Песков заявил о получении нового "мирного плана" по поводу Украины: "Анализируем"

пєсков

В Кремле подтвердили получение нового "мирного плана" по урегулированию войны в Украине

Об этом заявил пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

Мирный план

По словам Пескова, мирный план передал посланник Путина Кирилл Дмитриев, который на выходных провел встречу в Майами с представителями Соединенных Штатов. Представитель Кремля отметил, что в настоящее время документ находится на этапе анализа.

"Занимаемся анализом того, что передал Путину Дмитриев, занимаемся анализом этого материала. И потом уже, в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами", - сказал Песков.

Рождественское поздравление Зеленского

Также пресс-секретарь Кремля прокомментировал рождественское поздравление президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот заявил, что украинцы мечтают, "чтобы он сдох", вероятно имея в виду Путина.

По словам Пескова, украинский президент "похож на малоадекватного человека", а подобные высказывания, по его мнению, ставят под сомнение способность Зеленского "принимать адекватные решения по политико-дипломатическому урегулированию".

Проект плана прекращения войны

чому б кацапам не підписати мирний план з "легетимним" Януковичем ?
25.12.2025 13:22 Ответить
не підказуйте - вони можуть це "підхватити"
25.12.2025 13:26 Ответить
план капітуляції
25.12.2025 13:24 Ответить
раши
25.12.2025 13:29 Ответить
Малюєм свій план - піськов
25.12.2025 13:25 Ответить
Анал-ізуємо - скручують в трубочку і туди
25.12.2025 13:28 Ответить
вчера же его отверг, а сегодня анализируем ? сейчас выйдет их план по классике, хуже который был из 28 пунктов до этого
25.12.2025 13:32 Ответить
Зі своїм лайном,секретутка ботексного, ми самі розберемось.Ви мафіозники болотні скоро самі задавите свого фюрера.Доля ***** вже відома,здохне,а на могилу будете ходити сцяти і срати.Ну хіба посунете сіфілітика лєніна і на вході в мавзолей напишете "*****".
25.12.2025 13:34 Ответить
А де, де сказано "щоб він сконав"? Бо я пропустив звернення найвеличнішого політика нашого часу
25.12.2025 13:40 Ответить
 
 