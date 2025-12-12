РУС
2 234 109

Нападения на военных ТЦК подрывают обороноспособность Украины, - командующий Сухопутными войсками Шаповалов

шаповалов
Фото: Укрінформ

Нападение на сотрудника ТЦК – это нападение на военнослужащего, выполняющего свои задачи в тылу. Такие преступные действия подрывают обороноспособность государства и равноценны ударам по военным на передовой.

Об этом в интервью Укринформу сказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Геннадий Шаповалов, информирует Цензор.НЕТ.

Шаповалов осудил нападения на ТЦК

По его словам, работу военных ТЦК и СП "демонизируют", а нападение на них является преступлением.

"Это нападение на военнослужащего. Точка. Неважно, где он служит – в штурмовой бригаде, в артиллерии или в ТЦК. Каждый на своем месте выполняет свои важные задачи. Особенно, если учитывать тот факт, что в основном в ТЦК и СП служат те военнослужащие, которые имеют ранения и не могут продолжать прохождение службы в боевых подразделениях", - подчеркнул Шаповалов.

Превышение полномочий военными ТЦК

  • Он отметил, что военный в форме, выполняющий задачи в тылу, – это также часть Сил обороны, и преступные действия против него подрывают обороноспособность так же, как удар по военным на фронте.

В то же время в Сухопутных войсках признали, что были и есть случаи, когда некоторые военнослужащие ТЦК вели себя грубо, превышали полномочия или нарушали закон.

"По каждому такому эпизоду должны работать правоохранительные органы и должны быть приговоры, ведь проблемы ТЦК не решаются самосудом", - отметил командующий.

Шаповалов, обращаясь к обществу, подчеркнул: "Без пополнения войска мы не удержим фронт. Нам нужно сотрудничество, а не война внутри страны между "пикселем" и "гражданскими"".

Что предшествовало?

  • Вечером 3 декабря во Львове во время проверки документов смертельно ранили военнослужащего Галицко-Франковского РТЦК и СП.
  • Гражданин, который отказался представиться и вел себя агрессивно, нанес ножевой удар военнослужащему Юрию Бондаренко, повредив аорту. Пострадавший был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия медиков, от критической кровопотери скончался. Еще один солдат получил удар по голове.
  • Франковский райсуд Львова избрал меру пресечения для подозреваемого в смертельном ранении военнослужащего территориального центра комплектования и ветерана АТО Юрия Бондаренко - Григория Кедрука. Он взят под стражу на 60 суток без права на залог.

ТЦК (844) Сухопутные войска ВСУ (65) Шаповалов Геннадий (4)
Топ комментарии
+15
Підриває все безтолкове командування.
Причина наших втрат
показать весь комментарий
12.12.2025 18:07 Ответить
+13
А Напады выйськовых ТЦК на гражданских, усиливают?
показать весь комментарий
12.12.2025 18:07 Ответить
+10
А напади натовпу тцк на одного, це що? Приносить справедливість і доброту в Україну? Забирайте їх геть з вулиці, це фактично бандитське угрупування.
показать весь комментарий
12.12.2025 18:09 Ответить
Та неужели??? От умница до Зєлі на курси ходив. В нас хватає людей, 160 тис.військових пенсіонерів до 60 років іще відставний МВС, судді прокурори, СБУ шкіри.. Ну тисяч триста незрозумілі за броньовані наприклад попи, хто з дуру їм дав бронь з якого переляку??? Сотні тисяч числятся в силах оборони але ніхто не знає де вони і чим зайняті. А іще армія дармоїдів сцикунів по тилах штабах кабінетах.. Можна не корпуси а армії формувати із цих людей. Нема толкового і просто адекватного Хозяїн, типу Сталіна чи Чингізхана
показать весь комментарий
12.12.2025 18:54 Ответить
Напади на військових ТЦК підривають обороноздатність України, - командувач Сухопутних військ Шаповалов,а напади ТЦК.НА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ Є СПІВУЧАСТЬ В РАШИСТСЬКІЙ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ
показать весь комментарий
12.12.2025 18:57 Ответить
Головне що з еврейским кирівництвом країни все в нормі.
показать весь комментарий
12.12.2025 19:00 Ответить
"що військовий у формі, який виконує завдання в тилу", який торкається руками цивільного, підпадає під статтю "***********", або "розбій". Сьогодні бачив, як одного велосипедиста зупинило двоє чоловіків у військовій формі. Поліцейського поряд не було. Тобто, будь-хто натягне на себе військові форму, і може зупиняти перехожих?! Зе-макака разом зі своїм кодлом тупо підставляє військових. Чому вони на це ведуться?! Очевидно, є хтось зацікавлений у тому, щоб люди з грішми давали хабарі. Нещодавно в одному обласному центрі заарештували заступника керівника ТЦК. Оформляв звільнення від мобілізації "під ключ". За 15000 зелених. Мобілізація - справа місцевої влади. І у неї є такий інструмент як правоохоронні органи. ТЦК має прийняти мобілізованого, і розподілити в навчальну частину.
показать весь комментарий
12.12.2025 19:07 Ответить
Напади на військових ТЦК підривають обороноздатність України, - командувач Сухопутних військ Шаповалов

показать весь комментарий
12.12.2025 19:13 Ответить
Нападають на тих, хто порушує Закон. Працюйте в правовому полі. На всю іншу писанину - насрати
показать весь комментарий
12.12.2025 19:16 Ответить
Дійсно, тут піднімали питання в скільки ж попів заброньованих від мобілізації в Україні? Мабуть не менше ніж поліцаїв
показать весь комментарий
12.12.2025 19:18 Ответить
ТЦК цетне військовослужбовці а опричники, вони мають першими мобілізувати силовиків(військових пенсіонерів до 60- ти років, пенсіонерів МВС, суддів, прокурорів податківців СБУ... Їх сотні тисяч. Опричники цю задачу не виконали вони дали присягу на вірність народу її теж не виконали і як цих урядів називати??? Якщо довбані герої то ннхай ідуть віджимають посадки і вулиці у кацапів разом із корумпованими керівництвом
показать весь комментарий
12.12.2025 19:21 Ответить
Цензор що у вас в телезі за дичина з коментарями? Тупо блокуєте майже всіх
показать весь комментарий
12.12.2025 19:23 Ответить
