Встреча с Трампом состоится 28 декабря, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.

Об этом он заявил во время общения с журналистами.

Встреча с Трампом

По словам президента, встреча с Трампом состоится в воскресенье, 28 декабря.

"Мы будем обсуждать гарантии безопасности. Там несколько документов в этом блоке. Желательно найти возможность обсудить их все.

Далее - экономическое соглашение. Там пока базовые наработки, хотя будет несколько соглашений. Здесь нужно обсудить направление", - сказал он.

Что предшествовало?

Ранее президент Зеленский заявил, что в ближайшее время совершит визит в США, где встретится с Дональдом Трампом.

