31 Ответить
Якийсь звіздець
показать весь комментарий
05.12.2025 16:32 Ответить
А якби у потерпілого був ніж?
показать весь комментарий
05.12.2025 16:34 Ответить
Підозру, ПІДОЗРУ, ТРЯСЦЯ. А є хочь одна новина що тцкун на нарах за вбивство чи побиття?
показать весь комментарий
05.12.2025 16:34 Ответить
А може це той, якого пізніше Кедрук і пирнув ножем....
показать весь комментарий
05.12.2025 16:42 Ответить
мда, перелом плеча, на ровном месте.... в 56 лет....
показать весь комментарий
05.12.2025 16:34 Ответить
Подскользнулся, упал, очнулся - гіпс ))
показать весь комментарий
05.12.2025 16:38 Ответить
очнулся в окопі!
показать весь комментарий
05.12.2025 16:43 Ответить
І повністю здоровий з показниками ВЛК як на 24 роки
показать весь комментарий
05.12.2025 16:56 Ответить
через три місяці загоїться, отримає бойову повістку!!!
показать весь комментарий
05.12.2025 16:39 Ответить
в старости кости становятся хрупкими и плохо срастаются.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:42 Ответить
шо, ви тут брешете?
влк краще знає!
навіть без вашої присутності, що ви годні!
показать весь комментарий
05.12.2025 16:45 Ответить
то цей 56 річний мобілізований чи ні?
перелом плеча це, годний до служби!!!
влк не дасть збрехати!
показать весь комментарий
05.12.2025 16:37 Ответить
І з переломом відправили на передову.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:40 Ответить
Якщо накласти міцний гіпс, то буде як новенький ) можливо, навіть буде міцніше за кістку )
показать весь комментарий
05.12.2025 16:47 Ответить
Військовий чи працівник тцк? А то вони як хамелеони.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:39 Ответить
56 річний львівянин нюхав квіточки і порхав як метелик , поки звідкилясь не вискочила страшна банда злодіїв, що почали його бити. Якось це дивно виглядає.
Напевно ухилянт почав бити працівників ТЦК. ( зараз це дуже модно серед ждунів).
показать весь комментарий
05.12.2025 16:41 Ответить
Так, і особливо у Львові. 56-60-річні ждуни завжди ввечері збираються, щоб побити ветеранів ТЦК.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:46 Ответить
ножами поштиркати!
показать весь комментарий
05.12.2025 16:47 Ответить
30-річний Григорій Кедрук, підозрюваний у вбивстві військовослужбовця ТЦК Юрія Бондаренка, у суді підтвердив, що мав при собі ніж під час інциденту. Джерело: https://censor.net/ua/v3588876
показать весь комментарий
05.12.2025 17:06 Ответить
Проспися, алконавт
показать весь комментарий
05.12.2025 16:47 Ответить
Чекаємо заяви речників військового командування про те що перейдені червоні лінії і здійснено провокаційно -диверсійну операцію проти військових - злочинець навмисне зламав собі плече для дискредитації ветерана .
А також чекаємо дописів відомих блохєрів проте як потерпілий військовослужбовець пожертвув 5000 доларів і своє авто . Ухилянтське ІПСО не пройде ...
показать весь комментарий
05.12.2025 16:41 Ответить
"Гражданская вайна" в Україні, про яку мріяли ЗЕбільшовики нарешті звершилася?
показать весь комментарий
05.12.2025 16:42 Ответить
Цей захистити себе не зміг.До речі де диванний пердун каракай,Дужан Міхал,Ihor Ihor та інші потвори з секти розстрільників ухилянтів?
показать весь комментарий
05.12.2025 16:43 Ответить
а ти б хотів щоб вони прилетіли і писали "так і треба ухилєсу, убийте його нахер" як стадо ухилєсів на фейсбуку в коментах про вбитого тцкшника?
показать весь комментарий
05.12.2025 17:00 Ответить
То пише одна й та сама потвора з різних акаунтів, у неї ще є акаунт уuri i
показать весь комментарий
05.12.2025 17:20 Ответить
Тому ТЦКшники і відловлюють дідів постарше або доходяг біля поліклінніки які не можуть здачі дати або засудини.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:44 Ответить
Шо в голове у наших властей? Зачем тащить в ТЦК мужиков старше 55 лет, ну это полнейший кретинизм, в армии от таких вояк вреда будет в миллион раз больше чем пользы....
показать весь комментарий
05.12.2025 16:49 Ответить
А мужиков помладше ТАЩИТЬ норм? Затащенный на фронт мужик это не воин.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:53 Ответить
Ну на жаль в нас надто маленькі строки за ухилянство тому доводиться тащіть. Якби ти знав що попереду 15 років нюхання параші + позбавлення права голосу і ще багато чого - ти б сам прийшов по повістці.
показать весь комментарий
05.12.2025 17:01 Ответить
Мабуть мало того, що в хід пішли уже ножі і це все наростає.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:52 Ответить
Вариантов не так много, не дашь отпор, тебя отмудохают как осла.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:57 Ответить
Тут юриспруденція каже "нехай буде вислухана інша сторона".Позиція потерпілого(на яку повністю перейшло слідство) зрозуміла - на чоловіка ні з того ні з сього,раптово напали,тримали і вдарили так,що зламали плече.Плече,або плечева кістка від лопатки до ліктя не належить до слабих кісток в скелеті людини,зламати її не просто,часто це звиклий вивих.Хотілось би почути версію ТЦК,якої тут нема.Тому анонс поданий не зовсім об"єктивно.У всякому випадку треба завжди носити з собою документи,при перевірці їх показати.Якщо нема - пройти до відділку з військовими.Треба пам"ятати,що йде війна і ТЦКашники виконують свою роботу,важливішої за яку зараз в Україні нема.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:57 Ответить
дурню якусь ви пишете.
Кожен ухилєс знає що треба бикувати, не показувати документи, викликати якгось там адвоката, відмовлятися їхати на уточнення і потім верещати як свиня і відбиватись від тцкшників.
Бо як інакше тобі щось зламають?
показать весь комментарий
05.12.2025 17:04 Ответить
тцк не потрібно озвучувати свої версії, для об'єктивного контролю та уникнення подібних ситуацій ім видані бодікамери. Але ж "У пресслужбі зазначили, що "військовий ТЦК свідомо не увімкнув" портативний відеореєстратор, яким був забезпечений."
Тобто працівник тцк усвідомлював незаконність своїх дій і не бажав фіксувати їх на реєстратор.
показать весь комментарий
05.12.2025 17:10 Ответить
А самі тцкашники на передовій так ні разу і не були
показать весь комментарий
05.12.2025 17:11 Ответить
А задумайтеся над елементарним питанням: чому під час мобілізації 2014-16 років ані військовозобов'язані не різали ножами представників військкоматів, ані представники військкоматів не ламали плечі 56-річним громадянам?
показать весь комментарий
05.12.2025 17:18 Ответить
 
 