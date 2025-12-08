ТЦК во время войны должны заниматься только теми, кто будет служить в армии, - Минобороны

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) во время войны должны заниматься только теми, кто будет служить в армии.

Об этом заявил руководитель Главного управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"ТЦК во время войны должны заниматься только теми, кто будет служить, все остальные могут получить свои услуги онлайн или через ЦНАПы", - сказал Берестовой.

Задачи ТЦК

Он рассказал, что, кроме мобилизации, ТЦК и СП на сегодняшний день занимаются еще большим количеством работы, в частности:

4,2 млн офлайн-посещений в год в ТЦК не касаются мобилизации, из которых 500 тыс. обращений касаются отсрочек;

150-180 тыс. – постановка на воинский учет;

400 тыс. –– уточнение учетных данных;

200 тыс. –– выдача бумажных учетных документов;

900 тыс. –– справки о бронировании;

более 2 млн –– отметки об отпуске;

400 тыс. –– получение проездных талонов;

тысячи обращений за справками о прохождении службы и сервисы для бизнеса.

Берестовый также добавил, что в прошлом году было направлено более 2 млн повесток автоматическими средствами через "Укрпочту".

Что предшествовало

Военный омбудсмен Ольга Решетилова накануне заявила, что военнослужащие не должны непосредственно заниматься мобилизацией.