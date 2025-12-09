Военнослужащего ТЦК ранили во время проверки документов на Львовщине
В Львовской области 9 декабря мужчина ранил военнослужащего из состава группы оповещения во время проверки документов. Пострадавший был госпитализирован.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Оперативное командование "Запад".
Подробности инцидента
Город или район в командовании не называют.
В ОК "Запад" рассказали, что во время проверки документов мужчина мобилизационного возраста нанес военнослужащему травму предметом, похожим на кухонный "топор-молоток", чтобы не давать свои личные данные.
Пострадавший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Правоохранительные органы проводят следственные действия.
Нападения на ТЦК
В командовании напомнили, что нападение произошло менее чем через неделю после трагедии во Львове, где военнослужащий РТЦК и СП Юрий Бондаренко погиб от ножевого ранения, нанесенного гражданином во время выполнения группой оповещения служебных обязанностей.
В ОК "Запад" считают, что агрессия против военных "перестает быть единичными случаями и превращается в тревожную тенденцию".
"Формирование негативного отношения к ТЦК и СП, нормализация уклонения, мемы о "злоупотреблении мобилизацией", дискредитация военных, токсичные нарративы и многолетняя дезинформация стали обыденностью в соцсетях и частных разговорах", - добавило ОК "Запад".
- Командование призвало граждан к ответственному поведению, соблюдению законных требований военных и правоохранителей и осознанию того, что любая агрессия против представителей сил обороны является уголовным преступлением с неотвратимой правовой ответственностью.
Якась дивна поведінка громадян .
мєнт ховався в машині, ховаючи мичу.
ті два рускагаваріщіх харковчаніна з убд бігали по всій площі біля макдіку на метро "мінська".
отака ситуація!!!!
впевнений, відосіки є.
так, що я не ******!!!!
https://x.com/i/status/1998095741991129212
І пенсіонер я не за віком.
Раз тобі так хочеться погомоніти- прокоментуй...
Ну, хоча б це:
На Закарпатті суд виніс вироки чотирьом підліткам, які у липні заманили 46-річну жінку у безлюдне місце, після чого зґвалтували та пограбували її.
Про це https://www.facebook.com/300226665474662/posts/1304597598370892 повідомила Закарпатська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3589516
а про львівського тцкашніка, якого айтішнік зарізав ножем з ручкою з гільзи(звідки у нього такий ніж???)? що скажеш? бо військовослужбовці про цього тцкашніка погані слова кажуть, і про його статки кажуть.
загугли, навіть в ютюбі знайдеш військовослужбовців які таке кажуть,а якщо ти служив, то в тебе є знайомі зі львова, у них спитай.
Ні, цей варіант для українців, які за створення ядерної зброї. А ти дешевий нацюцюрний хохол, який за русняві гроші підтримує російську вимогу про без'ядерний статус України. Тож розминай ротову порожнину, тобі ще "чєчня круто" кричати.
починай вже робити ядерку, клоун
крім тебе і того клоуна ніхто ядерку не зробить. робіть вже.
САМООБОРОНА є САМООБОРОНОЮ коли ВАШОМУ ЖИТТЮ Є ЗАГРОЗА тільки нормального адвоката треба найняти, щоб порвав цих підарів в суді...!!!