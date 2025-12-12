2 084 19
Начальнику Закарпатского областного ТЦК Савчуку объявили неполное служебное соответствие из-за коррупционной составляющей и жалоб на работу терцентра, - Глагола
Начальнику Закарпатского областного центра комплектования и социальной поддержки Андрею Савчуку объявили о неполном служебном соответствии. Его могут уволить с должности.
Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, информирует Цензор.НЕТ.
Объявили неполное служебное соответствие
"На совещании в оперативном командовании "Захід" закарпатскому областному военкому Андрею Савчуку объявили неполное служебное соответствие", - сообщил Глагола.
Что послужило основанием?
По информации журналиста, основанием стали коррупционная составляющая и многочисленные жалобы на работу областного ТЦК.
"Как сообщают источники, следующим шагом может стать решение командования об увольнении с занимаемой должности", - рассказал Глагола.
Топ комментарии
+10 Luk Viktor
показать весь комментарий12.12.2025 21:02 Ответить Ссылка
+8 Александр Иванов #442761
показать весь комментарий12.12.2025 21:07 Ответить Ссылка
+8 Evgeniy Marushchak
показать весь комментарий12.12.2025 21:07 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
пропавна фронт (якщо не буде до того часу інвалідом )