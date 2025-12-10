РУС
Количество жалоб на ТЦК в этом году возросло, но в большинстве обращений нарушения прав не подтвердились, - Лубинец

Лубінець

В этом году в разы возросло количество обращений в Офис Уполномоченного ВР по правам человека на работу военнослужащих ТЦК и СП. Однако после проверок в большинстве случаев нарушения прав человека не подтвердились.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по вопросам прав человека Дмитрий Лубинец во время общения с журналистами, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Количество жалоб возросло

Журналисты спросили Лубинца, сколько обращений с жалобами на работу ТСК и СП зафиксировано в этом году.

"По цифрам сейчас не готов комментировать, потому что цифры мы всегда подводим в конце года. Но скажу так: по сравнению с предыдущим годом это увеличение в разы", - ответил уполномоченный.

В то же время он отметил, что проверка по большинству таких обращений не подтвердила нарушения прав человека. 

При этом Лубинец рассказал, что фиксируются и позорные случаи, такие как:

  • незаконное физическое удержание,
  • незаконное изъятие личных вещей,
  • применение физической силы,
  • непредоставление человеку возможности воспользоваться правом на юридическую помощь.

"В том числе у нас есть много случаев нарушения прав граждан Украины при прохождении военно-врачебных комиссий. Где-то абсолютно формальный подход, без реагирования на медицинские документы, без реагирования на физическое состояние, а потом получаем ситуацию, когда человека мобилизовали, по заключению ВВК он здоров, а воинские части отказываются его брать", - рассказал омбудсмен.

Нападения на военнослужащих ТЦК

По словам Лубинца, он также отслеживает и другую негативную практику - это применение физической силы в отношении военнослужащих ТЦК и СП.

"К сожалению, трагический случай во Львове - физическое нападение с использованием холодного оружия на работников ТЦК СП вчера. Это является уголовным преступлением. И на это в том числе обязаны все реагировать", - добавил омбудсмен.

Топ комментарии
+6
Цей чорт дає добро на самозахист всими засобами,оскільки державі плювати на громадян.
10.12.2025 19:53 Ответить
+5
У нас ещё права какие-то остались? Чего они в масках ходят как бандюки если все законно. Кого бояться? Чтоб когда начнутся разборки, а они начнутся, никто не узнал?)
10.12.2025 19:53 Ответить
+5
Лубінця притягти до відповідальності разом з кварталом95 за зрив мобілізації. Як диверсантів і зрадників.
10.12.2025 19:58 Ответить
Цей чорт дає добро на самозахист всими засобами,оскільки державі плювати на громадян.
10.12.2025 19:53 Ответить
В хід йде все що причиняє тілесну шкоду оцим українським гнидам (,собаки , шокери, травмати , ножі, і до вогнепальної зброї скоро дійде) бо держава неспроможна захищати громадян, бо навіть держава Україна під загрозою зникнення з такими *****ми в рот керуями..
10.12.2025 20:20 Ответить
У нас ещё права какие-то остались? Чего они в масках ходят как бандюки если все законно. Кого бояться? Чтоб когда начнутся разборки, а они начнутся, никто не узнал?)
10.12.2025 19:53 Ответить
Шо воно ліпить???
10.12.2025 19:58 Ответить
Лубінця притягти до відповідальності разом з кварталом95 за зрив мобілізації. Як диверсантів і зрадників.
10.12.2025 19:58 Ответить
Так головне, що ніхто ні за що не відповідає, зелене небрите падло наче не бачить що коїться в країні (їздить в клоунське турне наче нічого не сталося)
10.12.2025 20:21 Ответить
канешна шо нэ пидтвэрдылась. патамушо ворон ворону глаз не выклюет
10.12.2025 20:13 Ответить
Зачекайте, то у Львові була самооборона від нападу групи осіб, чи, навпаки, як каже оцей нероба, "нападєніє на конвой"?
10.12.2025 20:14 Ответить
Все вірно він каже. Права людей в Україні не порушуються, ну може трохи порушили права панів Міндича та Єрмака мародерити на війні. А у тубільців прав немає, у них лише обов'язки.
10.12.2025 20:14 Ответить
Ви щось порушували,бо на вас скаржаться?
Ні,все згідно чинного законодавства.
Скарги не підтвердилися.
Парампампам.
10.12.2025 20:15 Ответить
на нет и суда нет
10.12.2025 20:26 Ответить
Порушень прав не виявлено, бо свої права люди віддали на виборах 2019.
Нема прав, значить нема порушень прав
10.12.2025 20:55 Ответить
Бо Лубинець гнида і запроданець
10.12.2025 21:02 Ответить
 
 