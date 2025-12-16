Чоловік порізав вени у ТЦК Одеси: терцентр каже, що таким чином він хотів "уникнути призову"

У приміщенні Київського РТЦК та СП в Одесі чоловік здійснив спробу самокаліцтва. У терцентрі кажуть, що військові та лікарі намагалися йому надати допомогу після поранення, але той поводився агресивно.

Про це повідомив Одеський обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що поліціянти доставили громадянина до РТЦК та СП м. Одеси, оскільки він перебував у офіційному розшуку за "порушення правил військового обліку".

У військкоматі кажуть, що чоловік не надав жодних медичних документів, які б підтверджували його непридатність до військової служби, а в єдиному електронному реєстрі "Оберіг" дані про наявність у нього відстрочки відсутні.

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Чоловік порізав вени та агресував

У ТЦК запевнили –– примус не застосовували.

"Під час проведення стандартних процедур громадянин здійснив спробу самокаліцтва з метою уникнення призову та тиску на посадових осіб. Черговою службою РТЦК та СП було негайно викликано екстрену медичну допомогу та поліцію, проте громадянин поводився вкрай агресивно, погрожував лікарям та військовослужбовцям ножем, чим перешкоджав наданню йому невідкладної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Згодом його госпіталізовували.

"Окремо наголошуємо, що з боку військовослужбовців ТЦК та СП жодних заходів фізичного примусу чи протиправних дій до громадянина не застосовувалося. Навпаки, військовими та поліцейськими вживалися всі можливі заходи для збереження його життя та здоров'я. Подібні дії громадянина мають ознаки демонстративного шантажу та спроби ухилення від виконання конституційного обов’язку шляхом маніпуляцій громадською думкою", - додав терцентр.

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