Песков заявил о получении нового "мирного плана" по поводу Украины: "Анализируем"
В Кремле подтвердили получение нового "мирного плана" по урегулированию войны в Украине.
Об этом заявил пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.
Мирный план
По словам Пескова, мирный план передал посланник Путина Кирилл Дмитриев, который на выходных провел встречу в Майами с представителями Соединенных Штатов. Представитель Кремля отметил, что в настоящее время документ находится на этапе анализа.
"Занимаемся анализом того, что передал Путину Дмитриев, занимаемся анализом этого материала. И потом уже, в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами", - сказал Песков.
Рождественское поздравление Зеленского
Также пресс-секретарь Кремля прокомментировал рождественское поздравление президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот заявил, что украинцы мечтают, "чтобы он сдох", вероятно имея в виду Путина.
По словам Пескова, украинский президент "похож на малоадекватного человека", а подобные высказывания, по его мнению, ставят под сомнение способность Зеленского "принимать адекватные решения по политико-дипломатическому урегулированию".
Проект плана прекращения войны
- 24 декабря президент Владимир Зеленский впервые назвал 20 пунктов "базового документа о прекращении войны". По его словам, это тот документ, который ранее имел 28 пунктов.
- По его словам, документ могут вынести на общенациональный референдум.
- Зеленский сказал, что США будут постепенно отменять санкции против России.
- В случае подписания мирного соглашения мобилизацию могут трансформировать или отменить.
