РУС
Новости Нападение на ТЦК
2 970 91

Военнослужащего ТЦК ранили во время проверки документов на Львовщине

На Львовщине на военного ТЦК совершили нападение

В Львовской области 9 декабря мужчина ранил военнослужащего из состава группы оповещения во время проверки документов. Пострадавший был госпитализирован.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Оперативное командование "Запад".

Подробности инцидента

Подробности инцидента

Город или район в командовании не называют. 

В ОК "Запад" рассказали, что во время проверки документов мужчина мобилизационного возраста нанес военнослужащему травму предметом, похожим на кухонный "топор-молоток", чтобы не давать свои личные данные.

Пострадавший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Правоохранительные органы проводят следственные действия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ТЦК во время войны должны заниматься только теми, кто будет служить в армии, - Минобороны

Нападения на ТЦК

В командовании напомнили, что нападение произошло менее чем через неделю после трагедии во Львове, где военнослужащий РТЦК и СП Юрий Бондаренко погиб от ножевого ранения, нанесенного гражданином во время выполнения группой оповещения служебных обязанностей. 

В ОК "Запад" считают, что агрессия против военных "перестает быть единичными случаями и превращается в тревожную тенденцию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные не должны заниматься мобилизацией, системе нужна реформа, - Решетилова

"Формирование негативного отношения к ТЦК и СП, нормализация уклонения, мемы о "злоупотреблении мобилизацией", дискредитация военных, токсичные нарративы и многолетняя дезинформация стали обыденностью в соцсетях и частных разговорах", - добавило ОК "Запад".

  • Командование призвало граждан к ответственному поведению, соблюдению законных требований военных и правоохранителей и осознанию того, что любая агрессия против представителей сил обороны является уголовным преступлением с неотвратимой правовой ответственностью.

На Львовщине ранили военнослужащего ТЦК во время проверки документов

Автор: 

нападение (2278) ТЦК (837) Львовская область (3113) ОК Захід (2)
Топ комментарии
+22
Знову нарід поганий, шо ж ти будеш робити.
09.12.2025 21:54 Ответить
+19
Це наслідок того,що держава ложила на конституцію і при цьому вимагає від громадян її дотримуватись.Хто вигадав ухилянтів,поділили на бідних і багатих,бронювали силовиків?
Якась дивна поведінка громадян .
09.12.2025 21:56 Ответить
+14
ТЦК - Ви не СП, не підходьте близько для надання соціальної підтримки! Тримайте дистанцію!
09.12.2025 21:53 Ответить
ТЦК - Ви не СП, не підходьте близько для надання соціальної підтримки! Тримайте дистанцію!
09.12.2025 21:53 Ответить
чого не пишете про Запоріжжя, де тцкашніка нацполіція заарештувала за тяжкий злочин (Стаття 115 частина 1 - вбивство)?
09.12.2025 21:54 Ответить
https://censor.net/ua/news/3589274/u-zaporijji-zatrymaly-viyiskovogo-ttsk-za-pidozroyu-u-vbyvstvi
09.12.2025 22:12 Ответить
точно, є, я пропустив.
09.12.2025 22:13 Ответить
Львівська обл. Зелепня не обирала.
09.12.2025 21:54 Ответить
На жаль це не спинило його шлях до влади. Мобілізація, як і підготовка до війни Зєлєнскім провалена. Те, що відбуваєтьмя - відбуватися не поаинно. Але тенденція красномовна. Повторю ще раз - розкол суспільства по лінії "ухилянти - ТЦК" - в принципі абсурдний і у нормальній ситуації (якби президентом залишився Порошенко) ніколи б не відбувся. Ухилянтами, як правопорушниками мають займатися правоохоронці і суди, а ТЦК не є правоохоронним органом. Крапка.
09.12.2025 22:29 Ответить
Ухилянтів не існує. ЗСУ мали примусити захід виконати будапешт.меморандум у 2014 році і всі знають ЯК ☢️
09.12.2025 22:31 Ответить
Якщо повернутися к правове поле, то ухилянти існують. Після вироку суду. До того - це оціночне судження без правового статксу.
09.12.2025 22:34 Ответить
Закони писані хабадом мені не указ.
09.12.2025 22:36 Ответить
Закони, писані професіоналами. Я про Конституцію України. Просто на закони клали. Цікаво, чи вам указ закони Іспанії?
09.12.2025 23:17 Ответить
Юхим Звягільський тобі професіонал? Відпочинь.
09.12.2025 23:20 Ответить
Знову нарід поганий, шо ж ти будеш робити.
09.12.2025 21:54 Ответить
Ну це ж не епілепсія чи раптовий сердцевий напад
09.12.2025 21:56 Ответить
Це наслідок того,що держава ложила на конституцію і при цьому вимагає від громадян її дотримуватись.Хто вигадав ухилянтів,поділили на бідних і багатих,бронювали силовиків?
Якась дивна поведінка громадян .
09.12.2025 21:56 Ответить
Ого, я і не знав, що є такий девайс - кухонна "сокира-молоток".
09.12.2025 21:57 Ответить
09.12.2025 22:01 Ответить
це не кухонна
09.12.2025 22:02 Ответить
В мене ось така валяється вдома

09.12.2025 22:08 Ответить
Чекає? 🤔
09.12.2025 22:30 Ответить
Ні, просто приклад, законного "інструменту". Інколи використовую, в кулінарних цілях
09.12.2025 22:35 Ответить
😊
09.12.2025 23:18 Ответить
мав нагоду поспілкуватися з тцк.
мєнт ховався в машині, ховаючи мичу.
ті два рускагаваріщіх харковчаніна з убд бігали по всій площі біля макдіку на метро "мінська".
отака ситуація!!!!
впевнений, відосіки є.
так, що я не ******!!!!
09.12.2025 21:58 Ответить
Полтава, 10+ ТЦКунів пакують одного кріпака...

https://x.com/i/status/1998095741991129212
09.12.2025 21:58 Ответить
ТЦК повинні працювати у воєнкоматі та оповіщувати людей телефоном, почтою або в якийсь інший спосіб, а не їздити бусами по містах-селах і кошмарити людей, тоді ж не буде ніяких нападів як з однієї так і з іншої сторони і суспільство буде спокійніше!
09.12.2025 22:01 Ответить
тим більше шо телефони всіх є у майже вільному доступі.
09.12.2025 22:04 Ответить
Зелена мерзлота добилась того чого хотіла.
09.12.2025 22:03 Ответить
Кацапи добре попрацювали. Не дарма гроші отримують.
09.12.2025 22:05 Ответить
Твоя методичка стара,як світ .Міняй на щось інше
09.12.2025 22:06 Ответить
Цікаво що Каракайчик робив у "робочій групі кацапів", окрім того що скринів.
09.12.2025 22:17 Ответить
Твоїх кураторів вираховував.
09.12.2025 22:20 Ответить
І як успіхи? Вирахував, Штірліц диванний?
09.12.2025 22:23 Ответить
До хріна навіть.
09.12.2025 22:25 Ответить
То ПІБ в студію кураторів! А тобі в "робочій групі кацапів" рублями платять? Чи якось інакше?
09.12.2025 22:28 Ответить
09.12.2025 22:28 Ответить
Скрін з двачу, де сидять інваліди-колясочники 🤣
09.12.2025 22:08 Ответить
І що? Ну викладають, ну розганяють. Пропаганда.
09.12.2025 22:18 Ответить
Знову ніякого відео з бодікамер.
09.12.2025 22:03 Ответить
Нарід втомився від війни і з нетерпінням чекає кацапського чобота.
09.12.2025 22:03 Ответить
Може досить в диван пердіти і підеш захищати країну?
09.12.2025 22:04 Ответить
А я ходив. 24.02.22 зустрічав їх з автоматом. Сумщина, Харківщина, Донбас.
09.12.2025 22:06 Ответить
А чому зараз в диван пукаєш?Інвалід?Тебе ВЛК вилікує .
09.12.2025 22:07 Ответить
Не повіриш- не вилікувала. З березня пенсіонер.
09.12.2025 22:11 Ответить
цікаво скільки ж ти їм заніс. 5 тисяч баксів?
09.12.2025 22:14 Ответить
Ай да молодець .Ти не повіриш,але в ДФТГ багато пенсів!!!Але ж ти не такий,ти хитрий.В теплі воно краще.
09.12.2025 22:14 Ответить
ДФТГ? То хитродупі наближені до місцевої влади. Я тобі по секрету скажу- багато так уникають мобілізації.
09.12.2025 22:19 Ответить
Тобі самому не смішно?
09.12.2025 22:25 Ответить
Ні. Терпіти не можу тилових щурів.
І пенсіонер я не за віком.
09.12.2025 22:27 Ответить
Тобі в напрямку срузького корабля
09.12.2025 22:29 Ответить
Те,що там гинуть хлопці тобі не доповіли звичайно.Ти тупа потвора,раз їх вважаєш хитрожопими!!!
09.12.2025 22:28 Ответить
Не чув такого. Наші ДФТГ бухі на блочиках стояли, поки двоє не пострілялися- вирішували кому саме на блочик заступати, бо 8000 гр. за зміну на дорозі не валяються, після чого їх розформували, двоє пішло в ЗСУ, решта по квартирах ховається.
09.12.2025 22:33 Ответить
прокоментуй арешт запорізького тцкашніка нацполіцією і статтю йому намалювали 115 ч. 1 - вбивство.
09.12.2025 22:05 Ответить
А що тобі прокоментувати? Про справу я нічого не знаю. Винний- буде сидіти. В моїй роті один під солями теж був побратима застрелив- сидить.
Раз тобі так хочеться погомоніти- прокоментуй...
Ну, хоча б це:

На Закарпатті суд виніс вироки чотирьом підліткам, які у липні заманили 46-річну жінку у безлюдне місце, після чого зґвалтували та пограбували її.

Про це https://www.facebook.com/300226665474662/posts/1304597598370892 повідомила Закарпатська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3589516
09.12.2025 22:10 Ответить
ну так взнай.

а про львівського тцкашніка, якого айтішнік зарізав ножем з ручкою з гільзи(звідки у нього такий ніж???)? що скажеш? бо військовослужбовці про цього тцкашніка погані слова кажуть, і про його статки кажуть.
09.12.2025 22:12 Ответить
Дуже цікаво. Зі скількома військовослужбовцями ти говорив про цю ситуацію?
09.12.2025 22:17 Ответить
одного достатньо? чи тобі скільки військовослужбовців треба?
загугли, навіть в ютюбі знайдеш військовослужбовців які таке кажуть,а якщо ти служив, то в тебе є знайомі зі львова, у них спитай.
09.12.2025 22:19 Ответить
Та може то його якраз заарештували і він з СІЗО пише тут)))
09.12.2025 22:10 Ответить
Ничего этот чобот их немного взбодрит и бадьорості с наснагой придаст
09.12.2025 22:08 Ответить
Так і є, лише 31% за створення ядерної зброї, інші готові смоктати у американців або русні, геноцид українців їм до сраки.
09.12.2025 22:09 Ответить
та всі тільки за, якщо ти ядерну бомбу зробиш. роби вже.
09.12.2025 22:15 Ответить
ти у кого хотів би смоктати, у русні, чи у сша?
09.12.2025 22:21 Ответить
ні у кого, я ж не ти.
09.12.2025 22:23 Ответить
>ні у кого

Ні, цей варіант для українців, які за створення ядерної зброї. А ти дешевий нацюцюрний хохол, який за русняві гроші підтримує російську вимогу про без'ядерний статус України. Тож розминай ротову порожнину, тобі ще "чєчня круто" кричати.
09.12.2025 22:28 Ответить
ти справжній патріот
починай вже робити ядерку, клоун
09.12.2025 22:29 Ответить
Ця свиня (((максим коваленко))) працює на хремль.
09.12.2025 23:22 Ответить
Влада для цього є. З 2014 року часу було.
09.12.2025 22:22 Ответить
ну, влада не робить, хай цей клоун Evgeniy Marushchak зробить
09.12.2025 22:24 Ответить
Ти б не хрюкав а пояснював іншим що без ядерки нас м'ясом закидають, конч
09.12.2025 22:33 Ответить
я ж не ти, я не хрюкаю. кому пояснювати? зелі?
крім тебе і того клоуна ніхто ядерку не зробить. робіть вже.
09.12.2025 22:34 Ответить
Спочатку я влаштуюсь в тцк і тебе кину на штурм, свин 😊
09.12.2025 22:42 Ответить
Ваші пропозиції?
09.12.2025 22:19 Ответить
Так а що там з відео бодікамер у цьому й попередньому львівському випадку? Неначасі?
09.12.2025 22:06 Ответить
Ці ЛЮДОЛОВИ, нарвано-пресованої перевірки документів з ПОЦИКА, отримують ТЕ від людей, як відносно себе ведуть до них та до ЗАКОНОДАВСТВА і діють цілим бандитським скаженим шалманом від 3-7 закінчених підарів з рукоприкладством та негайним побиттям опонентів. щоб зразу ж налякати людину ...!!!

САМООБОРОНА є САМООБОРОНОЮ коли ВАШОМУ ЖИТТЮ Є ЗАГРОЗА тільки нормального адвоката треба найняти, щоб порвав цих підарів в суді...!!!
09.12.2025 22:08 Ответить
Як гадаєш, росіяни, коли прийдуть, мобілізацію будуть проводити чемно і поважатимуть права та свободи громадян?
09.12.2025 22:16 Ответить
У Львівській обл. їх ніколи не буде. Там тцк виконує вказівку єрмака зі зменшення протестного електорату. Думай
09.12.2025 22:20 Ответить
щоб кацапи дійшли до львова, треба щоб вони тебе спочатку пройшли, чи ти з ними підеш на варшаву?
09.12.2025 22:28 Ответить
Спочатку нікого мобілізовувати не будуть. А потім згідно закону чітко, жорстко без цирку з тітушками і переляканими поліцейськими мобілізують. Виживші представники лнр-днр чоловічої статі підтвердять. Там диктатура з великим досвідом, соплі жувати не будуть. У нас лише вчаться, але поки що через #опу все. Хоча гроші бриють в промислових обємах з тих, хто їх має і хоче ще пожити. Жити хочеться вже і сьогодні, а що там буде через пів-року посполитим байдуже.
09.12.2025 22:29 Ответить
Більше всього мені подабається фраза військовослужбовці зі складу групи оповіщення під час перевірки документів. 5 чи 6 амбалів з якогось автомобіля с чорними номерами вискакують і просять показати документи у громадянина України!?!
09.12.2025 22:12 Ответить
Вони хочуть допомогти тобі стати українцем.
09.12.2025 22:28 Ответить
Помилковий алгоритм. То треба було робити раніше. А так лише лякають і озлоблюють людей. Тут як піде. Або зашугають як в рашці, або білорашці і все піде по-маслу. Або холопи збунтуються. Справді не знаю який варіант ймовірнісний.
09.12.2025 22:32 Ответить
О ,практичні заняття про приведення до встановленого законом порядку проведення оповіщення продовжуються.Тепер тецекашні банди без відвідування вбиральні хрен в той бусик сядуть.
09.12.2025 22:20 Ответить
Поки що не все так однозначно.
09.12.2025 22:33 Ответить
Чому не дають зброю військовим ТЦК? Ухилянти мають поважати ветеранів, якщо ні, куля у коліно.
09.12.2025 22:22 Ответить
Московит нахрюкує. Йди податки сплати гаспадіну кадирівцю, ахмат-тавер тре чинити 🐽
09.12.2025 22:24 Ответить
Є у них зброя. Але автомат, чи пістолет то зайві проблеми. Використовують травмати, газові балончики, фізичну силу. Коли опір буде масовий і організований придумають щось нове. Їм потрібні живі люди, а не трупи і кримінальне переслідування.
09.12.2025 22:36 Ответить
Ще трохи і,,військовослужбовцям"з ТЦК і сп безпечніше буде перебувати на передку ніж в тилу .
09.12.2025 22:22 Ответить
вони думали що вони хитрі і в тцк вони відкосять від бойових дій, а воно он як виходить
09.12.2025 22:31 Ответить
Може то Єрмак відбивався....під документами прикриття від Буданова та Малюка??? Він такий....суворий....русіч!!!
09.12.2025 22:24 Ответить
09.12.2025 22:36 Ответить
Тцк народ і так на взводі йдіть по кабінетах і тихенько шуршіть паперами, і до речі по одинці не ходіть
09.12.2025 23:15 Ответить
Я думал население Львова и округи ярые противники рашистов. А они вон как оказывается, ждут не дождутся рашистов, аж на своих тцк кидаются. Чтобы те не отстрочили приход рашистов.
09.12.2025 23:18 Ответить
 
 