Количество жалоб на ТЦК в этом году возросло, но в большинстве обращений нарушения прав не подтвердились, - Лубинец
В этом году в разы возросло количество обращений в Офис Уполномоченного ВР по правам человека на работу военнослужащих ТЦК и СП. Однако после проверок в большинстве случаев нарушения прав человека не подтвердились.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по вопросам прав человека Дмитрий Лубинец во время общения с журналистами, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
Количество жалоб возросло
Журналисты спросили Лубинца, сколько обращений с жалобами на работу ТСК и СП зафиксировано в этом году.
"По цифрам сейчас не готов комментировать, потому что цифры мы всегда подводим в конце года. Но скажу так: по сравнению с предыдущим годом это увеличение в разы", - ответил уполномоченный.
В то же время он отметил, что проверка по большинству таких обращений не подтвердила нарушения прав человека.
При этом Лубинец рассказал, что фиксируются и позорные случаи, такие как:
- незаконное физическое удержание,
- незаконное изъятие личных вещей,
- применение физической силы,
- непредоставление человеку возможности воспользоваться правом на юридическую помощь.
"В том числе у нас есть много случаев нарушения прав граждан Украины при прохождении военно-врачебных комиссий. Где-то абсолютно формальный подход, без реагирования на медицинские документы, без реагирования на физическое состояние, а потом получаем ситуацию, когда человека мобилизовали, по заключению ВВК он здоров, а воинские части отказываются его брать", - рассказал омбудсмен.
Нападения на военнослужащих ТЦК
По словам Лубинца, он также отслеживает и другую негативную практику - это применение физической силы в отношении военнослужащих ТЦК и СП.
"К сожалению, трагический случай во Львове - физическое нападение с использованием холодного оружия на работников ТЦК СП вчера. Это является уголовным преступлением. И на это в том числе обязаны все реагировать", - добавил омбудсмен.
Ні,все згідно чинного законодавства.
Скарги не підтвердилися.
Парампампам.
Нема прав, значить нема порушень прав