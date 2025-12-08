РУС
ТЦК во время войны должны заниматься только теми, кто будет служить в армии, - Минобороны

тцк

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) во время войны должны заниматься только теми, кто будет служить в армии.

Об этом заявил руководитель Главного управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"ТЦК во время войны должны заниматься только теми, кто будет служить, все остальные могут получить свои услуги онлайн или через ЦНАПы", - сказал Берестовой.

Проблемы с мобилизацией не оправдывают нападения на военных ТЦК, - Решетилова

Задачи ТЦК

Он рассказал, что, кроме мобилизации, ТЦК и СП на сегодняшний день занимаются еще большим количеством работы, в частности:

  • 4,2 млн офлайн-посещений в год в ТЦК не касаются мобилизации, из которых 500 тыс. обращений касаются отсрочек;
  • 150-180 тыс. – постановка на воинский учет;
  • 400 тыс. –– уточнение учетных данных;
  • 200 тыс. –– выдача бумажных учетных документов;
  • 900 тыс. –– справки о бронировании;
  • более 2 млн –– отметки об отпуске;
  • 400 тыс. –– получение проездных талонов;
  • тысячи обращений за справками о прохождении службы и сервисы для бизнеса.

Берестовый также добавил, что в прошлом году было направлено более 2 млн повесток автоматическими средствами через "Укрпочту".

Экс-футболист "Динамо" Гармаш мобилизован в ВСУ. Бронирования или отсрочки у него не было, - Киевский ТЦК

Что предшествовало

Военный омбудсмен Ольга Решетилова накануне заявила, что военнослужащие не должны непосредственно заниматься мобилизацией.

Автор: 

Минобороны (9677) мобилизация (2971) ТЦК (835)
+7
Все вірно! Але тутешні вболівальники хочуть, щоб ослаблення паРаші було лише за рахунок винищення українського народу
показать весь комментарий
08.12.2025 18:27 Ответить
+6
Воювати має захід за те що вкрав українську ядерну зброю, ЗСУ мають змусити захід ввести війська і всі знають ЯК це зробити.
показать весь комментарий
08.12.2025 18:22 Ответить
+5
Так хай сидять в кабінетах, і займаються друг дружкою, вони себе поводять як натуральні бандити з 90 х років ( навіть тоді такого не було)
показать весь комментарий
08.12.2025 18:27 Ответить
Воювати має захід за те що вкрав українську ядерну зброю, ЗСУ мають змусити захід ввести війська і всі знають ЯК це зробити.
показать весь комментарий
08.12.2025 18:22 Ответить
Все вірно! Але тутешні вболівальники хочуть, щоб ослаблення паРаші було лише за рахунок винищення українського народу
показать весь комментарий
08.12.2025 18:27 Ответить
Дурню несеш
показать весь комментарий
08.12.2025 18:35 Ответить
Мобілізацію потрібно віддати в руки приватних компаній, бо держава неспроможна! Знову ідіотські ідеї лунають з уст державних чиновників, знову якась маячня несеться по інформаційним трубам! Навіщо нам ТЦК взагалі? Давайте всіх на фронт, а мобілізацію віддами приватним рекрутерам, вони самі розберуться що і як робити! Головне буде результат!
показать весь комментарий
08.12.2025 18:40 Ответить
А може просто прокурорів, мусорів і тцк на фронт, а?
показать весь комментарий
08.12.2025 18:52 Ответить
Вони не хочуть
показать весь комментарий
08.12.2025 18:54 Ответить
Тоді я не хочу платити податки на їх утримання.
показать весь комментарий
08.12.2025 19:02 Ответить
Війна має змінити Україну, тої довоєнної України вже не має бути, має з'явитись нова Україна, модерна, європейська, *******, успішна, без старих ментів та чиновників. Процес йде, не треба його преривати.
показать весь комментарий
08.12.2025 19:23 Ответить
Ми живемо в країні рабів, ніхто вас не питає, ваші податки за вас зразу платить ваш роботодавець!
показать весь комментарий
08.12.2025 19:28 Ответить
100% Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
показать весь комментарий
08.12.2025 18:50 Ответить
Ц вислів кацапа Чи з перепою.Гроші не пахнуть
показать весь комментарий
08.12.2025 18:31 Ответить
Кацапів на ножі 🔪🐷, а захід має відповісти за будапештську зраду,
показать весь комментарий
08.12.2025 18:34 Ответить
Москале,йди до біса
показать весь комментарий
08.12.2025 18:34 Ответить
Москалів на ножі 🔪🐽, а за вкрадену ядерну зброю захід відповість.
показать весь комментарий
08.12.2025 18:35 Ответить
Ти просто ідіот
показать весь комментарий
08.12.2025 18:44 Ответить
Хамло хабадне, в спам 😁
показать весь комментарий
08.12.2025 18:45 Ответить
Та ні це просто свіжовилуплена гнида. (згідно С.Петлюри.)
показать весь комментарий
08.12.2025 19:04 Ответить
Петлюра Болбочана розстріляв.
показать весь комментарий
08.12.2025 19:08 Ответить
Захід все влаштовує і доки Вова може наловити людей і загнати в окопи бабло буде, але перемога над РФ ні...
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
показать весь комментарий
08.12.2025 18:48 Ответить
Тобі дебілу вже все пояснювали.
показать весь комментарий
08.12.2025 18:54 Ответить
Боти подоляка, то поясніть ще раз - чому ЗСУ не примушує будапештських ухилянтів до вводу військ?
показать весь комментарий
08.12.2025 18:56 Ответить
Тому що ЗСУ ніяк не може змусити інші країни воювати на чужій війні.
показать весь комментарий
08.12.2025 19:06 Ответить
Може. Див. Samson option.🚀🚀🚀
показать весь комментарий
08.12.2025 19:10 Ответить
В трусы вам наср#л тоже запад? 0_о
Украина самостоятельно отдала рф своё ядерное оружие и подписала, как оказалось, "филькину грамоту".
Или может вам бы понравилось существование страны с ядерным оружием и януковичем с красной кнопкой?
Знаете, среди рашистов куча д#билов, ностальгирующих о пломбире и былом вяличии. Не уподобляйтесь им.
показать весь комментарий
08.12.2025 18:56 Ответить
Хуцпа. Януковича до влади привела параша, і маючи яз українські еліти цього б не дозволили маючи такий важіль впливу.
показать весь комментарий
08.12.2025 19:00 Ответить
Думаю, у Кравчука в 90-х была такая же уверенность в будапештском меморандуме, как у вас сейчас в том, что "украинские элиты" типа пинчука, ахметова, коломойского и прочих олигархов что-то там не позволили бы.
А потом, имея у власти януковича с красной кнопкой, вы бы писали (из-за рубежа конечно же), что это запад виноват в том, что он (Запад, разумеется) здравый смысл у вас "украл".
показать весь комментарий
08.12.2025 19:26 Ответить
А як вони знають, хто служитиме, а хто ні?
показать весь комментарий
08.12.2025 18:23 Ответить
Так хай сидять в кабінетах, і займаються друг дружкою, вони себе поводять як натуральні бандити з 90 х років ( навіть тоді такого не було)
показать весь комментарий
08.12.2025 18:27 Ответить
Схоже на те, як мобілізували під час другої світової війни, щоб кинути мільйони людей на вірну смерть, щоб Жуков повісив собі чергову медаль. Але Жукова чомусь тут всі ненавидять, а його методи чомусь вітаються. Подвійними стандартами хворіють не лише кацапи.
показать весь комментарий
08.12.2025 18:30 Ответить
Хто підкаже що таке соціальна підтримка від ТЦК?
показать весь комментарий
08.12.2025 18:34 Ответить
отримати удар ножем в бусику!
показать весь комментарий
08.12.2025 18:36 Ответить
Ето Оскар!!!
Занавес.
показать весь комментарий
08.12.2025 18:40 Ответить
"400 тис. -- отримання проїзних талонів..." - не в курсі що 3000 км можуть намотувати безоплатно
показать весь комментарий
08.12.2025 18:35 Ответить
Ситуація виходить з підконтролю!

Поки Сили Оборони України мають утримувати фронт, громадяни забувають що "Армія" існує для безпеки Держави. І громадяни відокремлюють себе, забуваючи що підорська навала це спільна проблема .

Поки ми значно меншими силами стримуємо ворога, якийсь ухилєс , вважає що краще вбити військового щоб не виконувати свій обов'язок... громадяни більше бояться потрапити у військо ніж бути окупованою територію, бути вбитими або згвалтованими ворогом ?

Всі забули що ТЦК це збройні сили України і своєю роботою вони забезпечують безпеку громадян і держави ! І Що Збройні Сили це єдині хто стримує ворога ! І нажаль їх треба поповнювати

Чому громадяни України ( і серед них якась кількість військових) вважають нормальним зневажати військових, які здійснюючи мобілізаційну роботу, виконують завдання по підвищенню обороноздатності країни під час війни?

Чому громадяни забули що їхня безпека залежить від того чи в війську буде достатьня кількість людей?

Чому деякі військові зневажають військових які залучають громадян до оборони, чим зменшують навантаження на тих хто давно на фронті?

Я думаю що треба передивитись своє ставлення до підорів, які поширюють інформацію, що підриває авторитет військових які проходять службу в ТЦК!

Бо поширення такої інформації це злочин проти обороноздатності .

Розгони інформації про неправильну мобілізацію, толерування плювати в очі військовим ТЦК це те чого прагнула рос. пропаганда і їй це вдалось з допомогою купки корисних ідіотів у вигляді недоблогерів та захисників ухилєсів, які чомусь покарання не несуть !

Мені соромно що страх людей захистити Державу більший ніж вбити її захисника!
показать весь комментарий
08.12.2025 18:37 Ответить
Хуцпа від міндічей.
показать весь комментарий
08.12.2025 18:48 Ответить
В совке тоже хорошо лозунги писали, и изобличали врагов. Только всё построено было на брехне, как и в Украине сейчас. От вас, шановный, такой совковой пропагандой тхнёт, что меня аж ностальгия пробила на слезу. Там тоже граждан держава считала за ресурс, которому не можна было иметь своё мнение, а нужно было опустив голову, делать, что начальство велит, ибо ему виднее. Во благо родины и всё по закону заметьте. Азиатский подход, так сказать. А ТЦК само себя дискредитировало, и действительные военные давно просят одеть ТЦК в форму, отличную от пикселя, дабы не позорить его. "Чому деякі військові зневажають військових які залучають громадян до оборони, чим зменшують навантаження на тих хто давно на фронті?"- а вы сами не понимаете почему???
показать весь комментарий
08.12.2025 18:52 Ответить
Точно! Думаю, що це мені нагадує? Згадав - совок )))
показать весь комментарий
08.12.2025 18:53 Ответить
я не розумію підерський діалект. вчіть українську
показать весь комментарий
08.12.2025 18:57 Ответить
Взаимно, хамло.
показать весь комментарий
08.12.2025 19:00 Ответить
на здровля свіноорка.
показать весь комментарий
08.12.2025 19:03 Ответить
Не вистачає у війську людей? То попросіть німців, поляків, литовців, чехів, британців та інших, нехай вони своїх дають. Чи ми повинні всіх своїх покласти, щоб ослабити русню, щоб європейці далі спокійно собі жили? Або всі воюємо, або всі тікаємо в різні боки, рятуємось хто як може.
показать весь комментарий
08.12.2025 18:52 Ответить
так ви і тікаєте. це факт. що ще скажете?
показать весь комментарий
08.12.2025 18:59 Ответить
В ви що робите? Гасла вигукуєте? Ого! Та ви герой!)))
показать весь комментарий
08.12.2025 19:10 Ответить
не вважаю себе героєм. звичайний пенсіонер.герої наразі воюють.
показать весь комментарий
08.12.2025 19:13 Ответить
Що ти робив коли в нас ядерну зброю крали, пенсіонер? Я до школи ходив.
показать весь комментарий
08.12.2025 19:15 Ответить
курсантом був
показать весь комментарий
08.12.2025 19:17 Ответить
Оппа! От і попався молодий військовий пенсіонер! Якщо ти був курсантом 30 років тому, то зараз тобі ще немає 60 років. Шуруй на фронт, герой! За що ми тобі пенсію платимо?
показать весь комментарий
08.12.2025 19:22 Ответить
я бачу з вас математик такий же потужний як і із зеленського приЗЕдент. разом вчились?
показать весь комментарий
08.12.2025 19:25 Ответить
Ядерну зброю коли в нас забирали? В 94 році? Нехай вам тоді було навіть 22 роки. З тих пір пройшло 32 роки. 22+32=54. Отже вам не більше 54 років. Що не так з моєю математикою? Давайте тоді вашу в студію
показать весь комментарий
08.12.2025 19:29 Ответить
в 17 років я став курсантом.
показать весь комментарий
08.12.2025 19:31 Ответить
Якщо вам 17 років було в 94 році, то зараз вам і 50 років ще нема!
показать весь комментарий
08.12.2025 19:33 Ответить
я 1974 року народження. через декілька днів мені буде 51 рік.
показать весь комментарий
08.12.2025 19:35 Ответить
******* пенсіонери дуже егоїстичні. Вони знають, що все одно скоро помруть, але хочуть, щоб молоді люди гинули за них, щоб захистити їх зморщені дупи і їх старече майно
показать весь комментарий
08.12.2025 19:20 Ответить
не потрібно всіх під одну гребінку рівняти. це якось по зебільному.
показать весь комментарий
08.12.2025 19:21 Ответить
не вгадав. мій вос 426003
показать весь комментарий
08.12.2025 19:29 Ответить
Саме так! От саме такі гниди найбільше верещать про ухилянтів.
показать весь комментарий
08.12.2025 19:30 Ответить
Замполіт - пенсіонер . Всіх жене на фронт , в окопи .
показать весь комментарий
08.12.2025 19:35 Ответить
Все вірно. І окрім того службовці ТЦК не повинні виконувати функції комендантських і поліцейських патрулів.
показать весь комментарий
08.12.2025 18:51 Ответить
Тцк має зникнути як явище.
показать весь комментарий
08.12.2025 18:54 Ответить
Не згідний. Просто він має перетворитись за своїми функціями саме на Територіальний Центр Комплектування, без цього незрозумілого СП і поліцейсько - розшукових функцій. Це має бути рпкрутинговий цертр на зразок тих, яеі діють скажімо при "Азові", чи Третьому АК.
показать весь комментарий
08.12.2025 19:05 Ответить
ну кацапи до 2014 року це і прагнули зробити.
показать весь комментарий
08.12.2025 19:18 Ответить
тцк должно быть на нулевке и сдохнуть
показать весь комментарий
08.12.2025 19:13 Ответить
 
 