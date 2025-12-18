Три военных ТЦК, один из которых был в нетрезвом состоянии, избили полицейского в Одессе

Трое военных ТЦК, один из которых был в нетрезвом состоянии, избили офицера полиции в Одессе.

Об этом сообщили в полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Это произошло несколько дней назад во время доставки участковым офицером полиции в один из отделов Одесского РТЦК и СП мужчины, который нарушил правила воинского учета.

"В настоящее время установлено, что трое военнослужащих, один из которых находился в состоянии алкогольного опьянения, в РТЦК и СП начали проявлять агрессию к полицейскому, выражать нецензурную брань, а когда он сделал им замечание – устроили драку", - говорится в сообщении.

Последствия

В настоящее время начато производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

Виновным грозит до 5 лет лишения свободы.

Фигурантам сообщили о подозрении и задержали. Правоохранители ходатайствуют об избрании им меры пресечения.

Следствие продолжается.

