Имел при себе нож, не был в розыске и ожидал адвоката: показания убийцы военного ТЦК во Львове. ВИДЕО
30-летний Григорий Кедрук, подозреваемый в убийстве военнослужащего ТЦК Юрия Бондаренко, в суде подтвердил, что имел при себе нож во время инцидента.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
Кедрук заявил, что не находился в розыске и имел все необходимые документы для проверки военными ТЦК. Он ждал адвоката и не пытался избежать проверки.
По словам подозреваемого, во время инцидента "четыре или три сотрудника в форме" применили к нему силу и слезоточивый газ. Кедрук назвал события "очень плохими" и выразил сожаление по поводу последствий.
Григорий рассказал, что имеет ряд заболеваний, в частности - врожденный порок сердца и болезнь почек. Но справок, которые бы это подтвердили, он предоставить не смог. В то же время подозреваемый подтвердил, что имел при себе нож, который носил на поясе.
Подозреваемому объявили подозрения по двум статьям УК Украины:
-
ч. 2 ст. 121 - умышленное тяжкое телесное повреждение со смертельным исходом, совершенное способом, имеющим характер особого мучения;
-
ч. 3 ст. 350 - умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное в связи с выполнением служебных обязанностей, повлекшее смерть потерпевшего.
Что предшествовало?
- Вечером 3 декабря во Львове во время проверки документов был смертельно ранен военнослужащий Галицко-Франковского РТЦК и СП.
- Гражданин, который отказался представиться и вел себя агрессивно, нанес ножевой удар военнослужащему Юрию Бондаренко, повредив аорту. Пострадавший был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия медиков, от критической кровопотери умер. Еще один солдат получил удар по голове.
- Франковский райсуд Львова избрал меру пресечения для подозреваемого в смертельном ранении военнослужащего территориального центра комплектования и ветерана АТО Юрия Бондаренко - Григория Кедрука. Он взят под стражу на 60 суток без права на залог.
Можна ж було замість звалтування для прикладу навести пограбування, сенс повідомлення від цього не змінився, але ви як мінімум не виглядали б як постійно сексуально стурбований психічно хворий збоченець.
Якби я був поліцейським, то уже б відправив на адресу редакції запит про місцезнаходження вашого ip, та про всяк випадок перевірив би, чи немає у вас по сусідству незакритих справ про вбивства зі згвалтуваннями. У вас явно не усе в порядку з психікою та сексом.
Чому в Україні цього не зробили мінімум з інцидентом на Тузлі? А про 2014 я промовчу. Бо чинуші боялися, що люди будуть озброєні і не зможуть красти.
Молдова це зробили відразу і в них все нормально.
Якби в людей були калаші і AR-15, то москалі падали пачками в перші дні, а то коктейлі колотили, а толку з них проти бронетехніки?
Був на блокпості, то було два калаші на 20 людей і то старі.
Так от щоб не було такого як ви написали, то УКРАЇНЦЯМ повинно бути дозволено володити вогнепальною нарізною автоматичною зброєю, як це зроблено в інших країнах.
Люди мусили падати під танки голіруч, щоб хоч якось зупинити колони москалів, бо тупо не було чим зупиняти. Відразу флешбеки, коли дід мені розповідав, як в 32 приходили зі зброєю і забирали їжу, а із зброї у людей були вила, хто чинив супротив, то вбивали на місці. І прийшов 2014 и 2022 і знов те ж саме, нема в людей зброї вдома.
А якби була зброя, то це мільйонна армія і міні армія в кожному містечку, селі, і шалена армія в кожному великому місті.
Але ж ні стють, бо люди можуть прийти і запитати за крадівництво бюджета.
Ну і щось жінок не бачу бажаючих, за майже 4 роки не одної. І розуму не вистачає розділити хто електрик, а хто енергетик з напругою вище 500 000 В, магістральні і системні лінії.
Електрик, ахахаах. Та навіть електриком жінки не йдуть, також нема )))
Так от зараз не треба оці ГНИЛІ понти кидати, що "ану давай зараз", я ходив і мене не взяли в свій час, то я перевчився. А тепер питання де ті братки елітні, які мене колись посунули і вигнали? Ото до них і питайте.
А оскільки я енергетик і цивільний, то по закону навіть до 2022 мені не можна нарізну автоматичну зброю мати навіть для самозахисту. Я був біля Києва в перші дні, все бачив і що і як. ДУЖЕ БРАКУВАЛО ЗБРОЇ, а потім трохи підтягнулися ЗСУ, але час було втрачено.
А гнилі понти "то йди зараз", то де та арава моложих пенсіонерів військових 45 років, які зараз не воюють? Я свою роботу роблю, часто вночі і під обстрілами, так що гнилий базар мене не чіпляє.
А от AR-15 ніколи б не заважала, але влада сцить.
Урода, який підняв руку на військового та ще й ветерана садити на пожиттєве !
жалко, що немає смертної кари
.
.
Ви ждуни всієї України, думаєте що воювати не будете?
Тільки в чиїй армії.
за смерть має винести суд справедливий вирок.
але, удар ножем в пахову частину це скоріше за все удар з положення лежа, або нижнього положення.
от людина має всі доки, не є в розшуку, і його бики по беспределу штовхають в бусик, "повезти на влк". людина опирається, просить дочекатись адвоката, йому 100% у вуха штовхають що з ним зроблять якщо буде "самий вумний". а потім тупо силою пакують, людина хапає ніж, і робить удар наотмашь. нажаль - смертельний.
зараз багато розмов про загиблого, що він ветеран АТО, що допомагав, що мобілізувався. шкода що загинув. та, якщо в тебе такі правильні моральні установки - то чого береш участь у різних неподобствах?
Але, повторюся, в 7 разів - чому не покажуть відео з бодікамер?
Врядли пинают тех,кто не сопротивляется
А якщо ні то показово засудять для пропаГАНДОНської картинки .
В якій країні хочете жити - там де діє закон ? Чи там де діє закон патріотичної доцільності - можу творити будь який злочин - бо я родіну защіщав ?
Підозрюваний, мабуть не мав наміру вбивати, був особисто не знайомий із загиблим.
Обставини, які передували конфлікту і могли впливати на його виникнення та перебіг, встановлять слідство та суд.
Основні права ТЦК
Оповіщення та призов:
Вручення повісток для уточнення даних, проходження медкомісії, мобілізації або призову на військову службу.
Військовий облік:
Ведення обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також оновлення їхніх облікових даних.
Документи:
Оформлення та видача військово-облікових документів.
Перевірка документів:
Перевірка військово-облікових документів у громадян під час мобілізації.
Медичний огляд:
Направлення громадян на медичний огляд для визначення придатності до служби.
Мобілізація:
Проведення мобілізаційних заходів для призову громадян на військову службу.
Обмеження та заборони для ТЦК
Не мають права:
Вимагати гроші або винагороди.
Вилучати особисті речі (крім зброї та предметів для скоєння злочину).
Затримувати громадян, якщо вони не перебувають у розшуку поліції (у такому разі затримання здійснює поліція).
Забороняти спілкування з родичами, адвокатом або іншими особами.
Самостійно зупиняти транспортні засоби (це повноваження поліції).
Права громадян
Право на інформацію:
Ознайомлення зі своїми правами та обов'язками.
Право на допомогу:
Отримання юридичної допомоги.
Право на оскарження:
Оскарження рішень та дій працівників ТЦК.
Право на фіксацію порушень:
У разі порушення прав - зафіксувати це (наприклад, на телефон) та звернутися до правоохоронних органів або інших уповноважених органів.