Проблемы с мобилизацией не оправдывают нападения на военных ТЦК, - Решетилова
В процессе мобилизации в Украине было допущено много ошибок, но ничто не может оправдывать нападения на военных ТЦК.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих и их семей Ольга Решетилова.
Проблемы с мобилизацией есть
"Очевидно, что проблемы с мобилизацией есть, очевидно, что ошибок в этом процессе было совершено довольно много, но это не является оправданием нападениям и убийствам украинских военнослужащих, которые выполняют критически важную для государства обязанность", - подчеркнула она.
Как остановить нападения на ТЦК
Относительно того, как остановить нападения на ТЦК, Решетилова назвала этот вопрос чрезвычайно сложным, потому что эта проблема возникла не сегодня, она является задавленной (эти нападения начались еще в 2023 году).
"Очевидно, что эти общественные настроения, которые царят в отдельных территориальных громадах, в том числе подогреваются российским ИПСО, но прежде всего это - ответственность украинского государства и украинского общества. Потому что мы вовремя не остановили это, мы вовремя не дали оценку этим нападениям как правовую, так и в отношении морального осуждения", - отметила она.
Военный омбудсмен объяснила, что это превращается в затяжной социальный конфликт, из которого нужно выходить с новым общественным договором.
"Потому что одна часть общества воюет, поддерживает армию и максимально сдерживает врага, другая часть общества ищет врагов там, где до них легче дотянуться. И сделали врагов из ТЦК", - убеждена военный омбудсмен.
Разделение ТЦК и СП
Относительно того, как выходить из этой ситуации, Решетилова отметила, что реформой процесса мобилизации и ТЦК как таковых.
Она сообщила, что уже на следующей неделе будет проведено совещание по созданию рабочей группы для разделения ТЦК и СП.
"Потому что ненормально, когда одни и те же военнослужащие занимаются и процессом мобилизации, и поддержкой семей. Мы должны это разделить с момента уведомления о потере, с момента ранения военнослужащего. Социальное сопровождение семьи и военнослужащего должны осуществлять совершенно другие люди", - добавила военный омбудсмен.
Что предшествовало?
- Вечером 3 декабря во Львове во время проверки документов смертельно ранили военнослужащего Галицко-Франковского РТЦК и СП.
- Гражданин, который отказался представиться и вел себя агрессивно, нанес ножевой удар военнослужащему Юрию Бондаренко, повредив аорту. Пострадавший был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия медиков, от критической кровопотери скончался. Еще один солдат получил удар в голову.
- Впоследствии подозреваемый Кедрук был взят под стражу на 60 суток.
Насправді напади не пювиправдовує ніщо. Але винуватпць аки є і це точно не ТЦКашник, і не той, хто його підрізав. Прлсто іноді треба дивитись правді в очі.
"Верховний Суд вважає, що сам факт протиправного призову не дає підстав для звільнення, бо процедура вже незворотня..."
- нічого складного ! Просто припинити ТЦКшникам нападати на людей !
А якщо без жартів - я вже казав, ТЦК взагалі не повинні нічого робити, окрім прямих обовїязків - інформування людей. Зупинили - перевірили, нема відстрочки - виписали повістку. А от якщо він не зїявився - тоді до суду і штраф. Ви ж вже підготували цю систему, чому так боїтесь її використати? Тоді і хабарів не буде у ТЦК, бо туди не будуть силоміць тягнути. І набагато більша частина суспільства буде охоплена мобілізаційними заходами.
Як же так вийшло, що Верховний Головнокомандувач Порошенко був відповідальним за ціну цибулі а Верховний Головнокомандувач зеленський не відповідальний навіть за ТЦК з мобілізацією?
Цей феномен будуть вивчати політологи всього світу ... і психіатри.
- так ото ж ! Людям набридло , що їх весь час дурять ! Вирішити проблєму з мобілізацією можна лише одним шляхом - захищати державу повинні ВСІ , а не лише незаможні чоловіки середнього віку !
Вивчайте закони фізики, пані - будуть Вам більш зрозумілі природні процеси.
Потрібно повертатись в правове поле.
Як може правозахисниця не виправдовувати одні напади, а інші напади виправдовувати ?
А давайте мобілізацією будуть займатись уповноважені органи - нацпол, міська влада. А ТЦК обліком і комплектацією особового складу, як їм і належить. Забирайте їх з вулиць, у них роботи повно.. побачте які черги з жінок туди, родичів безвісти зниклих, загиблих...
Їм насправді є чим зайнятися.
Вся ж правова база готова.
Не виходить, чому?
За неявку - штраф.
За відмову від мобілізації - від 3 до 5 років. Є стаття.
Нехай кожен обирає. Тюрма або смерть.
По закону.
Вбивство "епілепсією" - поза законом.
Щоб ніяка падлюка без суду та слідства не могла хапати та відправляти в рабство людину.