Зеленський прибув до Канади, де зустрінеться із прем’єром Карні

У суботу, 27 грудня, президент Володимир Зеленський прилетів до Канади, де зустрінеться із прем'єр-міністром країни Марком Карні.

Про це "Суспільному" повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Зеленський прибув до Канади

У канадському місті Галіфакс у Зеленського запланована зустріч із премʼєр-міністром Карні, а також спільна телефонна розмова з європейськими лідерами.

Після короткого візиту до Канади глава держави вирушить до США на зустріч з американським лідером Дональдом Трампом.

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Зустріч Зеленського з Трампом

Нагадаємо, що раніше Зеленський повідомив про те, що 28 грудня відвідає США, де зустрінеться із Дональдом Трампом.

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