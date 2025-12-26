РУС
Встреча с Трампом состоится 28 декабря, - Зеленский

Зеленский назвал дату встречи с Трампом

Президент Владимир Зеленский заявил, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

Встреча с Трампом

По словам президента, встреча с Трампом состоится в воскресенье, 28 декабря.

"Мы будем обсуждать гарантии безопасности. Там несколько документов в этом блоке. Желательно найти возможность обсудить их все.

Далее - экономическое соглашение. Там пока базовые наработки, хотя будет несколько соглашений. Здесь нужно обсудить направление", - сказал он.

Что предшествовало?

А толку? Іхав би на перемовини Порошенко, то був би впевнений, що ми щось виграємо. А при Зеленському Україна програє. Виграє тільки Пуйло, Трамп і Зеленський зі своїм оточенням, які мають паспорти інших держав.
