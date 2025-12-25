Пєсков заявив про отримання нового "мирного плану" щодо України: "Аналізуємо"
У Кремлі підтвердили отримання нового "мирного плану" з врегулювання війни в Україні.
Про це заявив прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.
Мирний план
За словами Пєскова, мирний план передав посланець Путіна Кирило Дмитрієв, який на вихідних провів зустріч у Маямі з представниками Сполучених Штатів. Представник Кремля зазначив, що наразі документ перебуває на етапі аналізу.
"Займаємося аналізом того, що передав Путіну Дмитрієв, займаємося аналізом цього матеріалу. І потім уже, залежно від того, які рішення будуть прийняті главою держави, продовжимо наше спілкування з американцями", - сказав Пєсков.
Різдвяне привітання Зеленського
Також прессекретар Кремля прокоментував різдвяне привітання президента України Володимира Зеленського, у якому той заявив, що українці мріють, "щоб він сконав", ймовірно маючи на увазі Путіна.
За словами Пєскова, український президент "схожий на малоадекватну людину", а подібні висловлювання, на його думку, ставлять під сумнів здатність Зеленського "приймати адекватні рішення щодо політико-дипломатичного врегулювання".
Проєкт плану припинення війни
- 24 грудня президент Володимир Зеленський вперше назвав 20 пунктів "базового документа про закінчення війни". За його словами, це той документ, який раніше мав 28 пунктів.
- За його словами, документ можуть винести на загальнонаціональний референдум.
- Зеленський сказав, що США поступово скасовуватимуть санкції проти Росії.
- У разі підписання мирної угоди мобілізацію можуть трансформувати чи скасувати.
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