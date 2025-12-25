Конфликт с ТЦК на Ривненщине: во время столкновения мужчина в форме применил газ против женщины с ребенком. ВИДЕО

В Ривненской области произошел конфликт между представителями территориального центра комплектования и местными жителями. В сети появилось видео, на котором видно, как во время столкновения один из мужчин в форме распыляет газовый баллончик в сторону женщины, которая держала на руках ребенка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по предварительной информации, женщины пытались помешать работникам ТЦК задержать мужчину, которого планировали доставить в центр комплектования. Ситуация быстро переросла в потасовку и словесный конфликт.

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В ТЦК подтвердили факт инцидента. Там заявили, что участие женщин, особенно с детьми, в подобных ситуациях является "безответственным" и "морально неприемлемым". В то же время, в ведомстве пообещали проверить действия своего сотрудника и выяснить, были ли нарушения при применении спецсредств.

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В настоящее время продолжается проверка обстоятельств происшествия. Правовую оценку действиям всех участников конфликта должны дать соответствующие органы.

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