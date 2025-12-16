УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4828 відвідувачів онлайн
Новини Спроби самогубства в ТЦК
5 169 100

Чоловік порізав вени у ТЦК Одеси: терцентр каже, що таким чином він хотів "уникнути призову"

Одеський ТЦК та СП

У приміщенні Київського РТЦК та СП в Одесі чоловік здійснив спробу самокаліцтва. У терцентрі кажуть, що військові та лікарі намагалися йому надати допомогу після поранення, але той поводився агресивно. 

Про це повідомив Одеський обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Зазначається, що поліціянти доставили громадянина до РТЦК та СП м. Одеси, оскільки він перебував у офіційному розшуку за "порушення правил військового обліку".

У військкоматі кажуть, що чоловік не надав жодних медичних документів, які б підтверджували його непридатність до військової служби, а в єдиному електронному реєстрі "Оберіг" дані про наявність у нього відстрочки відсутні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Серед військовослужбовців ТЦК трапляються самогубства, - військова омбудсменка Решетилова

Чоловік порізав вени та агресував

У ТЦК запевнили –– примус не застосовували. 

"Під час проведення стандартних процедур громадянин здійснив спробу самокаліцтва з метою уникнення призову та тиску на посадових осіб. Черговою службою РТЦК та СП було негайно викликано екстрену медичну допомогу та поліцію, проте громадянин поводився вкрай агресивно, погрожував лікарям та військовослужбовцям ножем, чим перешкоджав наданню йому невідкладної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Згодом його госпіталізовували.

"Окремо наголошуємо, що з боку військовослужбовців ТЦК та СП жодних заходів фізичного примусу чи протиправних дій до громадянина не застосовувалося. Навпаки, військовими та поліцейськими вживалися всі можливі заходи для збереження його життя та здоров'я. Подібні дії громадянина мають ознаки демонстративного шантажу та спроби ухилення від виконання конституційного обов’язку шляхом маніпуляцій громадською думкою", - додав терцентр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові ТЦК в Одесі побили звільненого з полону РФ морпіха Романа Покидька: терцентр обіцяє службове розслідування (оновлено)

У ТЦК Одеси чоловік порізав собі вени: що каже військкомат

Автор: 

Одеса (5873) Одеська область (4152) ТЦК та СП (1232) Одеський район (672)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
безправні українські поліцейські... я зараз розридаюсь
показати весь коментар
16.12.2025 23:37 Відповісти
+18
Два анекдоти в одній новині:

У ТЦК запевнили -- примус не застосовували.

він перебував у офіційному розшуку за "порушення правил військового обліку"
показати весь коментар
16.12.2025 23:40 Відповісти
+17
Одеса то вже як окрема країна, свої закони свої правила.
Такої статті ККУ як доведення до самогубства у них немає. А ще ********** гамселити ветеранів, виключно 10 на одного.
показати весь коментар
16.12.2025 23:31 Відповісти

Завантаження...

 
 