Военные ТЦК в Одессе избили освобожденного из плена РФ морпеха Романа Покидько: полиция начала расследование

В Одессе 4 декабря военнослужащие ТЦК напали, избили и затолкали в служебный автомобиль бойца 36-й отдельной бригады морской пехоты Романа Покидько, которого полгода назад освободили из российского плена. Полиция начала расследование.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщили в пресс-службе ГУНП Одесской области.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

На вопрос, было ли возбуждено дело по факту избиения военнослужащего сотрудниками ТЦК, в пресс-службе одесской полиции ответили: "По факту причинения телесных повреждений начато уголовное производство – ст. 125 УК".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество жалоб на ТЦК в этом году возросло, но в большинстве обращений нарушения прав не подтвердились, - Лубинец

Что предшествовало

Сначала информацию об избиении военнослужащего в фейсбуке обнародовали в ОО "Защита Государства. Одесса".

По данным организации, 4 декабря группа из 9 человек, представившихся военными Пересыпского районного ТЦК, остановила морпеха на улице Семена Палия.

Несмотря на имеющиеся военные документы, в частности удостоверение УБД, Романа затолкали в служебный автомобиль ТЦК. Ему нанесли телесные повреждения: применили слезоточивый газ и избили.

После этого военнослужащего выбросили из автомобиля во время движения.

Сейчас морпех проходит медицинское обследование в больнице.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан мужчина, напавший с топором на военнослужащего ТЦК во Львовской области, - полиция. ФОТОрепортаж

ТЦК не использовали бодикамеры

В то же время в ОО утверждают, что во время этого инцидента военные ТЦК не использовали бодикамеры.

Они обратились к командованию Сухопутных войск ВСУ, руководству областного ТЦК, уполномоченному по защите прав человека с требованием срочно выяснить все обстоятельства данного дела и дать ему правовую оценку.

"Мы считаем мобилизацию необходимой мерой во время войны. Но выступаем категорически против произвола некоторых сотрудников ТЦК при исполнении своих обязанностей, нарушения прав человека и норм действующего законодательства", - говорится в заявлении.

В Одесском областном ТЦК и СП на момент публикации новости ситуацию не комментировали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащего ТЦК ранили во время проверки документов на Львовщине