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Новини Мирний план
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20-пунктний мирний план готовий на 90%, - Зеленський

Мирний план з 20 пунктів майже готовий: Заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що 20-пунктний план щодо завершення війни в Україні готовий на 90%.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Він зазначив, що делегації України та США "дуже непогано попрацювали".

"Той 20-пунктний план, над яким ми працювали, на 90% готовий. Наша задача - робити так, щоб все було готово на 100%. Це не просто, і ніхто не каже, що 100% одразу буде. Але, тим не менш, ми повинні кожною такою зустріччю, кожною такою розмовою наближати бажаний результат", - сказав він.

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Проєкт плану припинення війни

Також читайте: Домовилися про зустріч з Трампом найближчим часом. Багато може вирішитись, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (28319) Трамп Дональд (9070)
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Топ коментарі
+16
Ото блін клоун. КОМУ ТИ ЗАЛИВАЄШ??? Українці це не европейці і не амери - ми в курсі що ті хто нас вбивав будуть живі і їм треба буде вбивати далі.

Поки РФ матиме населення і якісь гроші - нас будуть вбивати.

Є лише 2 варіанти - вони всі вмруть або розпадуться або будуть в черзі за хлібом
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26.12.2025 15:08 Відповісти
+15
КОротше кажучи Зеля готовий вивести війська з Домбасу, а 10 % плану то особисті ґарантії для нього та його шобла
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26.12.2025 15:08 Відповісти
+14
Жінок? А поліція, охорона і т.п. далі будуть по тилах швендяти? Профукали можливість зробити нормальну мобілізацію, тепер хоч що зроби в плані мобілізації, але довіри нема.
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26.12.2025 15:18 Відповісти

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