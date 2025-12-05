Имел при себе нож, не был в розыске и ожидал адвоката: показания убийцы военного ТЦК во Львове. ВИДЕО

30-летний Григорий Кедрук, подозреваемый в убийстве военнослужащего ТЦК Юрия Бондаренко, в суде подтвердил, что имел при себе нож во время инцидента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Кедрук заявил, что не находился в розыске и имел все необходимые документы для проверки военными ТЦК. Он ждал адвоката и не пытался избежать проверки.

По словам подозреваемого, во время инцидента "четыре или три сотрудника в форме" применили к нему силу и слезоточивый газ. Кедрук назвал события "очень плохими" и выразил сожаление по поводу последствий.

Григорий рассказал, что имеет ряд заболеваний, в частности - врожденный порок сердца и болезнь почек. Но справок, которые бы это подтвердили, он предоставить не смог. В то же время подозреваемый подтвердил, что имел при себе нож, который носил на поясе.

Подозреваемому объявили подозрения по двум статьям УК Украины:

ч. 2 ст. 121 - умышленное тяжкое телесное повреждение со смертельным исходом, совершенное способом, имеющим характер особого мучения;

ч. 3 ст. 350 - умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное в связи с выполнением служебных обязанностей, повлекшее смерть потерпевшего.

Что предшествовало?

Вечером 3 декабря во Львове во время проверки документов был смертельно ранен военнослужащий Галицко-Франковского РТЦК и СП.

Гражданин, который отказался представиться и вел себя агрессивно, нанес ножевой удар военнослужащему Юрию Бондаренко, повредив аорту. Пострадавший был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия медиков, от критической кровопотери умер. Еще один солдат получил удар по голове.

Франковский райсуд Львова избрал меру пресечения для подозреваемого в смертельном ранении военнослужащего территориального центра комплектования и ветерана АТО Юрия Бондаренко - Григория Кедрука. Он взят под стражу на 60 суток без права на залог.

