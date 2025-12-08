РУС
3 397 55

Военнослужащего ТЦК задержали по подозрению в умышленном убийстве в Запорожье: он в СИЗО

В Запорожье задержали военного ТЦК по подозрению в убийстве

В Запорожье правоохранители задержали военнослужащего одного из РТЦК и СП по подозрению в умышленном убийстве. Расследование продолжается.

Об этом сообщили в областном ТЦК, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Сегодня СМИ распространили информацию о том, что в Запорожье военнослужащего одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки задержали представители Национальной полиции Украины по подозрению в совершении тяжкого преступления, квалифицированного по ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство - ред.).

В частности, местный портал "ЗаБор" сообщил, что в Запорожье вчера, 7 декабря, на улице Северное шоссе возле дома было найдено тело мужчины с телесными повреждениями (мужчина 1968 года рождения).

По "горячим следам" установили, что к преступлению якобы причастен сотрудник ТЦК 1983 года рождения.

Комментарий ТЦК

8 декабря в Запорожском областном ТЦК подтвердили задержание своего военнослужащего.

"Мы категорически осуждаем действия военнослужащего. Поступок, в котором его подозревают, не имеет ничего общего с военной честью, долгом защитника или задачами ТЦК и СП. Военная форма не является индульгенцией от ответственности, а наоборот — отягчающим обстоятельством в моральном аспекте.

  • В настоящее время военнослужащий задержан, он находится в ГУ "Запорожский следственный изолятор"", - говорится в заявлении терцентра.

  • В ТЦК добавили, что оказывают полное содействие полиции и специализированным органам для установления всех обстоятельств происшествия и заинтересованы в объективном и быстром расследовании.

Комментарий Нацполиции

В пресс-службе Нацполиции региона сообщили: "По данному факту действительно открыто уголовное производство. Фигуранту инкриминируют преступление, предусмотренное ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование".

Запорожье (2835) Нацполиция (16962) убийство (6649) Запорожская область (3862) ТЦК (835) Запорожский район (350)
+13
Та сотні вже мали би сидіти лише за одні вбивства в застінках ТЦК
08.12.2025 16:18 Ответить
+13
Де відео з бодікамер????????
Це все туфта поки не побачимо хто винен...
1. Чому ніж з гільзи і чий він
2. Чому ніж в середині буса, а не навулиці, людину засовували в бус?
3. Чому військові порушили 17 статтю Конституції України!?!?!?!?! Де поліцейські були????
08.12.2025 16:28 Ответить
+11
О, вже військовослужбовець! А може це звичайний працівник таки?
08.12.2025 16:16 Ответить
О, вже військовослужбовець! А може це звичайний працівник таки?
08.12.2025 16:16 Ответить
сьогодні на паркані бачив надпис:

"Вбий ухилянта !"

мабуть ТЦК -шники пишуть, бо більше нікому.....

.
08.12.2025 16:26 Ответить
Треба було дописати перед ухилянтом "4-разового")))
08.12.2025 16:28 Ответить
в сортах узилянтського гівна не розбираюсь

.
08.12.2025 16:44 Ответить
У них план по написах на парканах
показать весь комментарий
Мужики цікаві стали,
Чи ті кості білі всюди,
Чи блакитна кров поллється,
Як пробити пану груди? Леся Українка.
08.12.2025 16:36 Ответить
Коли вони цивільних киздять то вони службовці, працівники, коли Їх вони військові!!! Більше не забувайте.
08.12.2025 16:34 Ответить
службовці ТЦК - військовослужбовці Сухопутних військ.

в котрий раз для дебілів, які не можуть запам'ятати 2+2=4

.
08.12.2025 16:59 Ответить
Не нервуй так ато "Кандратій" хватить.
08.12.2025 17:56 Ответить
військова честь
08.12.2025 16:18 Ответить
Та сотні вже мали би сидіти лише за одні вбивства в застінках ТЦК
08.12.2025 16:18 Ответить
...і десятки тисяч дезертирів мали б висіти на деревах вздовж доріг

.
08.12.2025 17:02 Ответить
От коли реальний строк впаяють, тоді і пишіть.
08.12.2025 16:20 Ответить
понять-простіть-наградіть !

військовослужбовця ТЦК - борця за Незалежність України!

.
08.12.2025 16:29 Ответить
Вакханалія ненависті до ТЦК, навмисно спровокована Зеленським сягнула апогею і стала загрозою для стійкості України. І найбільше винна в цьому одна людина - Володимир Зеленський, бо саме він відсторонився від проведення справедливої мобілізації. За ним слідують всі ті, хто провокував і підтримував людську ненависть до відставних військових, які через поранення були звільнені з ЗСУ, але продовжували свою службу в ТЦК. Кров загинувшого ветерана війни саме на руках цих корисних чи некорисних ідіотів, які підсвідомо допомогли ворогу зробити з героїв ворогів, а ЗСУ позбавили поповнення особового складу. Саме через них ми зараз втрачаємо Покровськ і Донбас.

...............................................................................................................................

Зіновій Бібрецький

Військовослужбовець РТЦК Юрій Бондаренко, який пройшов фронт, АТО, штурмові бригади, комісований по пораненню, загинув під час виконання своїх обов'язків у Львові. Світла пам'ять Юрію.

У Юрія залишилася дружина.

Щирі співчуття родині та близьким.

...............................................................................................................................

Сергій Грішин

Влітку 23-го невідомий з чату написав, що хоче віддати свій пікап, бо йому не треба.

Ситуація виглядала дивною, але я почав спілкування. В підсумку, вже наступного дня я був у Львові. Юра віддав свій пікап L200 у відмінному стані.

Ми почали товаришувати. Я дізнався, що Юра ветеран АТО, комісований по пораненню, який 24.02.22 стрибнув в тачку і зірвався зі Львова в Харків до своїх пацанів.

Десь за місяць, при зустрічі Юра передав $5000, сказав, що ми знаємо що з ними робити.

Так ми стали товаришувати, зустрічались у Львові кожні 2-3 місяці.

Якогось разу, Юра сказав що не може сидіти осторонь і вирішив знову мобілізуватись, цей раз в ППО.

Потім він перевівся в ТЦК.

Вчора у Львові, при виконані його вбила мразота.

......................................................................................................................

Яна ЗІНКЕВИЧ - УХИЛЯНТ ВБИВ ВІЙСЬКОВОГО!

«Хочеться вірити, що Верховний Головнокомандувач у вечірньому зверненні прокоментує трагедію, яка сталася у Львові.

Бо те, що у Львові зарізали військовослужбовця, ветерана АТО, - абсолютно не те саме, що «смертельно поранили працівника ТЦК», як це подала більшість медіа.

До журналістів і редакторів у мене претензій немає - їхня робота підбирати точні формулювання. Але не всі вміють бути професіоналами. Чомусь ніхто прямо не написав: у Львові зарізали військового.

А от до Президента в мене є конкретний запит. Саме він має пояснити своїм виборцям і всім, кому з цим вибором довелося змиритися, що це не просто особиста трагедія родини загиблого. Це трагедія державного масштабу.

УХИЛЯНТ ВБИВ ВІЙСЬКОВОГО.

І про цей розкол у суспільстві потрібно говорити вголос, а не робити вигляд, що міжусобиці.

Пане Президенте, ви маєте пояснити народу України просту річ:

вбивати свою армію, аби тільки самому не бути вбитим ворогом на фронті - означає допомагати ворогу прийти й убити всю вашу сім'ю, перед тим зґвалтувавши і старих, і дітей. Звірствам ворога немає межі. Все, що вони роблять з нашими бранцями у підвалах, вони принесуть у кожну українську хату.

Я не веду список скандалів про сутички між військовозобовʼязаними та військовими ТЦК, тому згадала тільки Одесу, де цивільні лоби перекинули автівку ТЦК і завдали травм військовим. Ще був Кременчук, де сім биків напали з перцевими балончиками і травматами на військових ТЦК. Були Тернопіль, Харків, Миколаївщина, де з трубами і битами йшли проти тих, хто виконував державний обовʼязок!

Якщо це не суспільний розкол, то що це тоді?

У якій системі цінностей ми живемо, якщо на військового хтось сміє нападати з ножем?

У нас не лише ворог на фронті, а й небезпечні процеси всередині країни. Бо якщо військових потрібно захищати від цивільних - то де та точка неповернення?

Ворог не той, хто приносить повістку.

Це має звучати з кожного екрана. Це має бути на кожному бігборді.

Так, частина коментарів під новиною про вбивство - це, ймовірно, боти. Але в якій країні хочуть прокинутися завтра ті, хто зловтішається, хто ненавидить ТЦК, хто радіє смерті військового? Всі ті, кому з цієї новини смішно?!

Хто, як не Президент, має пояснити суспільству, хто такі ТЦК у країні, яка тримається за свою державність останніми силами?

Володимире Олександровичу, ви маєте висловити не лише співчуття родині загиблого, а й запевнити все військо, що їм безпечно повертатися в тил. Ви маєте запевнити кожного, хто носить із собою перцевий балончик «на випадок зустрічі з ТЦК», що на нього чекає найсуворіше покарання.

Мої щирі співчуття родині вбитого захисника."

Р.S. До трагедії призвела недолуга державна політика ЗЕленського, яка не спромоглась прийняти адекватні правила мобілізації під час війни і заплющила очі на права людини.
08.12.2025 16:21 Ответить
Де відео з бодікамер????????
Це все туфта поки не побачимо хто винен...
1. Чому ніж з гільзи і чий він
2. Чому ніж в середині буса, а не навулиці, людину засовували в бус?
3. Чому військові порушили 17 статтю Конституції України!?!?!?!?! Де поліцейські були????
08.12.2025 16:28 Ответить
Яким чином людина, що йшла по вулиці, опинилася в середині буса?
Що відбулося в дусі перед тим, як було завдано удару ножем?
08.12.2025 16:29 Ответить
одне запитання тобі від мене: чому мене не чіпають ТЦК, і чому я вільно подорожую по всій європі?
08.12.2025 16:30 Ответить
Так ти ж пенс, можиш собі дозволити
показать весь комментарий
всю свою пенсію я віддаю ЗСУ. а відповідь тобі така- а я не ховався з 2014 року . і не порушував законодавство. ти мене зрозумів надіюсь?
08.12.2025 16:37 Ответить
В чотирьох селах росказували як тцк хватало чоловіків, деяких знімало прямо в полі, з трактора, комбайна, інших по дорозі тупо хватало - забирало телефони - і відвозило на полігон - і це тобі не телехмарафон слухати, а рідних людей...... Як хлопці втікали від людоловів, що б пожити мої знайомі.... Хто не втік вже 3-х похоронили "героїв".... А ти говорив із сзч-никами???? Один сказав мені, що туди не вернеться, а тцк потрібно "валити" на місці їх -військові ДУЖЕ ненавидять!!!!!!
08.12.2025 16:45 Ответить
а у п'ятому селі на доскє почьота висів розіп'ятий ТЦК -шниками ухилянт в трусіках і без хрестика, бо всі ухилянти - христопродавці, які прокляті Богом за свою сцикливість

.
08.12.2025 17:07 Ответить
Або старий пердун, або мільйонер. Можливо і те і те разом.
показать весь комментарий
мені 50 років. моє місто окуповане. я не міндіч але трішки коштів заробив
08.12.2025 16:33 Ответить
Очевидно і поділився, з ким треба.
показать весь комментарий
Значить тцкашник
показать весь комментарий
відео "Дом-2" про "бєспрєдєл ТЦК-шників дивись на рашиських пропагандонських канал.
там цього гівна для малороського бидла незміряно !

.
08.12.2025 16:32 Ответить
О.... ще один диваннийпенспатріот
показать весь комментарий
Та ні, то звичайна жертва аварії на ЧАЕС. Вона змінює місцеву фауну і народжує муфлонів.
показать весь комментарий
погляд комолого алєня з Нарьян-Мара.

в Нарьян-Мару водяться самі арійські кацапські алєні

.
показать весь комментарий
подивінься на свому дівані і швидко налий мені півасіка, урод !

.
показать весь комментарий
Я б тобі відлив... Тільки не півасіка, кацапура ї...уча. Але я свій .... не на смітнику знайшов. Go fuck.
показать весь комментарий
ги-ги, щоб уї на смітнику підбирали - то вперше чую.

вибачаюся, ви з кацапів !

.
показать весь комментарий
Проста бубачка ні прі чому! Мабуть і президент такий собі вже , треба змінювати як засраний підгузник
показать весь комментарий
Ага, так це тцкашник убив людину через "вакханалію ненависті до тцк"? І тому вирішив позбавити поповнення, знищивши цивільного? Здається, твій копіпаст тут недоречний, відбулося цинічне та підле вбивство цивільної людини, а ти тут лиєш бензин на вогонь ненависті до цивільних.
08.12.2025 16:33 Ответить
хай відповідає. я за справедливість.
08.12.2025 16:35 Ответить
Полковник Костенко був, є і буде Воїном !
У 2022-му разом з Генералом Марченко захищав українське місто Миколаїв.

не тобі рашисько-ЗЄльона смердючка пана Полковника обговорювати

.
показать весь комментарий
порушив-відповідай. іншого не може бути.
08.12.2025 16:32 Ответить
А як би він був айтішником чи барменом, про це б писали? От нафіга творити хайп?
08.12.2025 16:33 Ответить
ТЦКуни - це співучасники злочину на рівні з обкуреним ішаком. Саме це безтолкове чмо самоусунулось від своїх конституційних обовязків та перекинуло усю відповідальність на ЗСУ: хочете воювати - шукайте ким самі. "Мобілізація" у сьогоднішому вигляді - це злочин, повязаний з викраденням людей і хоч трохи думаючі в ТЦКуни не підуть. Туди йде бидло з різних шкурних мотивів та "острих ощущєній".
08.12.2025 16:39 Ответить
мобілізація це - насильство за визначенням

бо ніяка притомна людина не піде сама вбивати людей, сидячи в мокрому окопі.

пора б це запам'ятати і НЕ розводити срач по мобілізації.
прийшла повістка - мовчки "бжрі шинель" та йди до Війська !

.
показать весь комментарий
Та за тобою не встигнеш.
08.12.2025 17:29 Ответить
Наше ж ти сонечко. Це все мосфільм. Просто при оповіщенні у громадянина стався приступ епілепсії, та він впав і вдарився головою.
08.12.2025 16:40 Ответить
Не виключаю варіанту, коли військовослужбовець тцк, начитавшись у соцмережах хейту проти цивільних із закликами вбивати-розстрілювати-нищити "ухилянтів", поїхав остаточно кукухою і вирішив втілити всі ці заклики в життя, обравши собі в жертву якогось підстаркуватого (і, вочевидь, слабшого фізично за себе) чоловіка. В такому разі провину за його смерть має нести не лише він, але й фейсбучні розпалювачі ненависті з великими аудиторіями. Українське Радіо Тисячі Пагорбів.
08.12.2025 16:52 Ответить
Українське Радіо Тисячі Пагорбів зветься коротко - Тєлєга.

вирубіть нарешті кацапський канал впливу та зв'язку шпіонів-діверсантів !

.
показать весь комментарий
Странно, но не пишут обстоятельства убийства. Как-то все поверхностно описано...
08.12.2025 16:52 Ответить
.. он же, 100%, не один был.. остальная шайка на бусике убежала..
08.12.2025 16:57 Ответить
Бачимо ,як зелені пропагандони за вказівкою влади розділили людей на два сорти:
Вища каста - працівники ТЦК - будь які дії яких, навіть,явно злочинні, виправдовуються і покриваються . А самих їх зображують як святих великомучеників інвалідів -ветеранів
І нижча каста - так звані "ухилянти" ,яким відмовлено у всіх правах ,до яких ставляться,як до скотини - злочини стосовно,яких замовчуються та виправдовуються.
Владі вигідно ділення людей на ці касти - розділяй та владарюй. Якщо та військові будуть гризтися між собою - в них не буде часу звернути увагу на корінь всіх проблем - повну некомпетентність лідОрів країни
08.12.2025 17:03 Ответить
*цивільні та військові
08.12.2025 17:04 Ответить
Сподіваюся усі ті потужні і незламні блогери, які нещодавно закликали до розстрілу чи пожиттєвого терміну для підозрюваного у вбивстві співробітника ТЦК прокоментують і цю новину?! Чи «ета другое» і тут «невсьо так адназначна»?
08.12.2025 17:05 Ответить
Дивно, чого злили. Зазвичай своїх криють
08.12.2025 17:31 Ответить
Для обурених пересічних знайшли цапа-відбувайла. Тіпа дивіться, все ж в рамках закону.
08.12.2025 17:33 Ответить
