Песков заявил о получении нового "мирного плана" по поводу Украины: "Анализируем"

В Кремле подтвердили получение нового "мирного плана" по урегулированию войны в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

Мирный план

По словам Пескова, мирный план передал посланник Путина Кирилл Дмитриев, который на выходных провел встречу в Майами с представителями Соединенных Штатов. Представитель Кремля отметил, что в настоящее время документ находится на этапе анализа.

"Занимаемся анализом того, что передал Путину Дмитриев, занимаемся анализом этого материала. И потом уже, в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами", - сказал Песков.

Рождественское поздравление Зеленского

Также пресс-секретарь Кремля прокомментировал рождественское поздравление президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот заявил, что украинцы мечтают, "чтобы он сдох", вероятно имея в виду Путина.

По словам Пескова, украинский президент "похож на малоадекватного человека", а подобные высказывания, по его мнению, ставят под сомнение способность Зеленского "принимать адекватные решения по политико-дипломатическому урегулированию".

Проект плана прекращения войны

