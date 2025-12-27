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Новини Візит Зеленського до Канади
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Зеленський прибув до Канади, де зустрінеться із прем’єром Карні

Зеленський

У суботу, 27 грудня, президент Володимир Зеленський прилетів до Канади, де зустрінеться із прем'єр-міністром країни Марком Карні.

Про це "Суспільному" повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Зеленський прибув до Канади

У канадському місті Галіфакс у Зеленського запланована зустріч із премʼєр-міністром Карні, а також спільна телефонна розмова з європейськими лідерами.

Після короткого візиту до Канади глава держави вирушить до США на зустріч з американським лідером Дональдом Трампом.

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Зустріч Зеленського з Трампом

  • Нагадаємо, що раніше Зеленський повідомив про те, що 28 грудня відвідає США, де зустрінеться із Дональдом Трампом.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28319) Канада (2285) Карні Марк (77)
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Топ коментарі
+13
Так виходить під час масової атаки на Київ його знову тут вже не було?
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27.12.2025 19:35 Відповісти
+9
Турист, хрінів!
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27.12.2025 19:32 Відповісти
+8
квартальний виродок-то є довірена особа путіна і відстоює інтереси орди.
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27.12.2025 19:33 Відповісти

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