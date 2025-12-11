РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11303 посетителя онлайн
Новости
5 581 51

Военные ТЦК в Одессе избили освобожденного из плена РФ морпеха Романа Покидько: полиция начала расследование

в Одессе ТЦК избили бойца 36 бригады морской пехоты

В Одессе 4 декабря военнослужащие ТЦК напали, избили и затолкали в служебный автомобиль бойца 36-й отдельной бригады морской пехоты Романа Покидько, которого полгода назад освободили из российского плена. Полиция начала расследование.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщили в пресс-службе ГУНП Одесской области.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

На вопрос, было ли возбуждено дело по факту избиения военнослужащего сотрудниками ТЦК, в пресс-службе одесской полиции ответили: "По факту причинения телесных повреждений начато уголовное производство – ст. 125 УК".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество жалоб на ТЦК в этом году возросло, но в большинстве обращений нарушения прав не подтвердились, - Лубинец

Что предшествовало

Сначала информацию об избиении военнослужащего в фейсбуке обнародовали в ОО "Защита Государства. Одесса".

По данным организации, 4 декабря группа из 9 человек, представившихся военными Пересыпского районного ТЦК, остановила морпеха на улице Семена Палия.

  • Несмотря на имеющиеся военные документы, в частности удостоверение УБД, Романа затолкали в служебный автомобиль ТЦК. Ему нанесли телесные повреждения: применили слезоточивый газ и избили.
  • После этого военнослужащего выбросили из автомобиля во время движения.
  • Сейчас морпех проходит медицинское обследование в больнице.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан мужчина, напавший с топором на военнослужащего ТЦК во Львовской области, - полиция. ФОТОрепортаж

ТЦК не использовали бодикамеры

В то же время в ОО утверждают, что во время этого инцидента военные ТЦК не использовали бодикамеры.

Они обратились к командованию Сухопутных войск ВСУ, руководству областного ТЦК, уполномоченному по защите прав человека с требованием срочно выяснить все обстоятельства данного дела и дать ему правовую оценку.

"Мы считаем мобилизацию необходимой мерой во время войны. Но выступаем категорически против произвола некоторых сотрудников ТЦК при исполнении своих обязанностей, нарушения прав человека и норм действующего законодательства", - говорится в заявлении.

В Одесском областном ТЦК и СП на момент публикации новости ситуацию не комментировали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащего ТЦК ранили во время проверки документов на Львовщине

Роман Покидько - в Одессе ТЦК избили бойца 36 бригады пехоты

Автор: 

избиение (9898) Одесса (8106) Одесская область (3999) 36 отдельная бригада морской пехоты (219) ТЦК (843) Одесский район (366)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
>Група з 9 людей, які представилися військовими Пересипського районного ТЦК, зупинила морпіха.

Немає людей для фронту.
показать весь комментарий
11.12.2025 17:48 Ответить
+11
Тцк а ви не ах**ели часом? Може пора б
Тих биків які кидаються як шакали 10 на одного на вулиці, відразу у штурмові?
показать весь комментарий
11.12.2025 17:48 Ответить
+9
Чому захисники ТЦК кудись зникають в той самий момент, коли вони так потрібні?
показать весь комментарий
11.12.2025 17:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Може в бусиках їздять якісь викрадачі ? Козаностра завелась. ?
Треба всі бусики облаштувати скан-кодами та камерами !!! І одразу роз'єм для підключення Резерв+ через вухо ( нанотехнолоджія)
показать весь комментарий
11.12.2025 17:47 Ответить
"Злі язики" стверджують , що є конкретна такса -
- не потрапити до бусика - стільки грошей
- вийти з бусика додому - інша сума
- вийти з ТЦК - інша сума ...
показать весь комментарий
11.12.2025 18:09 Ответить
і це вже не перший випадок! У Харкові одного вже притягнули до відповідальності за побиття вчителя.
показать весь комментарий
11.12.2025 17:47 Ответить
Та неможливо, ветерани своїх не б'ють 😸. Без жартів це буде біда, військові то не ухилянти з сокирками для котлет.
показать весь комментарий
11.12.2025 17:47 Ответить
>Група з 9 людей, які представилися військовими Пересипського районного ТЦК, зупинила морпіха.

Немає людей для фронту.
показать весь комментарий
11.12.2025 17:48 Ответить
В Полтаві було взагалі 17 рил таких вижертих на одного , витягли з машини з сином їхав ще й сину балончиком зарядили , падлюки
показать весь комментарий
11.12.2025 17:49 Ответить
Тцк а ви не ах**ели часом? Може пора б
Тих биків які кидаються як шакали 10 на одного на вулиці, відразу у штурмові?
показать весь комментарий
11.12.2025 17:48 Ответить
Снова единичный случай ИПСО
показать весь комментарий
11.12.2025 17:49 Ответить
Вони там що зовсім береги сплутали, що колишнього війскового с УБД паканули. Ну і развістно місцеве тцк язики в дупу засунули коли це сплило. А потрібно массові показові ухвали суду що до тцк в турборежимі. 10 років з конфіскацією і щоб на шмарафоні паказували. Мож тоді задумаются.

Хоча ні. Якщо верховний сам язика в дупу засунув і якби не бачить всього свавілля.
показать весь комментарий
11.12.2025 17:52 Ответить
Питання головне, хто курує оце бандитське тцкшне кодло в Україні? Не вірю що вони самі по собі таке роблять, є якась вказівка зверху
показать весь комментарий
11.12.2025 18:00 Ответить
Там ще питання по тим ГО чи охронним фірмам що ходять разом (чи замість) ТЦК у тій же Одесі. Якісь мутні кримінальні тіпочки гопстопом промишляють.
показать весь комментарий
11.12.2025 18:22 Ответить


Та в Одесі та області неодноразово затримували злочинні групи та окремих осіб, які видавали себе за працівників ТЦК, аби вимагати хабарі, «вирішувати питання» з обліком, погрожувати та незаконно утримувати чоловіків призовного віку; за такі дії фігурантів засуджували до реальних термінів ув'язнення, як це сталося з групою, що нещодавно вимагала гроші під виглядом допомоги з військовим обліком, отримавши вирок у 7 років.
У квітні 2025 року затримали трьох членів ГО, які видавали себе за ТЦК, незаконно утримували людей та погрожували доставкою до військкомату, вимагаючи гроші за "вирішення питань".
У червні 2025 року суд виніс вирок чотирьом чоловікам, які під виглядом ТЦК та поліції вимагали гроші, погрожуючи примусовою доставкою, і отримали за це 7 років ув'язнення.
показать весь комментарий
11.12.2025 17:53 Ответить
Тут не те....Справу рушнули, особи є
показать весь комментарий
11.12.2025 18:35 Ответить
Правильно,щоб памятав,в якій країні живе
показать весь комментарий
11.12.2025 17:54 Ответить
Чому захисники ТЦК кудись зникають в той самий момент, коли вони так потрібні?
показать весь комментарий
11.12.2025 17:55 Ответить
Соплі на кулаки понамотували, та й по норах.
показать весь комментарий
11.12.2025 18:19 Ответить
не бзди. всі тут. в нас в керівництві держави є покидьки? є. в міністерствах в любих є покидьки. в нашому суспільстві є? є. і в тцк вони будуть. але їх потрібно знаходити та карати. чи ви проти? але проблеми з мобілізацією та захистом держави нікуди не подінуться.
показать весь комментарий
11.12.2025 18:30 Ответить
Ого, та не може такого бути, то ж виключно всі герої-фронтовики і взагалі бубочки та котики… схоже на іпсо, ну або на ШІ. А якщо серйозно, то це повна дупа((

P.S. сподіваюся, усі ті блогери та лідери думок, для яких завжди «народ не той», прокоментують цю новину, чи як завжди займуть позицію страуса і запхають язика в одне місце?!
показать весь комментарий
11.12.2025 17:56 Ответить
Наколотили слуги з тим кцт.
показать весь комментарий
11.12.2025 17:57 Ответить
На 7-й кілометр бздять потикатись, то відігруються на полонених, чи як це розуміти?
показать весь комментарий
11.12.2025 17:58 Ответить
Вже давно ганяють, просто в газети про це оголошень не дають. Як ви думаєте, чому раніше тцк пересувалось групами по 2-3, а зараз по 8-10 чоловік?
показать весь комментарий
11.12.2025 18:01 Ответить
"За фактом спричинення тілесних ушкоджень розпочате кримінальне провадження - ст. 125 ККУ". А за фактом викрадення людини групою осіб?Хитрожопі мусора.
показать весь комментарий
11.12.2025 18:05 Ответить
Максимально розголошувати цю справу і вимагати в прокуратури перекваліфікувати справу на спробу викрадення !
показать весь комментарий
11.12.2025 18:11 Ответить
О,ще й треба вимагати в прокуратури виконувати свої обов'язки.
Вона, що,не вивчала кку,не знає,яка стаття підходить під "викрадення людини"?
Там йдеться про 3 роки.
"Особливо тяжкі наслідки:
Якщо викрадення призвело до смерті потерпілого або інших тяжких наслідків, покарання може сягати довічного позбавлення".
показать весь комментарий
11.12.2025 18:23 Ответить
О,ще й треба вимагати в прокуратури
Звісно треба ! Чи , можливо , є сумніви ЧІЇ інтереси , в цій справі , вони будуть захищати - нападників , чи ветерана ?
показать весь комментарий
11.12.2025 18:32 Ответить
Немає ніякої реакції на безчинства тцк. Це державна політика.
показать весь комментарий
11.12.2025 18:07 Ответить
Схоже на те, що ці гопстопники вибивали гроші! Перше питання, чому відеокамери були вимкнені? Друге, скільки хлопців вони так "покатали"?
показать весь комментарий
11.12.2025 18:10 Ответить
Ну і чого я повинен вірити якимсь гопникам? Розповідати я також можу---де докази?
показать весь комментарий
11.12.2025 18:13 Ответить
Враження взагалі таке, що в ТЦК навмисно набирають уйопків саме щоби зірвати мобілізацію.
показать весь комментарий
11.12.2025 18:16 Ответить
Туди беруть тих хто за тепле місце заплатив.
показать весь комментарий
11.12.2025 18:17 Ответить
Більше,того,їх перемішують з різних регіонів.Цей,зі Львова,напр.був з Харкова,відзначався,як пишуть місцеві,особливою жорст...
показать весь комментарий
11.12.2025 18:28 Ответить
А хто то такі, "військовослужбовці тцк"?Хіба тцк то якась окрема організація зі своїми "військовослужбовцями" ?Здається це сухопутні війська ЗСУ , які зелене лайно всупереч українським та міжнародним законам застосовує проти цивільного населення.Але це жодним чином не звільняє ні їх, ні їхніх керівників від відповідальності за скоєні ними військові злочини , нехай навіть не зараз а згодом.
показать весь комментарий
11.12.2025 18:19 Ответить
Та не може такого бути,в тцк тільки інваліди ,які пройшли фронт,знову москальське іпсо
показать весь комментарий
11.12.2025 18:25 Ответить
придатних військовослужбовців тцк - на фронт, а папірці в тилу можуть і жінки переберати.

якщо хтось порушив законодавство, використовуйте поліцію.
показать весь комментарий
11.12.2025 18:26 Ответить
зате чмо по правам людини каже що скарги на людоловів не підтверджуються
показать весь комментарий
11.12.2025 18:27 Ответить
Так этот ишак статист другого и не может сказать, а то быстро замену найдут)
показать весь комментарий
11.12.2025 18:34 Ответить
Це була російська ДРГ. Після побиття вони розчинилися в темряві разом з машиною і пляшками горілки на задньому сидінні.
показать весь комментарий
11.12.2025 18:27 Ответить
То були гондол'єри, їздять на гондолах.
показать весь комментарий
11.12.2025 18:28 Ответить
Ахахахахах
показать весь комментарий
11.12.2025 18:32 Ответить
Дурні та покидьки є всюди і в ТЦК звичайно також, але уявіть собі, яку роботу доручили їм. Кожен день прокльони, неадеквати, бігуни... Бажаючих йти служити не багато, тому з посмішкою їх зустрічають рідко. Держава наче отмежувалась від "поганих" ТЦКашників, які нікому не подобаються, але спитайте у військових, чи треба їм поповнення.Тому міняти треба багато чого, але без примусу мобілізації не буває. Нажаль.
показать весь комментарий
11.12.2025 18:33 Ответить
Аж слезу пустил
показать весь комментарий
11.12.2025 18:35 Ответить

показать весь комментарий
11.12.2025 18:41 Ответить
Таких хєроів з ТЦК треба зразу в окопи, хай геройствують проти кацапів
показать весь комментарий
11.12.2025 18:34 Ответить
Где запись с бодикамер для общественности, убежища?
показать весь комментарий
11.12.2025 18:36 Ответить
ти тюльки просиш? чи скумбрії? чи відосіка від зєлі? нічого не розумію....
показать весь комментарий
11.12.2025 18:40 Ответить
 
 