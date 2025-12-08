ТЦК во время войны должны заниматься только теми, кто будет служить в армии, - Минобороны
Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) во время войны должны заниматься только теми, кто будет служить в армии.
Об этом заявил руководитель Главного управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"ТЦК во время войны должны заниматься только теми, кто будет служить, все остальные могут получить свои услуги онлайн или через ЦНАПы", - сказал Берестовой.
Задачи ТЦК
Он рассказал, что, кроме мобилизации, ТЦК и СП на сегодняшний день занимаются еще большим количеством работы, в частности:
- 4,2 млн офлайн-посещений в год в ТЦК не касаются мобилизации, из которых 500 тыс. обращений касаются отсрочек;
- 150-180 тыс. – постановка на воинский учет;
- 400 тыс. –– уточнение учетных данных;
- 200 тыс. –– выдача бумажных учетных документов;
- 900 тыс. –– справки о бронировании;
- более 2 млн –– отметки об отпуске;
- 400 тыс. –– получение проездных талонов;
- тысячи обращений за справками о прохождении службы и сервисы для бизнеса.
Берестовый также добавил, что в прошлом году было направлено более 2 млн повесток автоматическими средствами через "Укрпочту".
Что предшествовало
Военный омбудсмен Ольга Решетилова накануне заявила, что военнослужащие не должны непосредственно заниматься мобилизацией.
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
Украина самостоятельно отдала рф своё ядерное оружие и подписала, как оказалось, "филькину грамоту".
Или может вам бы понравилось существование страны с ядерным оружием и януковичем с красной кнопкой?
Знаете, среди рашистов куча д#билов, ностальгирующих о пломбире и былом вяличии. Не уподобляйтесь им.
А потом, имея у власти януковича с красной кнопкой, вы бы писали (из-за рубежа конечно же), что это запад виноват в том, что он (Запад, разумеется) здравый смысл у вас "украл".
Занавес.
Поки Сили Оборони України мають утримувати фронт, громадяни забувають що "Армія" існує для безпеки Держави. І громадяни відокремлюють себе, забуваючи що підорська навала це спільна проблема .
Поки ми значно меншими силами стримуємо ворога, якийсь ухилєс , вважає що краще вбити військового щоб не виконувати свій обов'язок... громадяни більше бояться потрапити у військо ніж бути окупованою територію, бути вбитими або згвалтованими ворогом ?
Всі забули що ТЦК це збройні сили України і своєю роботою вони забезпечують безпеку громадян і держави ! І Що Збройні Сили це єдині хто стримує ворога ! І нажаль їх треба поповнювати
Чому громадяни України ( і серед них якась кількість військових) вважають нормальним зневажати військових, які здійснюючи мобілізаційну роботу, виконують завдання по підвищенню обороноздатності країни під час війни?
Чому громадяни забули що їхня безпека залежить від того чи в війську буде достатьня кількість людей?
Чому деякі військові зневажають військових які залучають громадян до оборони, чим зменшують навантаження на тих хто давно на фронті?
Я думаю що треба передивитись своє ставлення до підорів, які поширюють інформацію, що підриває авторитет військових які проходять службу в ТЦК!
Бо поширення такої інформації це злочин проти обороноздатності .
Розгони інформації про неправильну мобілізацію, толерування плювати в очі військовим ТЦК це те чого прагнула рос. пропаганда і їй це вдалось з допомогою купки корисних ідіотів у вигляді недоблогерів та захисників ухилєсів, які чомусь покарання не несуть !
Мені соромно що страх людей захистити Державу більший ніж вбити її захисника!