2 084 19

Начальнику Закарпатского областного ТЦК Савчуку объявили неполное служебное соответствие из-за коррупционной составляющей и жалоб на работу терцентра, - Глагола

Савчук

Начальнику Закарпатского областного центра комплектования и социальной поддержки Андрею Савчуку объявили о неполном служебном соответствии. Его могут уволить с должности.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Объявили неполное служебное соответствие 

"На совещании в оперативном командовании "Захід" закарпатскому областному военкому Андрею Савчуку объявили неполное служебное соответствие", - сообщил Глагола.

Что послужило основанием? 

По информации журналиста, основанием стали коррупционная составляющая и многочисленные жалобы на работу областного ТЦК.

"Как сообщают источники, следующим шагом может стать решение командования об увольнении с занимаемой должности", - рассказал Глагола.

Автор: 

ТЦК (844) Закарпатская область (2722)
Топ комментарии
+10
Потрапив в закарпатський котел - лише б не переварили....
12.12.2025 21:02 Ответить
+8
Буде відновлювати розбиті війною шляхи на Буковель.
12.12.2025 21:07 Ответить
+8
такий молодий, на вигляд здоровий, і не на фронті, чому?
12.12.2025 21:07 Ответить
Мабуть поїде в карпатські окопи з саунами..
12.12.2025 21:05 Ответить
Це всім тцк без виключення треба оголосити, безлад по всій Україні! Всі ж дивляться що силова мобілізація толку і користі ніякої не дає, тільки навпаки.
12.12.2025 21:02 Ответить
Такого бути не може.Людина з передової,в танку горівша,про що я?В начальники таких не беруть .Це свій пацан
12.12.2025 21:05 Ответить
дадуть півроку на виправлення, розглянуть повторно і кандидат на командувача корпусом або навіть СВ
12.12.2025 21:14 Ответить
не для того мама квіточку ростила!
12.12.2025 21:16 Ответить
Чергова жертва ІПСО з ОРДЛО.
12.12.2025 21:09 Ответить
Як правильно до вас звернутися - Рав Самаль чи Обершпрехбоцман?
12.12.2025 21:29 Ответить
А можуть і не звільнити
12.12.2025 21:12 Ответить
через 6 місяців розглянуть повторно - от тоді або пан або пропав на фронт (якщо не буде до того часу інвалідом )
12.12.2025 21:17 Ответить
Чергова жертва кацапського ІПСО!!! Зараз буде несправедливо, як і всі інші кришталево чесні працівники ТЦК обвинувачений, відсторонений від виконання своїх обов'язків, обкрадений вищестоячими феодалами на половину нажитого непосильною працею, і після цього направлений в найгарячіше місце оборони Буковеля.
12.12.2025 21:27 Ответить
Це ж наші котики!
12.12.2025 21:31 Ответить
в окопы млять толстомордую
12.12.2025 21:39 Ответить
Яке жорстоке покарання - можливість звільнення!!! Після такого покарання всі інші начальники тцк не допускатимуть жодних порушень і корупції. Не інакше цей герой став жертвою ворожого іпсо та підлої постановки, знятої талановитими акторами Мосфільму на окупованих територіях.
12.12.2025 21:43 Ответить
Мабуть добре заробляв і ділився....
12.12.2025 21:50 Ответить
А що це за "неповна"? Знаю, що є службова відповідність, або невідповідність. А це щось видумали на кшталт "на полшішечки".
12.12.2025 22:15 Ответить
видно, що не служили....
12.12.2025 22:24 Ответить
 
 