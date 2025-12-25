Пєсков заявив про отримання нового "мирного плану" щодо України: "Аналізуємо"

У Кремлі підтвердили отримання нового "мирного плану" з врегулювання війни в Україні.

Про це заявив прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.

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Мирний план

За словами Пєскова, мирний план передав посланець Путіна Кирило Дмитрієв, який на вихідних провів зустріч у Маямі з представниками Сполучених Штатів. Представник Кремля зазначив, що наразі документ перебуває на етапі аналізу.

"Займаємося аналізом того, що передав Путіну Дмитрієв, займаємося аналізом цього матеріалу. І потім уже, залежно від того, які рішення будуть прийняті главою держави, продовжимо наше спілкування з американцями", - сказав Пєсков.

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Різдвяне привітання Зеленського

Також прессекретар Кремля прокоментував різдвяне привітання президента України Володимира Зеленського, у якому той заявив, що українці мріють, "щоб він сконав", ймовірно маючи на увазі Путіна.

За словами Пєскова, український президент "схожий на малоадекватну людину", а подібні висловлювання, на його думку, ставлять під сумнів здатність Зеленського "приймати адекватні рішення щодо політико-дипломатичного врегулювання".

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Проєкт плану припинення війни

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