Зеленский посетит Канаду перед встречей с Трампом
Президент Владимир Зеленский по пути в США посетит Канаду, где встретится с премьер-министром Марком Карни.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Зеленский сообщил в разговоре с журналистами.
Зеленский подтвердил, что уже находится на пути во Флориду, где в воскресенье должен провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом.
Встреча с Карни
"На этом пути мы остановимся в Канаде, у меня будет встреча с премьер-министром Канады Карни. Мы с ним планируем пообщаться онлайн с лидерами Европы, обсудим все вопросы, проинформируем, обменяемся деталями тех документов, о которых я буду говорить с президентом Соединенных Штатов Америки", - добавил он.
Зеленский также сказал, что во время разговора в субботу поднимет "сенситивные вопросы", которые содержатся в документах.
- ми не програли танкам
- ми не програли піхоті
- ми втримали бомбардування і ракети
ми програли бо російськомовні злодійкуваті евреї вкрали в США і ті пригрозили їм і вони здали нас.
Ось це буде надпис на могилі етносу