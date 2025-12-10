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Новости Фото Нападение на ТЦК
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Задержан мужчина, который напал с топором на военнослужащего ТЦК на Львовщине, - полиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Львовщине полицейские задержали злоумышленника, который напал на военнослужащего РТЦК и СП. За содеянное фигуранту, 52-летнему жителю Стрыя, грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

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Нападение на военного

9 декабря около 19:30 на спецлинию 102 поступило сообщение от медиков Стрыйской центральной районной больницы о пациенте, который обратился за помощью с ушибленной раной грудной клетки.

нападение на военного тцк
нападение на военного тцк
нападение на военного тцк

Как установили сотрудники Стрыйского районного управления полиции, травму военнослужащий РТЦК и СП получил во время осуществления мероприятий по оповещению на улице Красивского в городе Стрый. Увидев группу военнослужащих, прохожий попытался убежать. Когда же один из военнослужащих догнал его, мужчина ударил его в грудь кухонным инструментом типа "топор-молоток".

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Начато уголовное производство

  • По данному факту следователи территориального подразделения полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 350 (Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
  • Полицейские установили местонахождение злоумышленника - 52-летнего жителя райцентра, и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
  • Досудебное расследование продолжается, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения. Процессуальное руководство осуществляет Стрыйская окружная прокуратура.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что военнослужащего ТЦК ранили во время проверки документов во Львовской области.

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Автор: 

ТЦК (1379) Львовская область (3413) Стрыйский район (38) Стрый (6)
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Топ комментарии
+20
Вуйко, звісно, кончений, але по-хорошому 52-річних не має ніхто чіпати, бо у такому віці навіть у Вермахт в 1945 не призивали (хіба у ополчення Фольксштурм брали). А у нас молодь за кордон випускають, зате 50-річних призивають - усе з ніг на голову поставили!
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10.12.2025 11:01 Ответить
+15
У Францію!
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10.12.2025 11:28 Ответить
+14
А може на Донеччині не так гребуть?
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10.12.2025 11:04 Ответить

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