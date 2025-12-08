Военнослужащего ТЦК задержали по подозрению в умышленном убийстве в Запорожье: он в СИЗО

В Запорожье правоохранители задержали военнослужащего одного из РТЦК и СП по подозрению в умышленном убийстве. Расследование продолжается.

Об этом сообщили в областном ТЦК, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Сегодня СМИ распространили информацию о том, что в Запорожье военнослужащего одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки задержали представители Национальной полиции Украины по подозрению в совершении тяжкого преступления, квалифицированного по ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство - ред.).

В частности, местный портал "ЗаБор" сообщил, что в Запорожье вчера, 7 декабря, на улице Северное шоссе возле дома было найдено тело мужчины с телесными повреждениями (мужчина 1968 года рождения).

По "горячим следам" установили, что к преступлению якобы причастен сотрудник ТЦК 1983 года рождения.

Комментарий ТЦК

8 декабря в Запорожском областном ТЦК подтвердили задержание своего военнослужащего.

"Мы категорически осуждаем действия военнослужащего. Поступок, в котором его подозревают, не имеет ничего общего с военной честью, долгом защитника или задачами ТЦК и СП. Военная форма не является индульгенцией от ответственности, а наоборот — отягчающим обстоятельством в моральном аспекте.

В настоящее время военнослужащий задержан, он находится в ГУ "Запорожский следственный изолятор"", - говорится в заявлении терцентра.

В ТЦК добавили, что оказывают полное содействие полиции и специализированным органам для установления всех обстоятельств происшествия и заинтересованы в объективном и быстром расследовании.

Комментарий Нацполиции

В пресс-службе Нацполиции региона сообщили: "По данному факту действительно открыто уголовное производство. Фигуранту инкриминируют преступление, предусмотренное ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование".

