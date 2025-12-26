Встреча с Трампом состоится 28 декабря, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.
Об этом он заявил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.
Встреча с Трампом
По словам президента, встреча с Трампом состоится в воскресенье, 28 декабря.
"Мы будем обсуждать гарантии безопасности. Там несколько документов в этом блоке. Желательно найти возможность обсудить их все.
Далее - экономическое соглашение. Там пока базовые наработки, хотя будет несколько соглашений. Здесь нужно обсудить направление", - сказал он.
Что предшествовало?
- Ранее президент Зеленский заявил, что в ближайшее время совершит визит в США, где встретится с Дональдом Трампом.
