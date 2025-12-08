Військовослужбовця ТЦК затримали за підозрою в умисному вбивстві в Запоріжжі: він в СІЗО

У Запоріжжі правоохоронці затримали військовослужбовця одного з РТЦК та СП за підозрою в умисному вбивстві. Триває розслідування.

Про це повідомили у обласному ТЦК, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Сьогодні ЗМІ поширили відомості про те, що у Запоріжжі військовослужбовця одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки затримали представники Національної поліції України за підозрою у скоєнні тяжкого злочину, кваліфікованого за ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство - ред.).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проблеми з мобілізацією не виправдовують напади на військових ТЦК, - Решетилова

Зокрема, місцевий портал "ЗаБор" повідомив, що у Запоріжжі вчора, 7 грудня, на вулиці Північне шосе біля будинку було знайдено тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями (чоловік 1968 року народження).

За "гарячими слідами" встановили, що до злочину нібито причетний співробітник ТЦК 1983 року народження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовий ТЦК побив 56-річного львів’янина замість перевірки документів: отримав підозру, - ДБР

Коментар ТЦК

8 грудня у Запорізькому обласному ТЦК підтвердили затримання свого військовослужбовця.

"Ми категорично засуджуємо дії військовослужбовця. Вчинок, у якому його підозрюють, не має нічого спільного з військовою честю, обов'язком захисника чи завданнями ТЦК та СП. Військова форма не є індульгенцією від відповідальності, а навпаки — обтяжуючою обставиною в моральному аспекті.

Наразі військовослужбовця затримано, він перебуває в ДУ "Запорізький слідчий ізолятор"", - йдеться у заяві терцентру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Побив військовозобов’язаного під час медогляду: посадовцю ТЦК на Прикарпатті повідомлено про підозру

У ТЦК додали, що надають повне сприяння поліції та спеціалізованим органам для встановлення всіх обставин події та зацікавлені в об’єктивному й швидкому розслідуванні.

Коментар Нацполіції

У пресслужбі Нацполіції регіону повідомили: "За цим фактом дійсно відкрито кримінальне провадження. Фігуранту інкримінують злочин, передбачений ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування".

Також читайте: Убивство військовослужбовця ТЦК Бондаренка: підозрюваного Кедрука відправили під варту на 60 діб