РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10658 посетителей онлайн
Новости Мирный план
1 156 45

20-пунктный мирный план готов на 90%, - Зеленский

Мирный план из 20 пунктов почти готов: Заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что 20-пунктный план по завершению войны в Украине готов на 90%.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Он отметил, что делегации Украины и США "очень неплохо поработали".

"Тот 20-пунктный план, над которым мы работали, на 90% готов. Наша задача - сделать так, чтобы все было готово на 100%. Это непросто, и никто не говорит, что 100% сразу будет. Но, тем не менее, мы должны с каждой такой встречей, с каждым таким разговором приближать желаемый результат", - сказал он.

Читайте: Песков заявил о получении нового "мирного плана" по Украине: "Анализируем"

Проэкт плана прекращения войны

Читайте также: Договорились о встрече с Трампом в ближайшее время. Многое может решиться, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (23130) Трамп Дональд (7307)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Ото блін клоун. КОМУ ТИ ЗАЛИВАЄШ??? Українці це не европейці і не амери - ми в курсі що ті хто нас вбивав будуть живі і їм треба буде вбивати далі.

Поки РФ матиме населення і якісь гроші - нас будуть вбивати.

Є лише 2 варіанти - вони всі вмруть або розпадуться або будуть в черзі за хлібом
показать весь комментарий
26.12.2025 15:08 Ответить
+5
КОротше кажучи Зеля готовий вивести війська з Домбасу, а 10 % плану то особисті ґарантії для нього та його шобла
показать весь комментарий
26.12.2025 15:08 Ответить
+3
Жінок? А поліція, охорона і т.п. далі будуть по тилах швендяти? Профукали можливість зробити нормальну мобілізацію, тепер хоч що зроби в плані мобілізації, але довіри нема.
показать весь комментарий
26.12.2025 15:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цей план Україні не потрібен, Україні потрібна мобілізація молоді та жінок! Потрібно боротись за Україну, а не зраджувати її підписуючі гнилі мирні плани!
показать весь комментарий
26.12.2025 15:07 Ответить
Жінок? А поліція, охорона і т.п. далі будуть по тилах швендяти? Профукали можливість зробити нормальну мобілізацію, тепер хоч що зроби в плані мобілізації, але довіри нема.
показать весь комментарий
26.12.2025 15:18 Ответить
Зброя треба Україні і як найбільше, з мобілізацією молоді згоден, а жінки, якщо їх будуть призивати, можуть тільки лікарями працювати, а ось добровольці де завгодно
показать весь комментарий
26.12.2025 15:22 Ответить
Во во. Правильно валізний генерал казав: "«Якщо буде необхідно призвати жінок, щоб врятувати Європу від війни, то, мабуть, ми це зробимо» - посол https://sud.ua/uk/news/ukraine/313319-valeriy-zaluzhnyy-dopustil-mobilizatsiyu-zhenschin-v-ukraine Валерій Залужний."
показать весь комментарий
26.12.2025 15:30 Ответить
Ото блін клоун. КОМУ ТИ ЗАЛИВАЄШ??? Українці це не европейці і не амери - ми в курсі що ті хто нас вбивав будуть живі і їм треба буде вбивати далі.

Поки РФ матиме населення і якісь гроші - нас будуть вбивати.

Є лише 2 варіанти - вони всі вмруть або розпадуться або будуть в черзі за хлібом
показать весь комментарий
26.12.2025 15:08 Ответить
КОротше кажучи Зеля готовий вивести війська з Домбасу, а 10 % плану то особисті ґарантії для нього та його шобла
показать весь комментарий
26.12.2025 15:08 Ответить
Там головний пункт13, де Україна зобов'язується захищати мови національних меншин - це десь 140 мов. Українську мову можна не захищати. Ми ж в Європу йдемо. Ви бачили, щоб десь у Європі захищали українську мову?
показать весь комментарий
26.12.2025 15:19 Ответить
ні, не бачив, кордони закриті ж
показать весь комментарий
26.12.2025 15:19 Ответить
Ну, насправді, наприклад, у Румунії з тим непогано.
показать весь комментарий
26.12.2025 15:40 Ответить
Паритет (від лат. paritas - рівність) - це рівність, рівноцінність, рівноправність або відповідність двох або кількох об'єктів (цін, сил, прав) за певними параметрами, що означає стан відносного балансу, еквівалентності.
показать весь комментарий
26.12.2025 15:57 Ответить
Захоплять уцілілі решки або в хлам розйобані як Покровськ це різні речі
показать весь комментарий
26.12.2025 15:23 Ответить
Так біжи до ху... лостану якщо готовий все здати
показать весь комментарий
26.12.2025 15:24 Ответить
10% це можливисть ще 10 років Умерову не повертатися на Україну
показать весь комментарий
26.12.2025 15:08 Ответить
як і фламінги
показать весь комментарий
26.12.2025 15:09 Ответить
Це стамбульський план капітуляції від кремлівського х-ла.
показать весь комментарий
26.12.2025 15:10 Ответить
Ось що говорить про це обізнана людина.
"Россия соглашается на прекращение огня до заключения мирного соглашения, что позволит Украине провести референдум по территориям.

Вчера Виткофф и Кушнер провели две отдельные беседы, одну с украинскими, а другую с российскими представителями. Ушаков представлял российскую сторону на переговорах.

Большинство параметров сделки уже согласованы между США и Украиной, включая гарантии безопасности, которые Киев должен получить от США и Европы.

Высокопоставленный американский чиновник подтвердил, что США готовы направить документ о гарантиях безопасности, основанный на статье 5 Устава НАТО, в Сенат для ратификации.

Главным камнем преткновения остаётся требование России о контроле над всей территорией Донбасса в рамках любого соглашения.

Кроме того американская сторона поддерживает идею прекращения огня для одобрения сделки, но подчёркивает, что это будет логистически трудно осуществить.

Россияне, которые ранее выступали против прекращения огня до подписания окончательного соглашения, согласились на прекращение огня, чтобы провести референдум. В то время как Украина настаивает на 60-дневном прекращении огня, Россия стремится к более короткому периоду.

Как вы видите, Россия хочет продемонстрировать хотя-бы какой-то конструктив накануне субботней встречи Трампа и Зеленского.

Все эти детали будут обсуждаться в Мар-а-Лаго."
О.Пономарь (с)
показать весь комментарий
26.12.2025 15:12 Ответить
Я буду голосувати проти передачі кацапам земель Донбаса на референдумі!!!
показать весь комментарий
26.12.2025 15:16 Ответить
Аналогічно!
показать весь комментарий
26.12.2025 15:34 Ответить
Яким х..ром взагалі проводити якійсь референдум? Є Конституція України. Там все написано
показать весь комментарий
26.12.2025 15:43 Ответить
Я за нього не голосував
показать весь комментарий
26.12.2025 15:44 Ответить
Чому тоді погоджуватися на цю муть від ворогів України?
показать весь комментарий
26.12.2025 15:47 Ответить
дай бог
показать весь комментарий
26.12.2025 15:41 Ответить
та хоч на 99,999999999999999999999999999999%... це вже немає значення, якщо на те не буде згоди хла, і якщо війна не закінчиться (тимчасово) репараціями та Гаагою...
показать весь комментарий
26.12.2025 15:15 Ответить
А наскільки відсотків ху...ло готово послати цей план. Як можна щось складати без участі другої сторони, тим більше що вона агресор. А керує нею ху....ло, впавши у маразм
показать весь комментарий
26.12.2025 15:16 Ответить
Як шо притомна людина прочте ті пункти то у нього обов'язково виникне бажання запхати цей план у ZЕлену дупу і пхати його дручком до тіх пір покі він не вилизе з смердючой брехливой ZЕленой пащі.
показать весь комментарий
26.12.2025 15:19 Ответить
Анекдот от Киссинждера о челночной дипломатии. Как выдать дочь Рокфеллера замуж за простого парня из русской деревни.

- Каким образом?

- Очень просто. Я еду в русскую деревню, нахожу там простого парня и спрашиваю:

- Хочешь жениться на американской еврейке?

- Нахрена?! У нас и своих девок полно.

- Да. Но она - дочка миллиардера!

- О! Это меняет дело…

Тогда я еду в Швейцарию, на заседание правления банка и спрашиваю:

- Вы хотите иметь президентом сибирского мужика?

- Фу, - говорят мне в банке.

- А если он, при этом, будет зятем Рокфеллера?

- О! Это конечно меняет дело!

И таки-да, я еду домой к Рокфеллеру и спрашиваю:

- Хотите иметь зятем русского мужика?

- Что вы такое говорите, у нас в семье все - финансисты!

- А он, как раз, - президент правления Швейцарского банка!

- О! Это меняет дело! Сюзи! Пойди сюда. Мистер Киссинджер нашел тебе жениха. Это президент Швейцарского банка!
- Фи… Все эти финансисты - дохляки или *****и! - Сюзи

- Да! Но этот не ***** - здоровенный сибирский мужик, почти что бык!

- О-о-о! Это меняет дело!
показать весь комментарий
26.12.2025 15:20 Ответить
Москалі ніколи не притримувались та не притримуються домовленостей, як вели артілерійськи обстріли попри мінські домовленості про заборону з обох боків, так і обстрілювали прифронтові міста, імпотентне ОБСЕ ці обстріли фіксувало та ніякого впливу на кацапів не мала та не має. Чи змінетсь їх поведінка? Маю сумніви.
показать весь комментарий
26.12.2025 15:21 Ответить
Найгірше в цьому "плані" -- не ймовірна втрата території.

А повернення кацапської мови та питання освіти.

Україну змусять писати підручники історії під диктуванням кацапії.

Ліпше менша за розміром Українська держава, ніж велика напівкацапія.
показать весь комментарий
26.12.2025 15:21 Ответить
Яке ж воно теля кукурудзяне той ішак.
показать весь комментарий
26.12.2025 15:24 Ответить
План простий і зрозумілий. Фермопіли або Крути, тільки в більшому масштабі й розтягнуті в часі.
показать весь комментарий
26.12.2025 15:26 Ответить
Як Зеленьський схожий на Леоніда, такий же бородатий
показать весь комментарий
26.12.2025 15:27 Ответить
І підтягується багато разів. Давні греки теж атлетику дуже поважали.
показать весь комментарий
26.12.2025 15:29 Ответить
Навіть фільм є заснований на реальних подіях
показать весь комментарий
26.12.2025 15:31 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2025 15:56 Ответить
Покладіть його до стосу попередніх мирних планів і 28-ми безпекових угод.
Толку з нього, якщо агресор не хоче цей план приймати і підписувати?
показать весь комментарий
26.12.2025 15:27 Ответить
Лєнкє нада зашопіться в модних американських бутіках перед новим роком, злі ви)
показать весь комментарий
26.12.2025 15:29 Ответить
І то правильно. Навіщо кровні витрачати на польоти, коли можна з платників податків взяти.
показать весь комментарий
26.12.2025 15:34 Ответить
Вже цьому придурочному актора натякали політики з ЄС, що обговорення міжнародних договорів проходить за закритими дверима, а не публічно, і такі заяви Зеленского, це чисто медійний хід, а не політика.
показать весь комментарий
26.12.2025 15:34 Ответить

а как же 10002002998 потужних безспекових угод?
показать весь комментарий
26.12.2025 15:39 Ответить
Щодо референдуму, то т. Гітлер закріпляв загарбане референдумами... І т. Сталін... Але дещо театральніше, більше циганщини: зганяли шобло -йо*ло, яке просило Верховний совєт СССР і лічно т. Сталіна "войті в состав СССР".Сталін тики був геніальнішим злодєєм...
показать весь комментарий
26.12.2025 15:41 Ответить
Яка підстава для проведення референдуму??? Це вирішило *****, руде американське падло чи зелена потвора? Є Конституція України. Там все написано
показать весь комментарий
26.12.2025 15:45 Ответить
Я перепрошу, але та п'ята натівська стаття - чи з натом, чи без нього - абсолютний нуль.

Ось її зміст:

"[…] в разі здійснення такого нападу кожна з них [країн-підписанток], реалізуючи своє законне право на індивідуальну чи колективну самооборону, підтверджене Статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні.

Про кожний такий збройний напад і про всі заходи, вжиті у зв'язку з ним, буде негайно повідомлено Раду Безпеки ООН. Такі заходи будуть припинені після того, як Рада Безпеки вживе заходів, необхідних для відновлення і підтримання міжнародного миру та безпеки".
показать весь комментарий
26.12.2025 15:46 Ответить
Мудрі (?) українці мають бачити, що все це театр одного глядача, бариги з бариг Дональда, на жаль не Дака. Ніхто не хоче розчарувати цього єдиного глядача. І там на сцені і Зеленський, і Путін, і Орбан і багато інших. Поменьше дивіться відео з гучними сенсаційними заголовками. Наскільки б цей договір не був готовий, там всеодно є ложка дьогтю марки ВВП. Дивіться тверезу аналітику. Хоча б того Портникова.
показать весь комментарий
26.12.2025 15:52 Ответить
 
 