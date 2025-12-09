Военнослужащего ТЦК ранили во время проверки документов на Львовщине

В Львовской области 9 декабря мужчина ранил военнослужащего из состава группы оповещения во время проверки документов. Пострадавший был госпитализирован.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Оперативное командование "Запад".

Подробности инцидента

Город или район в командовании не называют.

В ОК "Запад" рассказали, что во время проверки документов мужчина мобилизационного возраста нанес военнослужащему травму предметом, похожим на кухонный "топор-молоток", чтобы не давать свои личные данные.

Пострадавший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Правоохранительные органы проводят следственные действия.

Нападения на ТЦК

В командовании напомнили, что нападение произошло менее чем через неделю после трагедии во Львове, где военнослужащий РТЦК и СП Юрий Бондаренко погиб от ножевого ранения, нанесенного гражданином во время выполнения группой оповещения служебных обязанностей.

В ОК "Запад" считают, что агрессия против военных "перестает быть единичными случаями и превращается в тревожную тенденцию".

"Формирование негативного отношения к ТЦК и СП, нормализация уклонения, мемы о "злоупотреблении мобилизацией", дискредитация военных, токсичные нарративы и многолетняя дезинформация стали обыденностью в соцсетях и частных разговорах", - добавило ОК "Запад".