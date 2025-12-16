Мужчина порезал вены в ТЦК Одессы: терцентр говорит, что таким образом он хотел "избежать призыва"

В помещении Киевского РТЦК и СП в Одессе мужчина совершил попытку самоубийства. В терцентре говорят, что военные и врачи пытались оказать ему помощь после ранения, но тот вел себя агрессивно.

Об этом сообщил Одесский областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Отмечается, что полицейские доставили гражданина в РТЦК и СП г. Одессы, поскольку он находился в официальном розыске за "нарушение правил воинского учета".

В военкомате говорят, что мужчина не предоставил никаких медицинских документов, подтверждающих его непригодность к военной службе, а в едином электронном реестре "Оберіг" данные о наличии у него отсрочки отсутствуют.

Мужчина порезал вены и агрессивно себя вел

В ТЦК заверили –– принуждение не применяли.

"Во время проведения стандартных процедур гражданин совершил попытку самоубийства с целью уклонения от призыва и давления на должностных лиц. Дежурной службой РТЦК и СП была немедленно вызвана скорая медицинская помощь и полиция, однако гражданин вел себя крайне агрессивно, угрожал врачам и военнослужащим ножом, чем препятствовал оказанию ему неотложной помощи", - говорится в сообщении.

Впоследствии его госпитализировали.

"Отдельно подчеркиваем, что со стороны военнослужащих ТЦК и СП никаких мер физического принуждения или противоправных действий в отношении гражданина не применялось. Наоборот, военными и полицейскими принимались все возможные меры для сохранения его жизни и здоровья. Подобные действия гражданина имеют признаки демонстративного шантажа и попытки уклонения от выполнения конституционного долга путем манипуляций общественным мнением", - добавил терцентр.

