Имел при себе нож, не был в розыске и ожидал адвоката: показания убийцы военного ТЦК во Львове. ВИДЕО

30-летний Григорий Кедрук, подозреваемый в убийстве военнослужащего ТЦК Юрия Бондаренко, в суде подтвердил, что имел при себе нож во время инцидента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Кедрук заявил, что не находился в розыске и имел все необходимые документы для проверки военными ТЦК. Он ждал адвоката и не пытался избежать проверки.

По словам подозреваемого, во время инцидента "четыре или три сотрудника в форме" применили к нему силу и слезоточивый газ. Кедрук назвал события "очень плохими" и выразил сожаление по поводу последствий.

Военные не должны заниматься мобилизацией, системе нужна реформа, - Решетилова

Григорий рассказал, что имеет ряд заболеваний, в частности - врожденный порок сердца и болезнь почек. Но справок, которые бы это подтвердили, он предоставить не смог. В то же время подозреваемый подтвердил, что имел при себе нож, который носил на поясе.

Подозреваемому объявили подозрения по двум статьям УК Украины:

  • ч. 2 ст. 121 - умышленное тяжкое телесное повреждение со смертельным исходом, совершенное способом, имеющим характер особого мучения;

  • ч. 3 ст. 350 - умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное в связи с выполнением служебных обязанностей, повлекшее смерть потерпевшего.

Суд избирает меру пресечения подозреваемому в убийстве военнослужащего ТЦК Бондаренко во Львове. ВИДЕО

Что предшествовало?

  • Вечером 3 декабря во Львове во время проверки документов был смертельно ранен военнослужащий Галицко-Франковского РТЦК и СП.
  • Гражданин, который отказался представиться и вел себя агрессивно, нанес ножевой удар военнослужащему Юрию Бондаренко, повредив аорту. Пострадавший был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия медиков, от критической кровопотери умер. Еще один солдат получил удар по голове.
  • Франковский райсуд Львова избрал меру пресечения для подозреваемого в смертельном ранении военнослужащего территориального центра комплектования и ветерана АТО Юрия Бондаренко - Григория Кедрука. Он взят под стражу на 60 суток без права на залог.

С военным ТЦК Юрием Бондаренко, убитым во время проверки документов, простились во Львове. ФОТОрепортаж

Автор: 

убийство (6647) военнослужащие (6427) ТЦК (827)
Свинота, бажаю тобі, щоб тебе в житті оточували тільки такі потерпілі. Ти ухилянтське сикло готове виправдати вбивство ветерана війни, щоб не соромитись за своє ухилянство. Так, радуйся, таких як ти виродків вистачає в тилу.
Тобі максимум що загрожує це албанці в темному італійському закавулку телефон відберуть. Уважуху воно вбивці українського військового виказує, курва обдристана ти.
Коли тебе буде гвалтувати якийсь здоровань, то ти як будеш волати до допомоги- Допоможіть, гвалтують! Чи-Допоможіть, бо підозрюю що мене хтось в сраку іпе!?
Ви по життю ще хоч про щось встигаєте думати, крім згвалтувань та різного роду сексуальних збочень?

Можна ж було замість звалтування для прикладу навести пограбування, сенс повідомлення від цього не змінився, але ви як мінімум не виглядали б як постійно сексуально стурбований психічно хворий збоченець.
О, то ви уважно слідкуєте за моєю творчістю.
У тому то й справа, що я взагалі не слідкую за вашою "творчістю". Просто ви своїми постійними описами сексуальних збочень під будь-якою новиною занадто різко виділяєтесь на загальному воні коментаторів.

Якби я був поліцейським, то уже б відправив на адресу редакції запит про місцезнаходження вашого ip, та про всяк випадок перевірив би, чи немає у вас по сусідству незакритих справ про вбивства зі згвалтуваннями. У вас явно не усе в порядку з психікою та сексом.
Базару нуль, дозволити людям мати зброю вогнепальну. Молдова і багато країн дозволено людям мати зрою вдома, що дуже позитивно привело до зменшення криміналу.

Чому в Україні цього не зробили мінімум з інцидентом на Тузлі? А про 2014 я промовчу. Бо чинуші боялися, що люди будуть озброєні і не зможуть красти.

Молдова це зробили відразу і в них все нормально.

Якби в людей були калаші і AR-15, то москалі падали пачками в перші дні, а то коктейлі колотили, а толку з них проти бронетехніки?

Був на блокпості, то було два калаші на 20 людей і то старі.

Так от щоб не було такого як ви написали, то УКРАЇНЦЯМ повинно бути дозволено володити вогнепальною нарізною автоматичною зброєю, як це зроблено в інших країнах.

Люди мусили падати під танки голіруч, щоб хоч якось зупинити колони москалів, бо тупо не було чим зупиняти. Відразу флешбеки, коли дід мені розповідав, як в 32 приходили зі зброєю і забирали їжу, а із зброї у людей були вила, хто чинив супротив, то вбивали на місці. І прийшов 2014 и 2022 і знов те ж саме, нема в людей зброї вдома.

А якби була зброя, то це мільйонна армія і міні армія в кожному містечку, селі, і шалена армія в кожному великому місті.

Але ж ні стють, бо люди можуть прийти і запитати за крадівництво бюджета.
Йди в ЗСУ тобі не тільки автомат видадуть, а ще й гармату. Чого ти не приходиш?
Очікувано, в перші дні були черги і що? Не було зброї. А людям не давали. От і все. А вже час втрачено. Ну йти на підстанцію 500кВ замість мене, в чому проблема?
замість тебе жінки підуть електриками, ми тебе чекаємо в піхоті
Типова провокація, там то з дивана злізь хоч раз в житті. Скільки за це платять? за таке заганяйство.

Ну і щось жінок не бачу бажаючих, за майже 4 роки не одної. І розуму не вистачає розділити хто електрик, а хто енергетик з напругою вище 500 000 В, магістральні і системні лінії.

Електрик, ахахаах. Та навіть електриком жінки не йдуть, також нема )))
У всьому світі йдуть в електрики висотники жінки, а ти чомусь вирішив що в тебе якась особлива процесія - провода крутити? Повір, твою роботу зможе робити жінка не гірше за тебе! Я тебе запрошую в свій підрозділ, виписую відношення як тільки ти зголосишся. Приходь до нас, у нас і тамада веселий і конкурси цікаві!
Я в далекому 2002 хотім потупити в Корольова радіотехніком, то був конкурс десь 12 людей на місце, я пройшов, а потім мені сказали, що не пройшов, бо там щось наплутали. Пізніше розказали, що привели елітних синочків і простих посунули. То я плюнув і поїхав в Київ і вивчився на енергетика і працюю вже багато років, 5 група допуску і досвід.

Так от зараз не треба оці ГНИЛІ понти кидати, що "ану давай зараз", я ходив і мене не взяли в свій час, то я перевчився. А тепер питання де ті братки елітні, які мене колись посунули і вигнали? Ото до них і питайте.

А оскільки я енергетик і цивільний, то по закону навіть до 2022 мені не можна нарізну автоматичну зброю мати навіть для самозахисту. Я був біля Києва в перші дні, все бачив і що і як. ДУЖЕ БРАКУВАЛО ЗБРОЇ, а потім трохи підтягнулися ЗСУ, але час було втрачено.

А гнилі понти "то йди зараз", то де та арава моложих пенсіонерів військових 45 років, які зараз не воюють? Я свою роботу роблю, часто вночі і під обстрілами, так що гнилий базар мене не чіпляє.

А от AR-15 ніколи б не заважала, але влада сцить.
Не питай що Україна зробила для тебе, питай себе що Ти зробив для України. То ти йдеш в ЗСУ чи ні?
Типова відмазка кацапа або твлової криси. Мовляв йти у військо і тобі дадуть автомат будеш захищати маєтки і заводи панів. А свою родину і свою хату захищати зась. Знаєш куди я тиких посилаю?
Ну і правильно сказали вам, дуже дивні тексти, вам би кудись проконсультуватися у профільних, а то одна тема в текстах, що ну таке собі.
Щось не бачив вас в моїх підписниках. То звідки статистика?
Да пару повідомлень проскакувало, воно таке збочення відразу в очі кидається, таких текстів не багато пишуть аж так з описом.
Хто ж над тобою, старим пердуном, так збиткується щодня....
Тебе колись мабуть "продерли", якісь думки неадекватні.
Так підозрюваний начебто не заперечує факту убивства ним військовослужбовця. Суд не визнає людину вбивцею, він лише визнає людину винною чи не винною у вбивсті. Наприклад, машиніст потягу бачить на колії людину і, не маючи змоги загальмувати, вбиває людину. В цій ситуації машиніст беззаперечно є вбивцею, але у вбивстві не винуватий.
Дуже дивні тексти.
закінчуй цирк там була купа свідків.
Де відео з бодікамер. А загалом піднімати руку та ще й з ножем на військових під час воєнного стану - сумнівний вчинок з небезпечними наслідками, включно зі смертю
Дом-2 в рашці показують по телевізору.

Урода, який підняв руку на військового та ще й ветерана садити на пожиттєве !

жалко, що немає смертної кари

.
Взагалі-то бодікамери і видали за бюджетний рахунок, щоб забезпечити публічність і законність, і відрізнятися від кацапляндії.
взагалі-то боді камери для законності, а не для того, щоб бидло на дивані дивилось поножовщину

.
Бодікамера потрібна для зйомки. І їх дали для публічності і щоб "бидло", яким ви називаєте простих людей, бачили, що порушень немає при затриманні.
05.12.2025 15:49 Ответить
Свинота, бажаю тобі, щоб тебе в житті оточували тільки такі потерпілі. Ти ухилянтське сикло готове виправдати вбивство ветерана війни, щоб не соромитись за своє ухилянство. Так, радуйся, таких як ти виродків вистачає в тилу.
Тобі максимум що загрожує це албанці в темному італійському закавулку телефон відберуть. Уважуху воно вбивці українського військового виказує, курва обдристана ти.
Мій син вереран війни коли в 2024 р.лікувався після чергового поранення йому теж запропонували працювати в тцк,його відповідь начальнику тцк "я не іуда ,а воїн" і повернувся на фронт невилікувавшись де невдовзі загинув.А ось ці "удавані ветерани з тцк" з його слів колишні "щурі-охоронці командирського гарему" їх завжди нагороджували,та саме вони підпадали під чергові ротації.
Не зрозумів хто тут іуда.Воїн то твій син,то ясно,а хто іуда?Той хто займається мобілізацією чи той хто від неї тікає?Прошу пряму відповідь,без цитат сина.
смокчи *****
Ну відео то з боді камер,ми ж побачимо?Він в бусі опинився як?
сам попросився в бус
Ну що---вороги України,кацапи,сцикуни---ваш вихід Зараз всі будете доводити хто ви є.
Ба ,він ще і мучив тцкашніків
вчинене способом, що має характер особливого мучення; Джерело: https://censor.net/ua/v3588876
чекав адвоката ,а шо далі було вже ніхто не взнає
мутне діло
Де воно мутне?Придурки з ТЦК і поліції вчинили дії,які призвели до смерті людини,тепер не знають,як вирулити з даної ситуаціїї.Якщо підтвердяться слова підозрюваного(звонив адвокату),то взагалі повний пиндець.Виходить поліція спостерігала і дала можливість втекти,бо на той момент ще ніхто не усвідомлював наслідків.
Ждун їбучий, такі ж самі ждуни з окупованої Херсонщини як телята ідуть в російський "воєнкомат" і на гній далі.
Ви ждуни всієї України, думаєте що воювати не будете?
Тільки в чиїй армії.
Добре, якби він влаштувався на роботу в Макдональдс або АТБ, то перестав би бути ждуном? У нас, умовно кажучи, 1 мільйон у війську - всі інші підступні ждуни? Ніхто не виправдовує його, що він ножем підрізав, але досить розділяти країну і грати під кацапську дудку.
ну напад на військовослужбовця, смерть його в тилу - ну це звісно неприпустимо. взагалі.
за смерть має винести суд справедливий вирок.
але, удар ножем в пахову частину це скоріше за все удар з положення лежа, або нижнього положення.
от людина має всі доки, не є в розшуку, і його бики по беспределу штовхають в бусик, "повезти на влк". людина опирається, просить дочекатись адвоката, йому 100% у вуха штовхають що з ним зроблять якщо буде "самий вумний". а потім тупо силою пакують, людина хапає ніж, і робить удар наотмашь. нажаль - смертельний.
зараз багато розмов про загиблого, що він ветеран АТО, що допомагав, що мобілізувався. шкода що загинув. та, якщо в тебе такі правильні моральні установки - то чого береш участь у різних неподобствах?
За напад з ножем він у будь-якому випадку повинен відповідати. Це стаття і це без сумнівів. Але нехай відео з бодікамер покажуть.
вони вже стерті
Напад і захист різні речі.Поліція мовчки спостерігала і дала можливість втекти підозрюваному?
Навіть якщо ви будете захищати дружину від групового зґвалтування і когось ножем вб'єте, то вас посадять. Такі закони

Але, повторюся, в 7 разів - чому не покажуть відео з бодікамер?
05.12.2025 16:26 Ответить
Бодікамера виключена,щоб не фіксувати протиправні дії або відсутня.Нічого показувати
Далеко не факт. Стерненко - живий приклад. Зарізав двох людей і виправданий судом. І зарізав, до речі, теж діючих військовослужбовців
Напад? А якщо справді це формально була самооборона? Якщо пакували? Це гнила ситуація. Якби затримання проводили лише поліцейські і обовязково на законних підставах, а він підрізав поліцейського, то це опір представнику влади. А так нічого незрозуміло.
Есть право на сопротивление государственным исполнительным органам? Завтра полицейского,который тебя захочет задержать за то,что ты ссышь в подъезде,послезавтра ГАИшника,ты ж не согласен со штрафом и тд. Да?
Врядли пинают тех,кто не сопротивляется
ветеран так би себе не вів
Вів би. Чому ветеран так себе не може вести?
Якщо незабаром заморозять війну - то в чоловіка є шанс на справедливий суд.

А якщо ні то показово засудять для пропаГАНДОНської картинки .
коли на вулиці нападає група невідомих осіб, то всі дії спрямовані на захист свого життя являються самозахистом і не можуть трактуватись як навмисне вбивство
потвора, що вбила патріота України, який все жертвував заради її захисту, раптом ухилянтами і їх родичами перетворюється на людину, ви не хочете вбивати окупантів, добре, коли х-уйловці перетворять вас на своїх поліцаїв. вас будуть вбивати українці
патріоту треба було дочекатись адвоката
В чому проявився його патріотизм ? В тому ,що він в складі групи осіб порушував Конституцію та Закон? Чи тепер кожен ветеран може вбивати ,грабувати і гвалтувати виправдовуючи все це своїм ветеранським минулим і патріотизмом ?
В якій країні хочете жити - там де діє закон ? Чи там де діє закон патріотичної доцільності - можу творити будь який злочин - бо я родіну защіщав ?
Співчуття рідним та близьким трагічно загиблого при виконанні службових обовʼязків.
Підозрюваний, мабуть не мав наміру вбивати, був особисто не знайомий із загиблим.
Обставини, які передували конфлікту і могли впливати на його виникнення та перебіг, встановлять слідство та суд.
службові обов'язки треба виконувати сумлінно .
Нема інформації,чи були відповідні документи у військового(наказ коменданта).Хто і що там робив,робота для слідства
З точки зору права та закону, то тут треба розбиратися. Є слідчі поліції, є ВСП, є ДБР для таких випадків. У будь якому випадку не є нормою, коли хто ******** холодною зброєю, так само не є нормою неправомірне застосування фізичної сили та спецзасобів. Матеріали складуть компетентні органи, суд винесе рішення.
Права ТЦК включають вручення повісток, ведення військового обліку, проведення медоглядів, призов на службу та мобілізацію, а також видачу військово-облікових документів. Важливо пам'ятати, що ТЦК не мають права вилучати особисті речі, окрім зброї, застосовувати фізичну силу чи вимагати хабарі. Громадяни мають право на юридичну допомогу та оскарження рішень ТЦК.

Основні права ТЦК

Оповіщення та призов:

Вручення повісток для уточнення даних, проходження медкомісії, мобілізації або призову на військову службу.

Військовий облік:

Ведення обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також оновлення їхніх облікових даних.

Документи:

Оформлення та видача військово-облікових документів.

Перевірка документів:

Перевірка військово-облікових документів у громадян під час мобілізації.

Медичний огляд:

Направлення громадян на медичний огляд для визначення придатності до служби.

Мобілізація:

Проведення мобілізаційних заходів для призову громадян на військову службу.

Обмеження та заборони для ТЦК

Не мають права:

Вимагати гроші або винагороди.

Вилучати особисті речі (крім зброї та предметів для скоєння злочину).

Затримувати громадян, якщо вони не перебувають у розшуку поліції (у такому разі затримання здійснює поліція).

Забороняти спілкування з родичами, адвокатом або іншими особами.

Самостійно зупиняти транспортні засоби (це повноваження поліції).

Права громадян

Право на інформацію:

Ознайомлення зі своїми правами та обов'язками.

Право на допомогу:

Отримання юридичної допомоги.

Право на оскарження:

Оскарження рішень та дій працівників ТЦК.

Право на фіксацію порушень:

У разі порушення прав - зафіксувати це (наприклад, на телефон) та звернутися до правоохоронних органів або інших уповноважених органів.
