Три військових ТЦК, один із яких був напідпитку, побили поліцейського в Одесі

Троє військових ТЦК, один з яких був напідпитку, побили офіцера поліції в Одесі.

Про це повідомили у поліції Одещини, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Це сталося кілька днів тому під час доставлення дільничним офіцером поліції до одного з відділів Одеського РТЦК та СП чоловіка, який порушив правила військового обліку.

"Наразі встановлено, що троє військовослужбовців, один із яких перебував у стані алкогольного сп’яніння, в РТЦК та СП почали проявляти агресію до поліцейського, висловлювати нецензурну лайку, а коли він зробив їм зауваження – вчинили бійку", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки

Наразі розпочато провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України.

Винним загрожує до 5 років позбавлення волі.

Фігурантам повідомили про підозру та затримали. Правоохоронці клопочуть щодо обрання їм запобіжних заходів.

Слідство триває.

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