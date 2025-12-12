Нападения на военных ТЦК подрывают обороноспособность Украины, - командующий Сухопутными войсками Шаповалов

Фото: Укрінформ

Нападение на сотрудника ТЦК – это нападение на военнослужащего, выполняющего свои задачи в тылу. Такие преступные действия подрывают обороноспособность государства и равноценны ударам по военным на передовой.

Об этом в интервью Укринформу сказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Геннадий Шаповалов, информирует Цензор.НЕТ.

Шаповалов осудил нападения на ТЦК

По его словам, работу военных ТЦК и СП "демонизируют", а нападение на них является преступлением.

"Это нападение на военнослужащего. Точка. Неважно, где он служит – в штурмовой бригаде, в артиллерии или в ТЦК. Каждый на своем месте выполняет свои важные задачи. Особенно, если учитывать тот факт, что в основном в ТЦК и СП служат те военнослужащие, которые имеют ранения и не могут продолжать прохождение службы в боевых подразделениях", - подчеркнул Шаповалов.

Превышение полномочий военными ТЦК

Он отметил, что военный в форме, выполняющий задачи в тылу, – это также часть Сил обороны, и преступные действия против него подрывают обороноспособность так же, как удар по военным на фронте.

В то же время в Сухопутных войсках признали, что были и есть случаи, когда некоторые военнослужащие ТЦК вели себя грубо, превышали полномочия или нарушали закон.

"По каждому такому эпизоду должны работать правоохранительные органы и должны быть приговоры, ведь проблемы ТЦК не решаются самосудом", - отметил командующий.

Шаповалов, обращаясь к обществу, подчеркнул: "Без пополнения войска мы не удержим фронт. Нам нужно сотрудничество, а не война внутри страны между "пикселем" и "гражданскими"".

Что предшествовало?

Вечером 3 декабря во Львове во время проверки документов смертельно ранили военнослужащего Галицко-Франковского РТЦК и СП.

Гражданин, который отказался представиться и вел себя агрессивно, нанес ножевой удар военнослужащему Юрию Бондаренко, повредив аорту. Пострадавший был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия медиков, от критической кровопотери скончался. Еще один солдат получил удар по голове.

Франковский райсуд Львова избрал меру пресечения для подозреваемого в смертельном ранении военнослужащего территориального центра комплектования и ветерана АТО Юрия Бондаренко - Григория Кедрука. Он взят под стражу на 60 суток без права на залог.

