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20-пунктний мирний план готовий на 90%, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що 20-пунктний план щодо завершення війни в Україні готовий на 90%.
Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ.
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Він зазначив, що делегації України та США "дуже непогано попрацювали".
"Той 20-пунктний план, над яким ми працювали, на 90% готовий. Наша задача - робити так, щоб все було готово на 100%. Це не просто, і ніхто не каже, що 100% одразу буде. Але, тим не менш, ми повинні кожною такою зустріччю, кожною такою розмовою наближати бажаний результат", - сказав він.
Проєкт плану припинення війни
- 24 грудня президент Володимир Зеленський вперше назвав 20 пунктів "базового документа про закінчення війни". За його словами, це той документ, який раніше мав 28 пунктів.
- За його словами, документ можуть винести на загальнонаціональний референдум.
- Зеленський сказав, що США поступово скасовуватимуть санкції проти Росії.
- У разі підписання мирної угоди мобілізацію можуть трансформувати чи скасувати.
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Поки РФ матиме населення і якісь гроші - нас будуть вбивати.
Є лише 2 варіанти - вони всі вмруть або розпадуться або будуть в черзі за хлібом