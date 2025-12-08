Военнослужащего ТЦК задержали по подозрению в умышленном убийстве в Запорожье: он в СИЗО
В Запорожье правоохранители задержали военнослужащего одного из РТЦК и СП по подозрению в умышленном убийстве. Расследование продолжается.
Об этом сообщили в областном ТЦК, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Сегодня СМИ распространили информацию о том, что в Запорожье военнослужащего одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки задержали представители Национальной полиции Украины по подозрению в совершении тяжкого преступления, квалифицированного по ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство - ред.).
В частности, местный портал "ЗаБор" сообщил, что в Запорожье вчера, 7 декабря, на улице Северное шоссе возле дома было найдено тело мужчины с телесными повреждениями (мужчина 1968 года рождения).
По "горячим следам" установили, что к преступлению якобы причастен сотрудник ТЦК 1983 года рождения.
Комментарий ТЦК
8 декабря в Запорожском областном ТЦК подтвердили задержание своего военнослужащего.
"Мы категорически осуждаем действия военнослужащего. Поступок, в котором его подозревают, не имеет ничего общего с военной честью, долгом защитника или задачами ТЦК и СП. Военная форма не является индульгенцией от ответственности, а наоборот — отягчающим обстоятельством в моральном аспекте.
- В настоящее время военнослужащий задержан, он находится в ГУ "Запорожский следственный изолятор"", - говорится в заявлении терцентра.
- В ТЦК добавили, что оказывают полное содействие полиции и специализированным органам для установления всех обстоятельств происшествия и заинтересованы в объективном и быстром расследовании.
Комментарий Нацполиции
В пресс-службе Нацполиции региона сообщили: "По данному факту действительно открыто уголовное производство. Фигуранту инкриминируют преступление, предусмотренное ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование".
"Вбий ухилянта !"
мабуть ТЦК -шники пишуть, бо більше нікому.....
Чи ті кості білі всюди,
Чи блакитна кров поллється,
Як пробити пану груди? Леся Українка.
в котрий раз для дебілів, які не можуть запам'ятати 2+2=4
військовослужбовця ТЦК - борця за Незалежність України!
Зіновій Бібрецький
Військовослужбовець РТЦК Юрій Бондаренко, який пройшов фронт, АТО, штурмові бригади, комісований по пораненню, загинув під час виконання своїх обов'язків у Львові. Світла пам'ять Юрію.
У Юрія залишилася дружина.
Щирі співчуття родині та близьким.
Сергій Грішин
Влітку 23-го невідомий з чату написав, що хоче віддати свій пікап, бо йому не треба.
Ситуація виглядала дивною, але я почав спілкування. В підсумку, вже наступного дня я був у Львові. Юра віддав свій пікап L200 у відмінному стані.
Ми почали товаришувати. Я дізнався, що Юра ветеран АТО, комісований по пораненню, який 24.02.22 стрибнув в тачку і зірвався зі Львова в Харків до своїх пацанів.
Десь за місяць, при зустрічі Юра передав $5000, сказав, що ми знаємо що з ними робити.
Так ми стали товаришувати, зустрічались у Львові кожні 2-3 місяці.
Якогось разу, Юра сказав що не може сидіти осторонь і вирішив знову мобілізуватись, цей раз в ППО.
Потім він перевівся в ТЦК.
Вчора у Львові, при виконані його вбила мразота.
Яна ЗІНКЕВИЧ - УХИЛЯНТ ВБИВ ВІЙСЬКОВОГО!
«Хочеться вірити, що Верховний Головнокомандувач у вечірньому зверненні прокоментує трагедію, яка сталася у Львові.
Бо те, що у Львові зарізали військовослужбовця, ветерана АТО, - абсолютно не те саме, що «смертельно поранили працівника ТЦК», як це подала більшість медіа.
До журналістів і редакторів у мене претензій немає - їхня робота підбирати точні формулювання. Але не всі вміють бути професіоналами. Чомусь ніхто прямо не написав: у Львові зарізали військового.
А от до Президента в мене є конкретний запит. Саме він має пояснити своїм виборцям і всім, кому з цим вибором довелося змиритися, що це не просто особиста трагедія родини загиблого. Це трагедія державного масштабу.
УХИЛЯНТ ВБИВ ВІЙСЬКОВОГО.
І про цей розкол у суспільстві потрібно говорити вголос, а не робити вигляд, що міжусобиці.
Пане Президенте, ви маєте пояснити народу України просту річ:
вбивати свою армію, аби тільки самому не бути вбитим ворогом на фронті - означає допомагати ворогу прийти й убити всю вашу сім'ю, перед тим зґвалтувавши і старих, і дітей. Звірствам ворога немає межі. Все, що вони роблять з нашими бранцями у підвалах, вони принесуть у кожну українську хату.
Я не веду список скандалів про сутички між військовозобовʼязаними та військовими ТЦК, тому згадала тільки Одесу, де цивільні лоби перекинули автівку ТЦК і завдали травм військовим. Ще був Кременчук, де сім биків напали з перцевими балончиками і травматами на військових ТЦК. Були Тернопіль, Харків, Миколаївщина, де з трубами і битами йшли проти тих, хто виконував державний обовʼязок!
Якщо це не суспільний розкол, то що це тоді?
У якій системі цінностей ми живемо, якщо на військового хтось сміє нападати з ножем?
У нас не лише ворог на фронті, а й небезпечні процеси всередині країни. Бо якщо військових потрібно захищати від цивільних - то де та точка неповернення?
Ворог не той, хто приносить повістку.
Це має звучати з кожного екрана. Це має бути на кожному бігборді.
Так, частина коментарів під новиною про вбивство - це, ймовірно, боти. Але в якій країні хочуть прокинутися завтра ті, хто зловтішається, хто ненавидить ТЦК, хто радіє смерті військового? Всі ті, кому з цієї новини смішно?!
Хто, як не Президент, має пояснити суспільству, хто такі ТЦК у країні, яка тримається за свою державність останніми силами?
Володимире Олександровичу, ви маєте висловити не лише співчуття родині загиблого, а й запевнити все військо, що їм безпечно повертатися в тил. Ви маєте запевнити кожного, хто носить із собою перцевий балончик «на випадок зустрічі з ТЦК», що на нього чекає найсуворіше покарання.
Мої щирі співчуття родині вбитого захисника."
Р.S. До трагедії призвела недолуга державна політика ЗЕленського, яка не спромоглась прийняти адекватні правила мобілізації під час війни і заплющила очі на права людини.
Це все туфта поки не побачимо хто винен...
1. Чому ніж з гільзи і чий він
2. Чому ніж в середині буса, а не навулиці, людину засовували в бус?
3. Чому військові порушили 17 статтю Конституції України!?!?!?!?! Де поліцейські були????
Що відбулося в дусі перед тим, як було завдано удару ножем?
там цього гівна для малороського бидла незміряно !
в Нарьян-Мару водяться самі арійські кацапські алєні
вибачаюся, ви з кацапів !
У 2022-му разом з Генералом Марченко захищав українське місто Миколаїв.
не тобі рашисько-ЗЄльона смердючка пана Полковника обговорювати
бо ніяка притомна людина не піде сама вбивати людей, сидячи в мокрому окопі.
пора б це запам'ятати і НЕ розводити срач по мобілізації.
прийшла повістка - мовчки "бжрі шинель" та йди до Війська !
вирубіть нарешті кацапський канал впливу та зв'язку шпіонів-діверсантів !
Вища каста - працівники ТЦК - будь які дії яких, навіть,явно злочинні, виправдовуються і покриваються . А самих їх зображують як святих великомучеників інвалідів -ветеранів
І нижча каста - так звані "ухилянти" ,яким відмовлено у всіх правах ,до яких ставляться,як до скотини - злочини стосовно,яких замовчуються та виправдовуються.
Владі вигідно ділення людей на ці касти - розділяй та владарюй. Якщо та військові будуть гризтися між собою - в них не буде часу звернути увагу на корінь всіх проблем - повну некомпетентність лідОрів країни