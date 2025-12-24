РУС
4 830 36

Кремль отклонил мирный план США и Украины из 20 пунктов и готовит ультимативные требования, - Bloomberg

Путін

Россия будет настаивать на ключевых изменениях в последнем мирном плане по прекращению войны с Украиной, который ранее озвучил украинский президент Владимир Зеленский. В нем отсутствуют важные для Кремля положения.

Об этом пишетBloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Реакция Кремля на мирный план

Как отмечается, Москва рассматривает план из 20 пунктов, разработанный Украиной и США, как отправную точку для дальнейших переговоров, поскольку он не содержит положений, важных для России, и не дает ответов на многие вопросы.

При этом, как указывает собеседник журналистов, Россия видит документ как "довольно типичный украинский план", но собирается изучить его с "холодной головой".

Требования россиян

Хотя Россия не одобрила последнюю версию 20-пунктного плана, она не желает рисковать потерей расположения президента США Дональда Трампа, отклонив его полностью, отмечает агентство.

Трамп заявил на этой неделе, что переговоры идут "нормально" и что есть шанс вскоре заключить соглашение, хотя надежды США на достижение соглашения до Рождества не оправдались.

  • По словам лица, приближенного к Кремлю, Россия обеспокоена вопросами гарантий относительно будущей экспансии военного альянса НАТО на восток и нейтрального статуса Украины в случае ее вступления в Европейский Союз.
  • По словам этого человека, план также не содержит ограничений, которых требует Россия в отношении послевоенных вооруженных сил Киева и типов вооружения, и не дает четких гарантий относительно статуса русского языка в Украине.
  • Россия также хочет получить ясность по вопросу отмены санкций и сотен миллиардов долларов замороженных российских государственных активов на Западе.

Напомним, 24 декабря президент Владимир Зеленский сообщил подробности 20 пунктов проекта базового документа о прекращении войны, который обсуждается между Украиной, США, Россией и европейскими партнерами.

