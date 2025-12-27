Зеленский прибыл в Канаду, где встретится с премьером Карни

В субботу, 27 декабря, президент Владимир Зеленский прилетел в Канаду, где встретится с премьер-министром страны Марком Карни.

Об этом "Суспільному" сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров

Зеленский прибыл в Канаду

В канадском городе Галифакс у Зеленского запланирована встреча с премьер-министром Карни, а также совместный телефонный разговор с европейскими лидерами.

После короткого визита в Канаду глава государства отправится в США на встречу с американским лидером Дональдом Трампом.

Встреча Зеленского с Трампом

Напомним, что ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.

