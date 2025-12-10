Кількість скарг на ТЦК цьогоріч зросла, але у більшості звернень порушення прав не підтвердились, - Лубінець

Цьогоріч в рази зросла кількість звернень до Офісу Уповноваженого ВР з прав людини на роботу військовослужбовців ТЦК та СП. Проте після перевірок у більшості випадків порушення прав людини не підтвердились.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з питань прав людини Дмитро Лубінець під час спілкування з журналістами, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Кількість скарг зросла

Журналісти запитали Лубінця, скільки звернень зі скаргами на роботу ТЦК та СП зафіксовано цього року.

"По цифрах зараз не готовий коментувати, бо цифри ми завжди підводимо під кінець року. Але скажу так: порівняно з попереднім роком це збільшення в рази", - відповів уповноважений.

Водночас він зазначив, що перевірка за більшістю таких звернень не підтвердила порушення прав людини.

При цьому Лубінець розповів, що фіксуються й ганебні випадки, такі як:

незаконне фізичне тримання,

незаконне вилучення особистих речей,

застосування фізичної сили,

ненадання людині можливості скористатися правом на юридичну допомогу.

"В тому числі у нас є багато випадків порушення прав громадян України під час проходження військово-лікарських комісій. Десь абсолютно формальний підхід, без реагування на медичні документи, без реагування на фізичний стан, а потім отримуємо ситуацію, коли людину мобілізували, за висновком ВЛК вона здорова, а військові частини відмовляються її брати", - розповів омбудсмен.

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Напади на військовослужбовців ТЦК

За словами Лубінця, він також відслідковує й іншу негативну практику - це застосування фізичної сили щодо військовослужбовців ТЦК та СП.

"На жаль, трагічний випадок у Львові - фізичний напад з використанням холодної зброї на працівників ТЦК СП учора. Це є кримінальним злочином. І на це в тому числі зобов’язані всі реагувати",- додав омбудсмен.

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