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Новини Конфлікт із ТЦК
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Три військових ТЦК, один із яких був напідпитку, побили поліцейського в Одесі

Військові ТЦК побили поліцейського в Одесі: що відомо?

Троє військових ТЦК, один з яких був напідпитку, побили офіцера поліції в Одесі.

Про це повідомили у поліції Одещини, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Це сталося кілька днів тому під час доставлення дільничним офіцером поліції до одного з відділів Одеського РТЦК та СП чоловіка, який порушив правила військового обліку.

"Наразі встановлено, що троє військовослужбовців, один із яких перебував у стані алкогольного сп’яніння, в РТЦК та СП почали проявляти агресію до поліцейського, висловлювати нецензурну лайку, а коли він зробив їм зауваження – вчинили бійку", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки

Наразі розпочато провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України.

Винним загрожує до 5 років позбавлення волі.

Фігурантам повідомили про підозру та затримали. Правоохоронці клопочуть щодо обрання їм запобіжних заходів.

Слідство триває.

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Автор: 

побиття (1078) Одеса (5873) Одеська область (4153) Нацполіція (15808) ТЦК та СП (1233) Одеський район (672)
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Топ коментарі
+67
Навіть не знаю за кого вболівати.
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18.12.2025 14:24 Відповісти
+46
Ви зацініть рівень взагалі того де ми - поліцай привозить в ТЦК ухилянта, там поліцая пи..дять п'яні тецекашники.
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18.12.2025 14:27 Відповісти
+23
Жабогадюкінг.
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18.12.2025 14:29 Відповісти

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