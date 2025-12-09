УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6349 відвідувачів онлайн
Новини Напад на ТЦК
6 557 110

Військовослужбовця ТЦК поранили під час перевірки документів на Львівщині

На Львівщини на військового ТЦК скоїли напад

У Львівській області 9 грудня чоловік поранив військовослужбовця зі складу групи оповіщення під час перевірки документів. Постраждалого шпиталізували.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Оперативне командування "Захід".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці інциденту

Місто чи район у командуванні не називають. 

В ОК "Захід" розповіли, що під час перевірки документів чоловік мобілізаційного віку завдав військовослужбовцю травми предметом, схожим на кухонну "сокиру-молоток", щоб не давати свої особисті дані.

Постраждалого шпиталізували, його життю нічого не загрожує. Правоохоронні органи проводять слідчі дії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ТЦК під час війни повинні займатися лише тими, хто служитиме у війську, - Міноборони

Напади на ТЦК

У командуванні нагадали, що напад стався менш ніж за тиждень після трагедії у Львові, де військовослужбовець РТЦК та СП Юрій Бондаренко загинув від ножового поранення, завданого громадянином під час виконання групою оповіщення службових обов'язків. 

В ОК "Захід" вважають, що агресія проти військових "перестає бути поодинокими випадками й перетворюється на тривожну тенденцію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові не мають займатися мобілізацією, системі потрібна реформа, - Решетилова

"Формування негативного ставлення до ТЦК та СП, нормалізація ухиляння, меми про "зловживання мобілізацією", дискредитація військових, токсичні наративи та багаторічна дезінформація стали буденністю у соцмережах і приватних розмовах", - додало ОК "Захід".

  • Командування закликало громадян до відповідальної поведінки, дотримання законних вимог військових і правоохоронців та усвідомлення того, що будь-яка агресія проти представників сил оборони є кримінальним злочином із невідворотною правовою відповідальністю.

На Львівщині поранили військовослужбовця ТЦК під час перевірки документів

Автор: 

напад (1243) ТЦК та СП (1224) Львівська область (2805) ОК Захід (8)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
Це наслідок того,що держава ложила на конституцію і при цьому вимагає від громадян її дотримуватись.Хто вигадав ухилянтів,поділили на бідних і багатих,бронювали силовиків?
Якась дивна поведінка громадян .
показати весь коментар
09.12.2025 21:56 Відповісти
+32
Знову нарід поганий, шо ж ти будеш робити.
показати весь коментар
09.12.2025 21:54 Відповісти
+22
Так а що там з відео бодікамер у цьому й попередньому львівському випадку? Неначасі?
показати весь коментар
09.12.2025 22:06 Відповісти

Завантаження...

 
 