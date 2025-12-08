ТЦК під час війни повинні займатися лише тими, хто служитиме у війську, - Міноборони

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час війни мають займатися тільки тими, хто служитиме у війську.

Про це заявив керівник Головного управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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"ТЦК під час війни мають займатися тільки тими, хто буде служити, всі інші можуть отримати свої послуги онлайн, або через ЦНАПи", - сказав Берестовий.

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Завдання ТЦК

Він розповів, що крім мобілізації ТЦК і СП на сьогодні займаються ще великою кількістю роботи, зокрема:

4,2 млн офлайн-відвідувань на рік в ТЦК не стосуються мобілізації, з яких 500 тис. звернень щодо відстрочок;

150-180 тис. –– постановка на військовий облік;

400 тис. –– уточнення облікових даних;

200 тис. –– видача паперових облікових документів;

900 тис. –– довідки про бронювання;

понад 2 млн –– відмітки про відпустку;

400 тис. –– отримання проїзних талонів;

тисячі звернень за довідками про проходження служби й сервіси для бізнесу.

Берестовий також додав, що минулого року було направлено понад 2 млн повісток автоматичними засобами через "Укрпошту".

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Що передувало

Військова омбудсменка Ольга Решетилова напередодні заявила, що військовослужбовці не мають безпосередньо займатися мобілізацією.