Військовослужбовця ТЦК затримали за підозрою в умисному вбивстві в Запоріжжі: він в СІЗО
У Запоріжжі правоохоронці затримали військовослужбовця одного з РТЦК та СП за підозрою в умисному вбивстві. Триває розслідування.
Про це повідомили у обласному ТЦК, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Сьогодні ЗМІ поширили відомості про те, що у Запоріжжі військовослужбовця одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки затримали представники Національної поліції України за підозрою у скоєнні тяжкого злочину, кваліфікованого за ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство - ред.).
Зокрема, місцевий портал "ЗаБор" повідомив, що у Запоріжжі вчора, 7 грудня, на вулиці Північне шосе біля будинку було знайдено тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями (чоловік 1968 року народження).
За "гарячими слідами" встановили, що до злочину нібито причетний співробітник ТЦК 1983 року народження.
Коментар ТЦК
8 грудня у Запорізькому обласному ТЦК підтвердили затримання свого військовослужбовця.
"Ми категорично засуджуємо дії військовослужбовця. Вчинок, у якому його підозрюють, не має нічого спільного з військовою честю, обов'язком захисника чи завданнями ТЦК та СП. Військова форма не є індульгенцією від відповідальності, а навпаки — обтяжуючою обставиною в моральному аспекті.
- Наразі військовослужбовця затримано, він перебуває в ДУ "Запорізький слідчий ізолятор"", - йдеться у заяві терцентру.
- У ТЦК додали, що надають повне сприяння поліції та спеціалізованим органам для встановлення всіх обставин події та зацікавлені в об’єктивному й швидкому розслідуванні.
Коментар Нацполіції
У пресслужбі Нацполіції регіону повідомили: "За цим фактом дійсно відкрито кримінальне провадження. Фігуранту інкримінують злочин, передбачений ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування".
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Це все туфта поки не побачимо хто винен...
1. Чому ніж з гільзи і чий він
2. Чому ніж в середині буса, а не навулиці, людину засовували в бус?
3. Чому військові порушили 17 статтю Конституції України!?!?!?!?! Де поліцейські були????