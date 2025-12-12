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Новини Корупція ТЦК
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Начальнику Закарпатського обласного ТЦК Савчуку оголосили неповну службову відповідність через корупційну складову та скарги на роботу терцентру, - Глагола

Савчук

Начальнику Закарпатського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Андрію Савчуку оголосили неповну службову відповідність. Його можуть звільнити із посади.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, інформує Цензор.НЕТ.

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Оголосили неповну службову відповідність 

"На нараді в оперативному командуванні "Захід" закарпатському обласному воєнкому Андрію Савчуку оголосили неповну службову відповідність", - повідомив Глагола.

Що стало підставою? 

За інформацією журналіста, підставою стали корупційна складова та численні скарги на роботу обласного ТЦК.

"Як повідомляють джерела, наступним кроком може стати рішення командування про звільнення із займаної посади", - розповів Глагола.

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Автор: 

ТЦК та СП (1226) Закарпатська область (2277)
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Топ коментарі
+17
Потрапив в закарпатський котел - лише б не переварили....
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12.12.2025 21:02 Відповісти
+15
Буде відновлювати розбиті війною шляхи на Буковель.
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12.12.2025 21:07 Відповісти
+14
Яке жорстоке покарання - можливість звільнення!!! Після такого покарання всі інші начальники тцк не допускатимуть жодних порушень і корупції. Не інакше цей герой став жертвою ворожого іпсо та підлої постановки, знятої талановитими акторами Мосфільму на окупованих територіях.
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12.12.2025 21:43 Відповісти

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