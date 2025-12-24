УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12162 відвідувача онлайн
Новини Мирний план США Мирний план
24 766 104

Кремль відхилив мирний план США та України з 20 пунктів та готує ультимативні вимоги, - Bloomberg

Путін

Росія наполягатиме на ключових змінах до останнього мирного плану щодо припинення війни з Україною, який раніше озвучив український президент Володимир Зеленський. У ньому відсутні важливі для Кремля положення.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Реакція Кремля на мирний план

Як зазначається, Москва розглядає план з 20 пунктів, розроблений Україною та США, як відправну точку для подальших переговорів, оскільки він не містить положень, важливих для Росії, і не дає відповіді на багато питань.

При цьому, як вказує співрозмовник журналістів, Росія бачить документ як "досить типовий український план", але збирається вивчити його з "холодною головою".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вітакер: М’яч у переговорах щодо завершення війни в Україні зараз на боці Росії

Вимоги росіян

Хоча Росія не схвалила останню версію 20-пунктного плану, вона не бажає ризикувати втратою прихильності президента США Дональда Трампа, відхиливши його повністю, зазначає агентство.

Трамп заявив цього тижня, що переговори йдуть "нормально" і що є шанс незабаром укласти угоду, хоча надії США на досягнення угоди до Різдва не виправдалися.

  • За словами особи, наближеної до Кремля, Росія стурбована питаннями гарантій щодо майбутньої експансії військового альянсу НАТО на схід та нейтрального статусу України у разі її вступу до Європейського Союзу.
  • За словами цієї особи, план також не містить обмежень, яких вимагає Росія щодо післявоєнних збройних сил Києва та типів озброєння, і не надає чітких гарантій щодо статусу російської мови в Україні.
  • Росія також хоче отримати чіткість щодо питання скасування санкцій та сотень мільярдів доларів заморожених російських державних активів на Заході.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль не коментуватиме 20-пунктний мирний план, оприлюднений Зеленським, - Пєсков

Нагадаємо, 24 грудня президент Володимир Зеленський повідомив подробиці 20 пунктів проєкту базового документа щодо припинення війни, який обговорюється між Україною, США, Росією та європейськими партнерами.

Автор: 

кремль (573) план (225) росія (70789) США (26912) війна в Україні (8729)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+58
Танці з бубнами для трампа всі розуміють мира не буде поки у кацапів є гроші на війну
показати весь коментар
24.12.2025 16:48 Відповісти
+29
ну й чудненько, бо від тієї мутки з 20-ти пунктів вже корвалому собі накапав

ЗЄлєнський ?
Ніколи більше !!!!

Україні потрібен Гетьман !!!!

.
показати весь коментар
24.12.2025 16:50 Відповісти
+25
Пока что реально полные дебилы оказалисьто те - кто подыграл ***** и проголосовал у нас за "надо просто перестать стрелять", "один народ", "сойдемся посередине" и т.д. А теперь делают вид что не причем.
показати весь коментар
24.12.2025 17:49 Відповісти

Завантаження...

 
 