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ТЦК під час війни повинні займатися лише тими, хто служитиме у війську, - Міноборони

тцк

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час війни мають займатися тільки тими, хто служитиме у війську.

Про це заявив керівник Головного управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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"ТЦК під час війни мають займатися тільки тими, хто буде служити, всі інші можуть отримати свої послуги онлайн, або через ЦНАПи", - сказав Берестовий.

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Завдання ТЦК

Він розповів, що крім мобілізації ТЦК і СП на сьогодні займаються ще великою кількістю роботи, зокрема:

  • 4,2 млн офлайн-відвідувань на рік в ТЦК не стосуються мобілізації, з яких 500 тис. звернень щодо відстрочок;
  • 150-180 тис. –– постановка на військовий облік;
  • 400 тис. –– уточнення облікових даних;
  • 200 тис. –– видача паперових облікових документів;
  • 900 тис. –– довідки про бронювання;
  • понад 2 млн –– відмітки про відпустку;
  • 400 тис. –– отримання проїзних талонів;
  • тисячі звернень за довідками про проходження служби й сервіси для бізнесу.

Берестовий також додав, що минулого року було направлено понад 2 млн повісток автоматичними засобами через "Укрпошту".

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Що передувало

Військова омбудсменка Ольга Решетилова напередодні заявила, що військовослужбовці не мають безпосередньо займатися мобілізацією.

Автор: 

Міноборони (7904) мобілізація (3454) ТЦК та СП (1224)
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Топ коментарі
+14
В совке тоже хорошо лозунги писали, и изобличали врагов. Только всё построено было на брехне, как и в Украине сейчас. От вас, шановный, такой совковой пропагандой тхнёт, что меня аж ностальгия пробила на слезу. Там тоже граждан держава считала за ресурс, которому не можна было иметь своё мнение, а нужно было опустив голову, делать, что начальство велит, ибо ему виднее. Во благо родины и всё по закону заметьте. Азиатский подход, так сказать. А ТЦК само себя дискредитировало, и действительные военные давно просят одеть ТЦК в форму, отличную от пикселя, дабы не позорить его. "Чому деякі військові зневажають військових які залучають громадян до оборони, чим зменшують навантаження на тих хто давно на фронті?"- а вы сами не понимаете почему???
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08.12.2025 18:52 Відповісти
+13
Все вірно! Але тутешні вболівальники хочуть, щоб ослаблення паРаші було лише за рахунок винищення українського народу
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08.12.2025 18:27 Відповісти
+13
Схоже на те, як мобілізували під час другої світової війни, щоб кинути мільйони людей на вірну смерть, щоб Жуков повісив собі чергову медаль. Але Жукова чомусь тут всі ненавидять, а його методи чомусь вітаються. Подвійними стандартами хворіють не лише кацапи.
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08.12.2025 18:30 Відповісти

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