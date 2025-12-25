Напад на групу оповіщення ТЦК на Рівненщині: військовий у важкому стані, - ОК "Захід"

24 грудня у Рівненській області під час виконання службових обов’язків, група оповіщення Сарненського районного ТЦК та СП зазнала нападу з боку агресивно налаштованих громадян України мобілізаційного віку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило оперативне командування "Захід".

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Патрульна поліція намагалася зупинити транспортний засіб, який проігнорував вимоги щодо пред’явлення документів, але водій втік на територію одного з ФОПів.

Напад на військовослужбовців

У ситуацію втрутилася група перехожих, які перешкоджали законним діям правоохоронців: шарпали за формений одяг, вигукували нецензурні вислови та кидали палицями. Один із громадян застосував металевий предмет (лом), внаслідок чого військовий отримав тяжкі травми - перелом ребра та забої обох легень. Його стан медики оцінюють як тяжкий, надається необхідна допомога.

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Оперативне командування повідомляє, що інцидент кваліфіковано як перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та насильство щодо військовослужбовців. Відомості внесено до ЄРДР за ст. 350 ч. 2 ККУ, триває досудове розслідування, усі обставини та роль учасників встановить слідство.

Контроль та подальше інформування

Військові наголосили, що будь-які напади на представників ТЦК та СП, патрульних чи інших посадових осіб під час воєнного стану підривають обороноздатність держави та сприяють ворогу. Мобілізаційні заходи можуть викликати запитання чи обурення, але будь-які конфлікти мають вирішуватися лише законними способами.

Громадян закликають не піддаватися провокаціям, не поширювати неперевірені чутки та відео, а у разі свідчення подій співпрацювати зі слідством і повідомляти обставини правоохоронним органам.

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Оперативне командування "Захід" Сухопутних військ тримає ситуацію на контролі та обіцяє інформувати про перебіг подій у межах закону та інтересів слідства.