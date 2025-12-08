ТЦК під час війни повинні займатися лише тими, хто служитиме у війську, - Міноборони
Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час війни мають займатися тільки тими, хто служитиме у війську.
Про це заявив керівник Головного управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"ТЦК під час війни мають займатися тільки тими, хто буде служити, всі інші можуть отримати свої послуги онлайн, або через ЦНАПи", - сказав Берестовий.
Завдання ТЦК
Він розповів, що крім мобілізації ТЦК і СП на сьогодні займаються ще великою кількістю роботи, зокрема:
- 4,2 млн офлайн-відвідувань на рік в ТЦК не стосуються мобілізації, з яких 500 тис. звернень щодо відстрочок;
- 150-180 тис. –– постановка на військовий облік;
- 400 тис. –– уточнення облікових даних;
- 200 тис. –– видача паперових облікових документів;
- 900 тис. –– довідки про бронювання;
- понад 2 млн –– відмітки про відпустку;
- 400 тис. –– отримання проїзних талонів;
- тисячі звернень за довідками про проходження служби й сервіси для бізнесу.
Берестовий також додав, що минулого року було направлено понад 2 млн повісток автоматичними засобами через "Укрпошту".
Що передувало
Військова омбудсменка Ольга Решетилова напередодні заявила, що військовослужбовці не мають безпосередньо займатися мобілізацією.
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