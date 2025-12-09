Військовослужбовця ТЦК поранили під час перевірки документів на Львівщині
У Львівській області 9 грудня чоловік поранив військовослужбовця зі складу групи оповіщення під час перевірки документів. Постраждалого шпиталізували.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Оперативне командування "Захід".
Подробиці інциденту
Місто чи район у командуванні не називають.
В ОК "Захід" розповіли, що під час перевірки документів чоловік мобілізаційного віку завдав військовослужбовцю травми предметом, схожим на кухонну "сокиру-молоток", щоб не давати свої особисті дані.
Постраждалого шпиталізували, його життю нічого не загрожує. Правоохоронні органи проводять слідчі дії.
Напади на ТЦК
У командуванні нагадали, що напад стався менш ніж за тиждень після трагедії у Львові, де військовослужбовець РТЦК та СП Юрій Бондаренко загинув від ножового поранення, завданого громадянином під час виконання групою оповіщення службових обов'язків.
В ОК "Захід" вважають, що агресія проти військових "перестає бути поодинокими випадками й перетворюється на тривожну тенденцію".
"Формування негативного ставлення до ТЦК та СП, нормалізація ухиляння, меми про "зловживання мобілізацією", дискредитація військових, токсичні наративи та багаторічна дезінформація стали буденністю у соцмережах і приватних розмовах", - додало ОК "Захід".
- Командування закликало громадян до відповідальної поведінки, дотримання законних вимог військових і правоохоронців та усвідомлення того, що будь-яка агресія проти представників сил оборони є кримінальним злочином із невідворотною правовою відповідальністю.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якась дивна поведінка громадян .