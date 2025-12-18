РУС
Три военных ТЦК, один из которых был в нетрезвом состоянии, избили полицейского в Одессе

Военные ТЦК избили полицейского в Одессе: что известно?

Трое военных ТЦК, один из которых был в нетрезвом состоянии, избили офицера полиции в Одессе.

Об этом сообщили в полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Это произошло несколько дней назад во время доставки участковым офицером полиции в один из отделов Одесского РТЦК и СП мужчины, который нарушил правила воинского учета.

"В настоящее время установлено, что трое военнослужащих, один из которых находился в состоянии алкогольного опьянения, в РТЦК и СП начали проявлять агрессию к полицейскому, выражать нецензурную брань, а когда он сделал им замечание – устроили драку", - говорится в сообщении.

Читайте также: Начальнику Закарпатского областного ТЦК Савчуку объявили неполное служебное соответствие из-за коррупционной составляющей и жалоб на работу терцентра, - Глагола

Последствия

В настоящее время начато производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

Виновным грозит до 5 лет лишения свободы.

Фигурантам сообщили о подозрении и задержали. Правоохранители ходатайствуют об избрании им меры пресечения.

Следствие продолжается.

Читайте: Мужчина порезал вены в ТЦК Одессы: терцентр говорит, что таким образом он хотел "избежать призыва"

Навіть не знаю за кого вболівати.
18.12.2025 14:24 Ответить
18.12.2025 14:24 Ответить
В даному випадку - за поліціонера, він жеж був один, а тих троє.
18.12.2025 14:28 Ответить
18.12.2025 14:28 Ответить
Брависсимо!!!!!
18.12.2025 14:29 Ответить
18.12.2025 14:29 Ответить
🤣 не поділили преміальні за чергове викрадення "ухилянта"!
18.12.2025 14:25 Ответить
18.12.2025 14:25 Ответить
Заготівельники не поділили відкупні.
18.12.2025 14:26 Ответить
18.12.2025 14:26 Ответить
18.12.2025 14:26 Ответить
18.12.2025 14:26 Ответить
Ви зацініть рівень взагалі того де ми - поліцай привозить в ТЦК ухилянта, там поліцая пи..дять п'яні тецекашники.
18.12.2025 14:27 Ответить
18.12.2025 14:27 Ответить
Жабогадюкінг.
18.12.2025 14:29 Ответить
18.12.2025 14:29 Ответить
Привели правільного, от і заступився корєфан.
18.12.2025 14:29 Ответить
18.12.2025 14:29 Ответить
Павуки в банці.
18.12.2025 14:30 Ответить
18.12.2025 14:30 Ответить
Та мабуть з приведеного нічого було взяти, то тцкуни й обізлились на мусора, типу, нафіг ти нам привів того, з кого ніякого профіту.)
18.12.2025 14:35 Ответить
18.12.2025 14:35 Ответить
От за побиття цивільного такі ''рахунки'' тцк чомусь не виставляють.
18.12.2025 14:41 Ответить
18.12.2025 14:41 Ответить
 
 