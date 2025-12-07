Проблемы с мобилизацией не оправдывают нападения на военных ТЦК, - Решетилова

В процессе мобилизации в Украине было допущено много ошибок, но ничто не может оправдывать нападения на военных ТЦК.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих и их семей Ольга Решетилова.

Проблемы с мобилизацией есть

"Очевидно, что проблемы с мобилизацией есть, очевидно, что ошибок в этом процессе было совершено довольно много, но это не является оправданием нападениям и убийствам украинских военнослужащих, которые выполняют критически важную для государства обязанность", - подчеркнула она.

Как остановить нападения на ТЦК

Относительно того, как остановить нападения на ТЦК, Решетилова назвала этот вопрос чрезвычайно сложным, потому что эта проблема возникла не сегодня, она является задавленной (эти нападения начались еще в 2023 году).

"Очевидно, что эти общественные настроения, которые царят в отдельных территориальных громадах, в том числе подогреваются российским ИПСО, но прежде всего это - ответственность украинского государства и украинского общества. Потому что мы вовремя не остановили это, мы вовремя не дали оценку этим нападениям как правовую, так и в отношении морального осуждения", - отметила она.

Военный омбудсмен объяснила, что это превращается в затяжной социальный конфликт, из которого нужно выходить с новым общественным договором.

"Потому что одна часть общества воюет, поддерживает армию и максимально сдерживает врага, другая часть общества ищет врагов там, где до них легче дотянуться. И сделали врагов из ТЦК", - убеждена военный омбудсмен.

Разделение ТЦК и СП

Относительно того, как выходить из этой ситуации, Решетилова отметила, что реформой процесса мобилизации и ТЦК как таковых.

Она сообщила, что уже на следующей неделе будет проведено совещание по созданию рабочей группы для разделения ТЦК и СП.

"Потому что ненормально, когда одни и те же военнослужащие занимаются и процессом мобилизации, и поддержкой семей. Мы должны это разделить с момента уведомления о потере, с момента ранения военнослужащего. Социальное сопровождение семьи и военнослужащего должны осуществлять совершенно другие люди", - добавила военный омбудсмен.

Что предшествовало?