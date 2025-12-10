Задержан мужчина, который напал с топором на военнослужащего ТЦК на Львовщине, - полиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Львовщине полицейские задержали злоумышленника, который напал на военнослужащего РТЦК и СП. За содеянное фигуранту, 52-летнему жителю Стрыя, грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Нападение на военного

9 декабря около 19:30 на спецлинию 102 поступило сообщение от медиков Стрыйской центральной районной больницы о пациенте, который обратился за помощью с ушибленной раной грудной клетки.







Как установили сотрудники Стрыйского районного управления полиции, травму военнослужащий РТЦК и СП получил во время осуществления мероприятий по оповещению на улице Красивского в городе Стрый. Увидев группу военнослужащих, прохожий попытался убежать. Когда же один из военнослужащих догнал его, мужчина ударил его в грудь кухонным инструментом типа "топор-молоток".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проблемы с мобилизацией не оправдывают нападения на военных ТЦК, - Решетилова

Начато уголовное производство

По данному факту следователи территориального подразделения полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 350 (Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Полицейские установили местонахождение злоумышленника - 52-летнего жителя райцентра, и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения. Процессуальное руководство осуществляет Стрыйская окружная прокуратура.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что военнослужащего ТЦК ранили во время проверки документов во Львовской области.

Смотрите также: Имел при себе нож, не находился в розыске и ожидал адвоката: показания убийцы военного ТЦК во Львове. ВИДЕО