Військовослужбовця ТЦК поранили під час перевірки документів на Львівщині

У Львівській області 9 грудня чоловік поранив військовослужбовця зі складу групи оповіщення під час перевірки документів. Постраждалого шпиталізували.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Оперативне командування "Захід".

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Подробиці інциденту

Місто чи район у командуванні не називають.

В ОК "Захід" розповіли, що під час перевірки документів чоловік мобілізаційного віку завдав військовослужбовцю травми предметом, схожим на кухонну "сокиру-молоток", щоб не давати свої особисті дані.

Постраждалого шпиталізували, його життю нічого не загрожує. Правоохоронні органи проводять слідчі дії.

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Напади на ТЦК

У командуванні нагадали, що напад стався менш ніж за тиждень після трагедії у Львові, де військовослужбовець РТЦК та СП Юрій Бондаренко загинув від ножового поранення, завданого громадянином під час виконання групою оповіщення службових обов'язків.

В ОК "Захід" вважають, що агресія проти військових "перестає бути поодинокими випадками й перетворюється на тривожну тенденцію".

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"Формування негативного ставлення до ТЦК та СП, нормалізація ухиляння, меми про "зловживання мобілізацією", дискредитація військових, токсичні наративи та багаторічна дезінформація стали буденністю у соцмережах і приватних розмовах", - додало ОК "Захід".