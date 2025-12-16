Мужчина порезал вены в ТЦК Одессы: терцентр говорит, что таким образом он хотел "избежать призыва"
В помещении Киевского РТЦК и СП в Одессе мужчина совершил попытку самоубийства. В терцентре говорят, что военные и врачи пытались оказать ему помощь после ранения, но тот вел себя агрессивно.
Об этом сообщил Одесский областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что полицейские доставили гражданина в РТЦК и СП г. Одессы, поскольку он находился в официальном розыске за "нарушение правил воинского учета".
В военкомате говорят, что мужчина не предоставил никаких медицинских документов, подтверждающих его непригодность к военной службе, а в едином электронном реестре "Оберіг" данные о наличии у него отсрочки отсутствуют.
Мужчина порезал вены и агрессивно себя вел
В ТЦК заверили –– принуждение не применяли.
"Во время проведения стандартных процедур гражданин совершил попытку самоубийства с целью уклонения от призыва и давления на должностных лиц. Дежурной службой РТЦК и СП была немедленно вызвана скорая медицинская помощь и полиция, однако гражданин вел себя крайне агрессивно, угрожал врачам и военнослужащим ножом, чем препятствовал оказанию ему неотложной помощи", - говорится в сообщении.
Впоследствии его госпитализировали.
"Отдельно подчеркиваем, что со стороны военнослужащих ТЦК и СП никаких мер физического принуждения или противоправных действий в отношении гражданина не применялось. Наоборот, военными и полицейскими принимались все возможные меры для сохранения его жизни и здоровья. Подобные действия гражданина имеют признаки демонстративного шантажа и попытки уклонения от выполнения конституционного долга путем манипуляций общественным мнением", - добавил терцентр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мне кажется -
У них нет на это прав
Если нет свидетеля
Который скажет - что гражданин угрожал ножом
У украинских полицейских очень мало прав
Они нужны лишь для фиксации нарушения
Так прописан закон
Такої статті ККУ як доведення до самогубства у них немає. А ще ********** гамселити ветеранів, виключно 10 на одного.
але, катєріну нє трож! і пушкіна!
У ТЦК запевнили -- примус не застосовували.
він перебував у офіційному розшуку за "порушення правил військового обліку"