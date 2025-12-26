20-пунктный мирный план готов на 90%, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что 20-пунктный план по завершению войны в Украине готов на 90%.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Он отметил, что делегации Украины и США "очень неплохо поработали".

"Тот 20-пунктный план, над которым мы работали, на 90% готов. Наша задача - сделать так, чтобы все было готово на 100%. Это непросто, и никто не говорит, что 100% сразу будет. Но, тем не менее, мы должны с каждой такой встречей, с каждым таким разговором приближать желаемый результат", - сказал он.

Проэкт плана прекращения войны

