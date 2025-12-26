1 156 45
20-пунктный мирный план готов на 90%, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что 20-пунктный план по завершению войны в Украине готов на 90%.
Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Он отметил, что делегации Украины и США "очень неплохо поработали".
"Тот 20-пунктный план, над которым мы работали, на 90% готов. Наша задача - сделать так, чтобы все было готово на 100%. Это непросто, и никто не говорит, что 100% сразу будет. Но, тем не менее, мы должны с каждой такой встречей, с каждым таким разговором приближать желаемый результат", - сказал он.
Проэкт плана прекращения войны
- 24 декабря президент Владимир Зеленский впервые назвал 20 пунктов "базового документа об окончании войны". По его словам, это тот документ, который ранее имел 28 пунктов.
- По его словам, документ могут вынести на общенациональный референдум.
- Зеленский сказал, что США будут постепенно отменять санкции против России.
- В случае подписания мирного соглашения мобилизацию могут трансформировать или отменить.
Топ комментарии
+6 Михайло Иляш
26.12.2025 15:08
+5 Підлога Маккартні
26.12.2025 15:08
+3 Max Righard
26.12.2025 15:18
Поки РФ матиме населення і якісь гроші - нас будуть вбивати.
Є лише 2 варіанти - вони всі вмруть або розпадуться або будуть в черзі за хлібом
"Россия соглашается на прекращение огня до заключения мирного соглашения, что позволит Украине провести референдум по территориям.
Вчера Виткофф и Кушнер провели две отдельные беседы, одну с украинскими, а другую с российскими представителями. Ушаков представлял российскую сторону на переговорах.
Большинство параметров сделки уже согласованы между США и Украиной, включая гарантии безопасности, которые Киев должен получить от США и Европы.
Высокопоставленный американский чиновник подтвердил, что США готовы направить документ о гарантиях безопасности, основанный на статье 5 Устава НАТО, в Сенат для ратификации.
Главным камнем преткновения остаётся требование России о контроле над всей территорией Донбасса в рамках любого соглашения.
Кроме того американская сторона поддерживает идею прекращения огня для одобрения сделки, но подчёркивает, что это будет логистически трудно осуществить.
Россияне, которые ранее выступали против прекращения огня до подписания окончательного соглашения, согласились на прекращение огня, чтобы провести референдум. В то время как Украина настаивает на 60-дневном прекращении огня, Россия стремится к более короткому периоду.
Как вы видите, Россия хочет продемонстрировать хотя-бы какой-то конструктив накануне субботней встречи Трампа и Зеленского.
Все эти детали будут обсуждаться в Мар-а-Лаго."
О.Пономарь (с)
- Каким образом?
- Очень просто. Я еду в русскую деревню, нахожу там простого парня и спрашиваю:
- Хочешь жениться на американской еврейке?
- Нахрена?! У нас и своих девок полно.
- Да. Но она - дочка миллиардера!
- О! Это меняет дело…
Тогда я еду в Швейцарию, на заседание правления банка и спрашиваю:
- Вы хотите иметь президентом сибирского мужика?
- Фу, - говорят мне в банке.
- А если он, при этом, будет зятем Рокфеллера?
- О! Это конечно меняет дело!
И таки-да, я еду домой к Рокфеллеру и спрашиваю:
- Хотите иметь зятем русского мужика?
- Что вы такое говорите, у нас в семье все - финансисты!
- А он, как раз, - президент правления Швейцарского банка!
- О! Это меняет дело! Сюзи! Пойди сюда. Мистер Киссинджер нашел тебе жениха. Это президент Швейцарского банка!
- Фи… Все эти финансисты - дохляки или *****и! - Сюзи
- Да! Но этот не ***** - здоровенный сибирский мужик, почти что бык!
- О-о-о! Это меняет дело!
А повернення кацапської мови та питання освіти.
Україну змусять писати підручники історії під диктуванням кацапії.
Ліпше менша за розміром Українська держава, ніж велика напівкацапія.
Толку з нього, якщо агресор не хоче цей план приймати і підписувати?
а как же 10002002998 потужних безспекових угод?
Ось її зміст:
"[…] в разі здійснення такого нападу кожна з них [країн-підписанток], реалізуючи своє законне право на індивідуальну чи колективну самооборону, підтверджене Статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні.
Про кожний такий збройний напад і про всі заходи, вжиті у зв'язку з ним, буде негайно повідомлено Раду Безпеки ООН. Такі заходи будуть припинені після того, як Рада Безпеки вживе заходів, необхідних для відновлення і підтримання міжнародного миру та безпеки".