Проблемы с мобилизацией не оправдывают нападения на военных ТЦК, - Решетилова

На Волыни толпа напала на автомобиль ТЦК

В процессе мобилизации в Украине было допущено много ошибок, но ничто не может оправдывать нападения на военных ТЦК.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих и их семей Ольга Решетилова.

Проблемы с мобилизацией есть

"Очевидно, что проблемы с мобилизацией есть, очевидно, что ошибок в этом процессе было совершено довольно много, но это не является оправданием нападениям и убийствам украинских военнослужащих, которые выполняют критически важную для государства обязанность", - подчеркнула она.

Как остановить нападения на ТЦК

Относительно того, как остановить нападения на ТЦК, Решетилова назвала этот вопрос чрезвычайно сложным, потому что эта проблема возникла не сегодня, она является задавленной (эти нападения начались еще в 2023 году).

"Очевидно, что эти общественные настроения, которые царят в отдельных территориальных громадах, в том числе подогреваются российским ИПСО, но прежде всего это - ответственность украинского государства и украинского общества. Потому что мы вовремя не остановили это, мы вовремя не дали оценку этим нападениям как правовую, так и в отношении морального осуждения", - отметила она.

Военный омбудсмен объяснила, что это превращается в затяжной социальный конфликт, из которого нужно выходить с новым общественным договором.

"Потому что одна часть общества воюет, поддерживает армию и максимально сдерживает врага, другая часть общества ищет врагов там, где до них легче дотянуться. И сделали врагов из ТЦК", - убеждена военный омбудсмен.

Разделение ТЦК и СП

Относительно того, как выходить из этой ситуации, Решетилова отметила, что реформой процесса мобилизации и ТЦК как таковых.

Она сообщила, что уже на следующей неделе будет проведено совещание по созданию рабочей группы для разделения ТЦК и СП.

"Потому что ненормально, когда одни и те же военнослужащие занимаются и процессом мобилизации, и поддержкой семей. Мы должны это разделить с момента уведомления о потере, с момента ранения военнослужащего. Социальное сопровождение семьи и военнослужащего должны осуществлять совершенно другие люди", - добавила военный омбудсмен.

Что предшествовало?

  • Вечером 3 декабря во Львове во время проверки документов смертельно ранили военнослужащего Галицко-Франковского РТЦК и СП.
  • Гражданин, который отказался представиться и вел себя агрессивно, нанес ножевой удар военнослужащему Юрию Бондаренко, повредив аорту. Пострадавший был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия медиков, от критической кровопотери скончался. Еще один солдат получил удар в голову.
  • Впоследствии подозреваемый Кедрук был взят под стражу на 60 суток.

Топ комментарии
+9
А що виправдовує напади ТЦК на цивільних?
07.12.2025 15:02 Ответить
+9
И ни слова что тцк должны работать согласно Закона, а не устраивать беспредел
07.12.2025 15:04 Ответить
+7
Тобто тцк можна бусярити простий люд в він не може захищатися? Зробіть нормальний рекрутинг з нормальними зарплатами і оце позорисько над якими навіть кацапня сміється зникне, тим більше ефективність від бусифікації десь на рівні 0.1 відсотка
07.12.2025 15:05 Ответить
А що виправдовує напади ТЦК на цивільних?
07.12.2025 15:02 Ответить
Провали в мобілізації. Нє?
Насправді напади не пювиправдовує ніщо. Але винуватпць аки є і це точно не ТЦКашник, і не той, хто його підрізав. Прлсто іноді треба дивитись правді в очі.
показать весь комментарий
07.12.2025 15:09 Ответить
Ні.Ті хто руки протягає,може і воювати.Здоровенні молодики масках і цивільнеому одязі пакують.Чому самі не вобюють?
показать весь комментарий
07.12.2025 15:27 Ответить
Потужна зелена пропаганда
показать весь комментарий
А чому ти вірішив на гєрасімова жалітися на україньському сайті?
показать весь комментарий
ШІ, скільки тобі платить мертветчук?
показать весь комментарий
И ни слова что тцк должны работать согласно Закона, а не устраивать беспредел
показать весь комментарий
Згідно "закону" проголосили відкрито -
"Верховний Суд вважає, що сам факт протиправного призову не дає підстав для звільнення, бо процедура вже незворотня..."
показать весь комментарий
Варто звернути увагу на фразу "факт протиправного призову" , в ній самий цимес - Верховний суд накосячив по самі гланди, бо таке рішення відкриває ящик пандори, наприклад - злодій вкрав діамант, який законно стає його власністю, бо факт протиправного заволодіння не дає підстав для повернення. Але хрін з ним з тим поверненням. Верховний суд в рішенні встановив факт протиправних дій проти громадянина, тому повинен був зобов'язати правоохоронні органи відкрити провадження і розпочати слідство по факту протиправної діяльності державних структур або окремих службовців тих структур.
показать весь комментарий
А ти чому вирішив свої російські проблеми обговорювати на українському сайті?
показать весь комментарий
ШІ, скільки тобі платить мертветчук?
показать весь комментарий
Стосовно того, як зупинити напади на ТЦК, Решетилова назвала це питання надзвичайно складним
- нічого складного ! Просто припинити ТЦКшникам нападати на людей !
07.12.2025 15:04 Ответить
Так і напиши про це гєрасімову напряму. Навіщо це писати на українському сайті?
показать весь комментарий
amiga, не вказуй на українському сайті.кому.що і куда писати.то не будуть Тобі вказувати напрямок.куда Тобі ходити...
показать весь комментарий
Тобто тцк можна бусярити простий люд в він не може захищатися? Зробіть нормальний рекрутинг з нормальними зарплатами і оце позорисько над якими навіть кацапня сміється зникне, тим більше ефективність від бусифікації десь на рівні 0.1 відсотка
показать весь комментарий
Цілком правильно! Люди це бидло, його можна просто загнати в був або в окоп, як на забій.
показать весь комментарий
Ви просто видайте ТЦК дозвіл на використання куль зі снодійним. Вони просто будуть їздити вулицями і відстрілювати людей, а потім вже у прикутих до стільця людей будуть запитувати чи є у них якісь документи.
А якщо без жартів - я вже казав, ТЦК взагалі не повинні нічого робити, окрім прямих обовїязків - інформування людей. Зупинили - перевірили, нема відстрочки - виписали повістку. А от якщо він не зїявився - тоді до суду і штраф. Ви ж вже підготували цю систему, чому так боїтесь її використати? Тоді і хабарів не буде у ТЦК, бо туди не будуть силоміць тягнути. І набагато більша частина суспільства буде охоплена мобілізаційними заходами.
07.12.2025 15:06 Ответить
Пфф, ну тоді народ почне озброюватися пневматикою, це і плавно перетіче в громадянську війну, треба взагалі заборонити оцих ненавчених їздити по містах селах.
показать весь комментарий
Не буде вдже ніяк умов.Вони мали бути одразу.В самих частинах також є усіляке.Подібно,до москалів.В нас зараз строкова служба призупиненаАле ця служба дорювнює тюрмі і з тюремними поняттями.Хіба строковиків поважали?
показать весь комментарий
" ... насамперед це - відповідальність української держави і українського суспільства "

 Як же так вийшло, що Верховний Головнокомандувач Порошенко був відповідальним за ціну цибулі а Верховний Головнокомандувач зеленський не відповідальний навіть за ТЦК з мобілізацією?
Цей феномен будуть вивчати політологи всього світу ... і психіатри.
07.12.2025 15:11 Ответить
жму руку, абнімаю
07.12.2025 15:20 Ответить
І двушечку в москву відправляю
показать весь комментарий
Ну потрох за ліпєцку фабрику, не те що двушечку башляв кацапам, а конкретно наповнював їх бюджет, законно
показать весь комментарий
це перетворюється на затяжний соціальний конфлікт, з якого потрібно виходити із новим суспільним договором.
- так ото ж ! Людям набридло , що їх весь час дурять ! Вирішити проблєму з мобілізацією можна лише одним шляхом - захищати державу повинні ВСІ , а не лише незаможні чоловіки середнього віку !
показать весь комментарий
Правозахисниця вважає що не у всіх людей рівні права !?
Вивчайте закони фізики, пані - будуть Вам більш зрозумілі природні процеси.
показать весь комментарий
По перше - ви там визначтесь чи вони військові, чи працівники, а по друге - не виправдовують, коли тецекашник гуляє собі, а на нього напали, але коли хтось підходить до людини застовує силу, б'є чи навіть пхає, вона має право на самозахист, а для протидії нападу групи осіб може законно використовувати для самозахисту все, що під руку попаде. В першу чергу по закону повинні діяти посадові особи з державних структур.
показать весь комментарий
Звісно не виправдовують. Як і напади тцк на цивільних.
Потрібно повертатись в правове поле.
показать весь комментарий
Якщо всі то всі, ( в одному підрозділі, слюсар, сантехнік, депутат місцевої ради, директор заводу що було у ввв) а не те, 700тисяч в тилах третій рік зади гріють, чи депутати , судді прокурори, сидять в своїх маєтках і типо каже він повинен йти не я..
показать весь комментарий
Взагалі, будь який напад , це - Напад.
Як може правозахисниця не виправдовувати одні напади, а інші напади виправдовувати ?
показать весь комментарий
Тобто бусярити в незаконний спосіб можна, а протидіяти цьому ні?
показать весь комментарий
То не помилки, помилка це коли щось зробив не вірно і за півроку виправив, а це виглядає на систематичну диверсію, а почали тільки бачити ті помилки, коли СЗЧ в результаті такої діяльності перетнула граничну межу.
показать весь комментарий
Очевидно, що ця курва не оправдовує, бо хтось же має захищати її і її майно. Ну і хай розкаже де її два синочки
показать весь комментарий
Але взагалі маємо новояз за оруелом - "напад на військових " . Хоча насправді ми бачимо - лише самозахист від нападів людей у військовій формі . А військовослужбовці , згідно діючих законів,навіть в умовах воєнного стану ,не можуть бути задіян для обмеження прав цивільних чи затримання в рамках цивільних правопорушень .
показать весь комментарий
А що ж такого важкого, а, пані Решетилова?
А давайте мобілізацією будуть займатись уповноважені органи - нацпол, міська влада. А ТЦК обліком і комплектацією особового складу, як їм і належить. Забирайте їх з вулиць, у них роботи повно.. побачте які черги з жінок туди, родичів безвісти зниклих, загиблих...
Їм насправді є чим зайнятися.
Вся ж правова база готова.
Не виходить, чому?
показать весь комментарий
Проблеми із застосуванням військ та https://www.pravda.com.ua/articles/2025/12/03/8010039/ брехнею у звітах є причиною провалу мобілізації.
показать весь комментарий
Просто потрібно діяти по закону.
За неявку - штраф.
За відмову від мобілізації - від 3 до 5 років. Є стаття.
Нехай кожен обирає. Тюрма або смерть.
По закону.
Вбивство "епілепсією" - поза законом.
показать весь комментарий
Разделение ничего не даст, нужно просто заканчивать отлов людей на улицах, это сафари уже принесло непоправимый вред а если это не остановить то этот вред может стать критическим.
показать весь комментарий
Решетилова взяла б та розтлумачила як повинні діяти тцк. Та хто і як повинен діяти якщо хтось відмовляється отримувати повістку або не з'являється в тцк. Всі подальші дії силових структур в рамках закону по відношенню до військовозобов'язаного.
Щоб ніяка падлюка без суду та слідства не могла хапати та відправляти в рабство людину.
показать весь комментарий
