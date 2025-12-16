РУС
Мужчина порезал вены в ТЦК Одессы: терцентр говорит, что таким образом он хотел "избежать призыва"

Одесский ТЦК и СП

В помещении Киевского РТЦК и СП в Одессе мужчина совершил попытку самоубийства. В терцентре говорят, что военные и врачи пытались оказать ему помощь после ранения, но тот вел себя агрессивно. 

Об этом сообщил Одесский областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Отмечается, что полицейские доставили гражданина в РТЦК и СП г. Одессы, поскольку он находился в официальном розыске за "нарушение правил воинского учета".

В военкомате говорят, что мужчина не предоставил никаких медицинских документов, подтверждающих его непригодность к военной службе, а в едином электронном реестре "Оберіг" данные о наличии у него отсрочки отсутствуют.

Мужчина порезал вены и агрессивно себя вел

В ТЦК заверили –– принуждение не применяли. 

"Во время проведения стандартных процедур гражданин совершил попытку самоубийства с целью уклонения от призыва и давления на должностных лиц. Дежурной службой РТЦК и СП была немедленно вызвана скорая медицинская помощь и полиция, однако гражданин вел себя крайне агрессивно, угрожал врачам и военнослужащим ножом, чем препятствовал оказанию ему неотложной помощи", - говорится в сообщении.

Впоследствии его госпитализировали.

"Отдельно подчеркиваем, что со стороны военнослужащих ТЦК и СП никаких мер физического принуждения или противоправных действий в отношении гражданина не применялось. Наоборот, военными и полицейскими принимались все возможные меры для сохранения его жизни и здоровья. Подобные действия гражданина имеют признаки демонстративного шантажа и попытки уклонения от выполнения конституционного долга путем манипуляций общественным мнением", - добавил терцентр.

В ТЦК Одессы мужчина порезал себе вены: что говорит военкомат

Топ комментарии
+3
і знову адєса?
отакої!
але вєни треба різати вздовж, а не поперек!
показать весь комментарий
16.12.2025 23:26 Ответить
+2
Одеса то вже як окрема країна, свої закони свої правила.
Такої статті ККУ як доведення до самогубства у них немає. А ще ********** гамселити ветеранів, виключно 10 на одного.
показать весь комментарий
16.12.2025 23:31 Ответить
+2
одеська народна республіка без світла та води!
але, катєріну нє трож! і пушкіна!
показать весь комментарий
16.12.2025 23:34 Ответить
Бажано яремну щоб відрау на концерт кобзона і до того як привезуть у тцк
показать весь комментарий
16.12.2025 23:47 Ответить
Це не гарантія. А от сто одинадцята частина два надійно захищає від призову.
показать весь комментарий
16.12.2025 23:28 Ответить
Кацап і зоновська курка чого ти так засіпався тебе призивать не будуть а повисиш десь у лісочку тай вже
показать весь комментарий
16.12.2025 23:50 Ответить
Шкода, що СБУ таких не виловлює.
показать весь комментарий
16.12.2025 23:52 Ответить
Тобто поліція доставила в ТЦК і не провела обшук... Ну ТЦКшникам повезло, що нікого не зарізав.
показать весь комментарий
16.12.2025 23:29 Ответить
А полиция имеет право кого- угодно обыскивать?
Мне кажется -
У них нет на это прав
Если нет свидетеля
Который скажет - что гражданин угрожал ножом
показать весь комментарий
16.12.2025 23:32 Ответить
Или если этот гражданин угрожал полицейским
У украинских полицейских очень мало прав
Они нужны лишь для фиксации нарушения
Так прописан закон
показать весь комментарий
16.12.2025 23:34 Ответить
безправні українські поліцейські... я зараз розридаюсь
показать весь комментарий
16.12.2025 23:37 Ответить
Нажаль так воно і є
показать весь комментарий
16.12.2025 23:54 Ответить
Поліція, як в принципі і ТЦК, багато чого не можуть робити, але роблять... Ви б ще згадали Конституцю, яка "на паузі"
показать весь комментарий
16.12.2025 23:35 Ответить
Одеса то вже як окрема країна, свої закони свої правила.
Такої статті ККУ як доведення до самогубства у них немає. А ще ********** гамселити ветеранів, виключно 10 на одного.
показать весь комментарий
16.12.2025 23:31 Ответить
одеська народна республіка без світла та води!
але, катєріну нє трож! і пушкіна!
показать весь комментарий
16.12.2025 23:34 Ответить
До одеси позлазилося саме більше лугандонського лайна яке не схотіло на родіну тобто натболота їхать а перлося в Україну що на південь що на захід бо з паспортом України мало виїзд за кордон інші привілегії
показать весь комментарий
16.12.2025 23:57 Ответить
Такого быдла и на западе и в центре хватает .Причем своего и не обязательно русскоязычного
показать весь комментарий
17.12.2025 00:01 Ответить
Цікаво, а доставляли з почестями в кортежі з мигалками, червону доріжку розстеляли? Каву пропонували? Медики оглядали чи відразу написали про придатність?
показать весь комментарий
16.12.2025 23:33 Ответить
Цого на обмін..кацапам..хай їм показуе як різати вени...
показать весь комментарий
16.12.2025 23:33 Ответить
Два анекдоти в одній новині:

У ТЦК запевнили -- примус не застосовували.

він перебував у офіційному розшуку за "порушення правил військового обліку"
показать весь комментарий
16.12.2025 23:40 Ответить
Ну не заставляли же они его вены резать
показать весь комментарий
16.12.2025 23:45 Ответить
Ну звісно. Він за своєю волею, цитую: був доставлений до Київського РТЦК та СП м. Одеси, саме для того щоб порізати собі вени.
показать весь комментарий
16.12.2025 23:53 Ответить
Ну если злостный уклонист то конечно не по своей
показать весь комментарий
17.12.2025 00:00 Ответить
Не розумію що у таких довбограїв (не можу їх культурно назвати) у голові.
показать весь комментарий
16.12.2025 23:52 Ответить
Те саме, що й у всіх нормальних людей.
показать весь комментарий
16.12.2025 23:53 Ответить
Ну якшо ви кажете, шо таким чином він «хотів уникнути мобілізаціі», то це фактичний розпис у «доведенні до суіциду». Це кримінал, якшо я не помиляюся
показать весь комментарий
16.12.2025 23:54 Ответить
Юристи скажуть точніше, але мені здається, що в доставленні чувака до ТЦК нема явного умислу, щоб примусити його вчиняти самогубство. І якшо його не киздили, то нічого протиправного з ним не сталося.
показать весь комментарий
17.12.2025 00:01 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2025 00:02 Ответить
 
 