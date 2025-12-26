20-пунктний мирний план готовий на 90%, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що 20-пунктний план щодо завершення війни в Україні готовий на 90%.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ.

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Він зазначив, що делегації України та США "дуже непогано попрацювали".

"Той 20-пунктний план, над яким ми працювали, на 90% готовий. Наша задача - робити так, щоб все було готово на 100%. Це не просто, і ніхто не каже, що 100% одразу буде. Але, тим не менш, ми повинні кожною такою зустріччю, кожною такою розмовою наближати бажаний результат", - сказав він.

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Проєкт плану припинення війни

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