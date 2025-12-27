РУС
Визит Зеленского в Канаду
865 24

Зеленский прибыл в Канаду, где встретится с премьером Карни

Зеленський

В субботу, 27 декабря, президент Владимир Зеленский прилетел в Канаду, где встретится с премьер-министром страны Марком Карни.

Об этом "Суспільному" сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский прибыл в Канаду

В канадском городе Галифакс у Зеленского запланирована встреча с премьер-министром Карни, а также совместный телефонный разговор с европейскими лидерами.

После короткого визита в Канаду глава государства отправится в США на встречу с американским лидером Дональдом Трампом.

Читайте также: Зеленский и Карни обсудили мирный план: Работаем, чтобы принципиальные позиции сработали

Встреча Зеленского с Трампом

  • Напомним, что ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.

Читайте также: Зеленский посетит Канаду перед встречей с Трампом

Зеленский Владимир (23147) Канада (2161) Карни Марк (56)
+13
Так виходить під час масової атаки на Київ його знову тут вже не було?
показать весь комментарий
27.12.2025 19:35 Ответить
+8
Турист, хрінів!
показать весь комментарий
27.12.2025 19:32 Ответить
+7
квартальний виродок-то є довірена особа путіна і відстоює інтереси орди.
показать весь комментарий
27.12.2025 19:33 Ответить
скоро присмокчеться до маминої сісі.. дєрьмак то в підпіллі
показать весь комментарий
27.12.2025 19:30 Ответить
Турист, хрінів!
показать весь комментарий
27.12.2025 19:32 Ответить
квартальний виродок-то є довірена особа путіна і відстоює інтереси орди.
показать весь комментарий
27.12.2025 19:33 Ответить
Бідний Карні...
показать весь комментарий
27.12.2025 19:34 Ответить
просить убєжіща?
показать весь комментарий
27.12.2025 19:35 Ответить
бо та ВР, котрою він мріє голосувати поправки до законів під вибори чи референдум - спалена сьогодні конвертами РИГОЗЄМАФІЇ
показать весь комментарий
27.12.2025 19:36 Ответить
монобільшість - Тю-Тю
показать весь комментарий
27.12.2025 19:48 Ответить
B Зімбабве для нього було би небезпечніше.
показать весь комментарий
27.12.2025 19:52 Ответить
Так виходить під час масової атаки на Київ його знову тут вже не було?
показать весь комментарий
27.12.2025 19:35 Ответить
а Ви мали сумнів?
показать весь комментарий
27.12.2025 19:49 Ответить
Чесно цього разу справді подумав, що Зеленський попав теж.
показать весь комментарий
27.12.2025 19:56 Ответить
Совпаденіє, і так вже який раз.
показать весь комментарий
27.12.2025 19:49 Ответить
Хай він там і залишиться, ну будь ласкочка!
показать весь комментарий
27.12.2025 19:46 Ответить
В Канаді ще поб'ють, нехай їде в Ізраїль.
показать весь комментарий
27.12.2025 19:49 Ответить
Зеленський у ці хвилини зустрічається з прем'єр-міністром Канади Марком Карні в Галіфаксі. Прем'єр Канади також оголосив про виділення додаткової економічної допомоги Україні на 2,5 млрд доларів.

показать весь комментарий
27.12.2025 19:58 Ответить
Збийте його десь над атлантикою
показать весь комментарий
27.12.2025 20:01 Ответить
А коли там регламентні роботи плануються на літаку і літак закатять в ангар на пару тижднів - можливо тоді наш керманич дома посидить і відчує, як мівіну запарити разом із бАдангою.....?
показать весь комментарий
27.12.2025 20:03 Ответить
Юзііка , кнуря свого вивіз до Канади щоб набу підозру недало
показать весь комментарий
27.12.2025 20:05 Ответить
Літак всю дорогу летів перекошеним на один бік 😸
показать весь комментарий
27.12.2025 20:07 Ответить
Дивіться новий випуск від тревел блогера Вови під назвою "За кордон на дурняка".
показать весь комментарий
27.12.2025 20:12 Ответить
Це закономірність,чи у мене глюк? Як тільки Янелох з України -так Київ стирають кацапи.
показать весь комментарий
27.12.2025 20:33 Ответить
Летів до Трампа,опинився в Канаді. Помилка пілота. Чи квитка не вистачило?
показать весь комментарий
27.12.2025 20:34 Ответить
Трамп не дозволив аудієнцію, та навіть посадку. Не прибарахлились з Юзіком у дьюті-фрі !!!!
показать весь комментарий
27.12.2025 20:43 Ответить
кваГтал Кагал танцює на могилах з прапорами
Кагал танцює і кривляєця, населення їм аплодує
Кагал танцює на могилах з прапорами
Кагал співає "я ваш прігавор"
показать весь комментарий
27.12.2025 20:42 Ответить
 
 