Зеленский прибыл в Канаду, где встретится с премьером Карни
В субботу, 27 декабря, президент Владимир Зеленский прилетел в Канаду, где встретится с премьер-министром страны Марком Карни.
Об этом "Суспільному" сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.
В канадском городе Галифакс у Зеленского запланирована встреча с премьер-министром Карни, а также совместный телефонный разговор с европейскими лидерами.
После короткого визита в Канаду глава государства отправится в США на встречу с американским лидером Дональдом Трампом.
Встреча Зеленского с Трампом
- Напомним, что ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.
кваГталКагал танцює на могилах з прапорами
Кагал танцює і кривляєця, населення їм аплодує
Кагал танцює на могилах з прапорами
Кагал співає "я ваш прігавор"