Военные ТЦК в Одессе избили освобожденного из плена РФ морпеха Романа Покидько: полиция начала расследование
В Одессе 4 декабря военнослужащие ТЦК напали, избили и затолкали в служебный автомобиль бойца 36-й отдельной бригады морской пехоты Романа Покидько, которого полгода назад освободили из российского плена. Полиция начала расследование.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщили в пресс-службе ГУНП Одесской области.
На вопрос, было ли возбуждено дело по факту избиения военнослужащего сотрудниками ТЦК, в пресс-службе одесской полиции ответили: "По факту причинения телесных повреждений начато уголовное производство – ст. 125 УК".
Что предшествовало
Сначала информацию об избиении военнослужащего в фейсбуке обнародовали в ОО "Защита Государства. Одесса".
По данным организации, 4 декабря группа из 9 человек, представившихся военными Пересыпского районного ТЦК, остановила морпеха на улице Семена Палия.
- Несмотря на имеющиеся военные документы, в частности удостоверение УБД, Романа затолкали в служебный автомобиль ТЦК. Ему нанесли телесные повреждения: применили слезоточивый газ и избили.
- После этого военнослужащего выбросили из автомобиля во время движения.
- Сейчас морпех проходит медицинское обследование в больнице.
ТЦК не использовали бодикамеры
В то же время в ОО утверждают, что во время этого инцидента военные ТЦК не использовали бодикамеры.
Они обратились к командованию Сухопутных войск ВСУ, руководству областного ТЦК, уполномоченному по защите прав человека с требованием срочно выяснить все обстоятельства данного дела и дать ему правовую оценку.
"Мы считаем мобилизацию необходимой мерой во время войны. Но выступаем категорически против произвола некоторых сотрудников ТЦК при исполнении своих обязанностей, нарушения прав человека и норм действующего законодательства", - говорится в заявлении.
В Одесском областном ТЦК и СП на момент публикации новости ситуацию не комментировали.
Треба всі бусики облаштувати скан-кодами та камерами !!! І одразу роз'єм для підключення Резерв+ через вухо ( нанотехнолоджія)
- не потрапити до бусика - стільки грошей
- вийти з бусика додому - інша сума
- вийти з ТЦК - інша сума ...
Немає людей для фронту.
Тих биків які кидаються як шакали 10 на одного на вулиці, відразу у штурмові?
Хоча ні. Якщо верховний сам язика в дупу засунув і якби не бачить всього свавілля.
Та в Одесі та області неодноразово затримували злочинні групи та окремих осіб, які видавали себе за працівників ТЦК, аби вимагати хабарі, «вирішувати питання» з обліком, погрожувати та незаконно утримувати чоловіків призовного віку; за такі дії фігурантів засуджували до реальних термінів ув'язнення, як це сталося з групою, що нещодавно вимагала гроші під виглядом допомоги з військовим обліком, отримавши вирок у 7 років.
У квітні 2025 року затримали трьох членів ГО, які видавали себе за ТЦК, незаконно утримували людей та погрожували доставкою до військкомату, вимагаючи гроші за "вирішення питань".
У червні 2025 року суд виніс вирок чотирьом чоловікам, які під виглядом ТЦК та поліції вимагали гроші, погрожуючи примусовою доставкою, і отримали за це 7 років ув'язнення.
P.S. сподіваюся, усі ті блогери та лідери думок, для яких завжди «народ не той», прокоментують цю новину, чи як завжди займуть позицію страуса і запхають язика в одне місце?!
Вона, що,не вивчала кку,не знає,яка стаття підходить під "викрадення людини"?
Там йдеться про 3 роки.
"Особливо тяжкі наслідки:
Якщо викрадення призвело до смерті потерпілого або інших тяжких наслідків, покарання може сягати довічного позбавлення".
Звісно треба ! Чи , можливо , є сумніви ЧІЇ інтереси , в цій справі , вони будуть захищати - нападників , чи ветерана ?
якщо хтось порушив законодавство, використовуйте поліцію.