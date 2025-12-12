Начальнику Закарпатского областного ТЦК Савчуку объявили неполное служебное соответствие из-за коррупционной составляющей и жалоб на работу терцентра, - Глагола

Начальнику Закарпатского областного центра комплектования и социальной поддержки Андрею Савчуку объявили о неполном служебном соответствии. Его могут уволить с должности.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, информирует Цензор.НЕТ.

Объявили неполное служебное соответствие

"На совещании в оперативном командовании "Захід" закарпатскому областному военкому Андрею Савчуку объявили неполное служебное соответствие", - сообщил Глагола.

Что послужило основанием?

По информации журналиста, основанием стали коррупционная составляющая и многочисленные жалобы на работу областного ТЦК.

"Как сообщают источники, следующим шагом может стать решение командования об увольнении с занимаемой должности", - рассказал Глагола.

