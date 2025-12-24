Кремль відхилив мирний план США та України з 20 пунктів та готує ультимативні вимоги, - Bloomberg

Росія наполягатиме на ключових змінах до останнього мирного плану щодо припинення війни з Україною, який раніше озвучив український президент Володимир Зеленський. У ньому відсутні важливі для Кремля положення.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Реакція Кремля на мирний план

Як зазначається, Москва розглядає план з 20 пунктів, розроблений Україною та США, як відправну точку для подальших переговорів, оскільки він не містить положень, важливих для Росії, і не дає відповіді на багато питань.

При цьому, як вказує співрозмовник журналістів, Росія бачить документ як "досить типовий український план", але збирається вивчити його з "холодною головою".

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Вимоги росіян

Хоча Росія не схвалила останню версію 20-пунктного плану, вона не бажає ризикувати втратою прихильності президента США Дональда Трампа, відхиливши його повністю, зазначає агентство.

Трамп заявив цього тижня, що переговори йдуть "нормально" і що є шанс незабаром укласти угоду, хоча надії США на досягнення угоди до Різдва не виправдалися.

За словами особи, наближеної до Кремля, Росія стурбована питаннями гарантій щодо майбутньої експансії військового альянсу НАТО на схід та нейтрального статусу України у разі її вступу до Європейського Союзу.

За словами цієї особи, план також не містить обмежень, яких вимагає Росія щодо післявоєнних збройних сил Києва та типів озброєння, і не надає чітких гарантій щодо статусу російської мови в Україні.

Росія також хоче отримати чіткість щодо питання скасування санкцій та сотень мільярдів доларів заморожених російських державних активів на Заході.

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Нагадаємо, 24 грудня президент Володимир Зеленський повідомив подробиці 20 пунктів проєкту базового документа щодо припинення війни, який обговорюється між Україною, США, Росією та європейськими партнерами.