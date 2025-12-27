Зеленский посетит Канаду перед встречей с Трампом

Президент Владимир Зеленский по пути в США посетит Канаду, где встретится с премьер-министром Марком Карни.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Зеленский сообщил в разговоре с журналистами.

Зеленский подтвердил, что уже находится на пути во Флориду, где в воскресенье должен провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом.

Встреча с Карни

"На этом пути мы остановимся в Канаде, у меня будет встреча с премьер-министром Канады Карни. Мы с ним планируем пообщаться онлайн с лидерами Европы, обсудим все вопросы, проинформируем, обменяемся деталями тех документов, о которых я буду говорить с президентом Соединенных Штатов Америки", - добавил он.

Зеленский также сказал, что во время разговора в субботу поднимет "сенситивные вопросы", которые содержатся в документах.