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Напади на військових ТЦК підривають обороноздатність України, - командувач Сухопутних військ Шаповалов

шаповалов
Фото: Укрінформ

Напад на працівника ТЦК –– це напад на військовослужбовця, який виконує свої завдання в тилу. Такі злочинні дії підривають обороноздатність держави й рівноцінні ударам по військових на передовій.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав командувач Сухопутних військ ЗСУ Геннадій Шаповалов, інформує Цензор.НЕТ.

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Шаповалов засудив напади на ТЦК

За його словами, роботу військових ТЦК та СП "демонізують", а напад на них є злочином.

"Це напад на військовослужбовця. Крапка. Не має значення, де він служить – у штурмовій бригаді, в артилерії чи у ТЦК. Кожен на своєму місці виконує свої важливі завдання. Особливо, якщо зважати на той факт, що здебільшого в ТЦК та СП служать ті військовослужбовці, які мають поранення і не можуть продовжувати проходження служби в бойових підрозділах", - наголосив Шаповалов.

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Перевищення повноважень військовими ТЦК

  • Він зауважив, що військовий у формі, який виконує завдання в тилу, –– це також частина Сил оборони, і злочинні дії проти нього підривають обороноздатність так само як удар по військових на фронті.

Водночас у Сухопутних військах визнали, що були і є випадки, коли певні військовослужбовці ТЦК поводилися грубо, перевищували повноваження чи порушували закон.

"Щодо кожного такого епізоду мають працювати правоохоронні органи й мають бути вироки, адже проблеми ТЦК не розв’язуються самосудом", - зауважив командувач.

Шаповалов, звертаючись до суспільства, наголосив: "Без поповнення війська ми не втримаємо фронт. Нам потрібна співпраця, а не війна всередині країни між "пікселем" і "цивільними"".

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Що передувало?

  • Увечері 3 грудня у Львові під час перевірки документів смертельно поранили військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП.
  • Громадянин, який відмовився представитися та поводився агресивно, завдав ножового удару військовослужбовцю Юрію Бондаренку, пошкодивши аорту. Потерпілий був доставлений до лікарні, де, попри зусилля медиків, від критичної крововтрати помер. Ще один солдат отримав удар у голову.
  • Франківський райсуд Львова обрав запобіжний захід для підозрюваного у смертельному пораненні військовослужбовця територіального центру комплектування та ветерана АТО Юрія Бондаренка - Григорія Кедрука. Його взято під варту на 60 діб без права на заставу.

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Автор: 

ТЦК та СП (1226) Сухопутні війська ЗСУ (83) Шаповалов Геннадій (5)
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Топ коментарі
+33
А Напады выйськовых ТЦК на гражданских, усиливают?
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12.12.2025 18:07 Відповісти
+32
А напади натовпу тцк на одного, це що? Приносить справедливість і доброту в Україну? Забирайте їх геть з вулиці, це фактично бандитське угрупування.
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12.12.2025 18:09 Відповісти
+32
Особливо, якщо зважати на той факт, що здебільшого в ТЦК та СП служать ті військовослужбовці, які мають поранення і не можуть продовжувати проходження служби в бойових підрозділах

Судячи по поведінці, фізичній формі багатьох "пораненних", то їх місце в штурмовиках...
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12.12.2025 18:11 Відповісти

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