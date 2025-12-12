Начальнику Закарпатського обласного ТЦК Савчуку оголосили неповну службову відповідність через корупційну складову та скарги на роботу терцентру, - Глагола

Начальнику Закарпатського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Андрію Савчуку оголосили неповну службову відповідність. Його можуть звільнити із посади.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, інформує Цензор.НЕТ.

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Оголосили неповну службову відповідність

"На нараді в оперативному командуванні "Захід" закарпатському обласному воєнкому Андрію Савчуку оголосили неповну службову відповідність", - повідомив Глагола.

Що стало підставою?

За інформацією журналіста, підставою стали корупційна складова та численні скарги на роботу обласного ТЦК.

"Як повідомляють джерела, наступним кроком може стати рішення командування про звільнення із займаної посади", - розповів Глагола.

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