Кремль отклонил мирный план США и Украины из 20 пунктов и готовит ультимативные требования, - Bloomberg
Россия будет настаивать на ключевых изменениях в последнем мирном плане по прекращению войны с Украиной, который ранее озвучил украинский президент Владимир Зеленский. В нем отсутствуют важные для Кремля положения.
Об этом пишетBloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Реакция Кремля на мирный план
Как отмечается, Москва рассматривает план из 20 пунктов, разработанный Украиной и США, как отправную точку для дальнейших переговоров, поскольку он не содержит положений, важных для России, и не дает ответов на многие вопросы.
При этом, как указывает собеседник журналистов, Россия видит документ как "довольно типичный украинский план", но собирается изучить его с "холодной головой".
Требования россиян
Хотя Россия не одобрила последнюю версию 20-пунктного плана, она не желает рисковать потерей расположения президента США Дональда Трампа, отклонив его полностью, отмечает агентство.
Трамп заявил на этой неделе, что переговоры идут "нормально" и что есть шанс вскоре заключить соглашение, хотя надежды США на достижение соглашения до Рождества не оправдались.
- По словам лица, приближенного к Кремлю, Россия обеспокоена вопросами гарантий относительно будущей экспансии военного альянса НАТО на восток и нейтрального статуса Украины в случае ее вступления в Европейский Союз.
- По словам этого человека, план также не содержит ограничений, которых требует Россия в отношении послевоенных вооруженных сил Киева и типов вооружения, и не дает четких гарантий относительно статуса русского языка в Украине.
- Россия также хочет получить ясность по вопросу отмены санкций и сотен миллиардов долларов замороженных российских государственных активов на Западе.
Напомним, 24 декабря президент Владимир Зеленский сообщил подробности 20 пунктов проекта базового документа о прекращении войны, который обсуждается между Украиной, США, Россией и европейскими партнерами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Путіну це треба що - "я не агресор я хочу миру"
ЗЕ - "я не бездарний я домовляюсь за мир"
Трампу - "я не шістка Путіна ми домовляємось"
ЗЄлєнський ?
Ніколи більше !!!!
Україні потрібен Гетьман !!!!
.
при правільній організації оборони, можна вимотати кацапів.
але не треба показувати їм слабкість - звір завжди чує слабких та кволих
.
відбувається з його економікою?
москальня йде вабанк : лякають
світ ядрьоною бомбою,настирливо
стоять на своїх умовах,роблять
красиву морду при поганій грі і т.п...
буде погано, звернуться до того ж Китаю
Как и следовало ожидать, «мирные переговоры», проводившиеся «дипломатами» по торговле недвижимостью Виткоффом и Кушнером, не привели ни к чему. Ни друг президента, ни зять президента, ни сам президент с очевидностью не знают историю. Не знают того, что российская «дипломатия» является мастером переговоров ни о чем, которые могут длиться годами, но на которых не решаются вообще никакие вопросы. Уже приходилось говорить о переговорах о сокращении и ограничении ядерных вооружений, которые когда-то вели США и советский союз годами в Женеве. Типичный пример таких переговоров ни о чем. Поскольку ссср не собирался ни о чем договариваться в течение многих лет. Переговоры о договоре ОСВ-2 велись семь лет с 1972 по 1979 годы, при этом договор, подписанный президентом Картером и Брежневым в июне 1979 года не вступил в силу - президент Картер снял договор с ратификации Сенатом, когда ссср вторгся в Афганистан. При этом стороны продолжали вести в Женеве переговоры о сокращении ядерных вооружений. Однако следующий договор был подписан Горбачевым и Рейганом лишь в конце 1987 года.
Договориться с путиным о мире невозможно, поскольку путин не хочет никакого мира. Его цель - уничтожение Украины была и остается неизменной. Он может до бесконечности посылать Дмитриева на «переговоры» с Виткоффом и Кушнером точно так же, как его предшественники-генсеки посылали своих переговорщиков на встречи с представителями США в Женеве. Разница лишь в том, что тогда, в 70-е и 80-е, США представляли на переговорах профессиональные дипломаты, которым советские представители не предлагали зарабатывать в ссср сотни миллиардов. А Дмитриев, очевидно, именно этим в основном и занимается - рассказывает «дипломатам от недвижимости», сколько они, их друг и тесть, их бизнес-партнеры и прочие друзья заработают в России на «бизнес-проектах» по освоению Арктики, добыче нефти и газа, возможности для которых «безграничны» (слово, употребленное Трампом). Только отдайте Украину, и сразу разбогатеете. Но отдать то, что им не принадлежит, «дипломаты от недвижимости» не могут и никогда не смогут.
Мы все равно когда-нибудь узнаем в деталях, о чем они там говорили и говорят - Виткофф, Кушнер и Дмитриев. И какие лекции по «истории» Виткоффу и Кушнеру читает путин. Думается, что об этом когда-нибудь точно расскажет госсекретарь Рубио. Когда он больше не будет госсекретарем и решит, что для получения политических дивидендов самое время разоблачить культ личности 47-го президента во всех его аспектах.
Гра під назвою "фейкові переговори" продовжується.
А, так! Пан Трамп очікує швидесенького закінчення "українського конфлікту".