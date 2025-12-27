Зеленський прибув до Канади, де зустрінеться із прем’єром Карні
У суботу, 27 грудня, президент Володимир Зеленський прилетів до Канади, де зустрінеться із прем'єр-міністром країни Марком Карні.
Про це "Суспільному" повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський прибув до Канади
У канадському місті Галіфакс у Зеленського запланована зустріч із премʼєр-міністром Карні, а також спільна телефонна розмова з європейськими лідерами.
Після короткого візиту до Канади глава держави вирушить до США на зустріч з американським лідером Дональдом Трампом.
Зустріч Зеленського з Трампом
- Нагадаємо, що раніше Зеленський повідомив про те, що 28 грудня відвідає США, де зустрінеться із Дональдом Трампом.
Топ коментарі
+13 Besya #602532
показати весь коментар27.12.2025 19:35 Відповісти Посилання
+9 Погрібний Олександр
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+8 Виктор #615701
показати весь коментар27.12.2025 19:33 Відповісти Посилання
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