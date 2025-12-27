РУС
Зеленский посетит Канаду перед встречей с Трампом

Зеленский посетит Канаду

Президент Владимир Зеленский по пути в США посетит Канаду, где встретится с премьер-министром Марком Карни.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Зеленский сообщил в разговоре с журналистами.

Зеленский подтвердил, что уже находится на пути во Флориду, где в воскресенье должен провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом.

Встреча с Карни

"На этом пути мы остановимся в Канаде, у меня будет встреча с премьер-министром Канады Карни. Мы с ним планируем пообщаться онлайн с лидерами Европы, обсудим все вопросы, проинформируем, обменяемся деталями тех документов, о которых я буду говорить с президентом Соединенных Штатов Америки", - добавил он.

Зеленский также сказал, что во время разговора в субботу поднимет "сенситивные вопросы", которые содержатся в документах.

Коли через сотні років читатимуть історію то

- ми не програли танкам
- ми не програли піхоті
- ми втримали бомбардування і ракети

ми програли бо російськомовні злодійкуваті евреї вкрали в США і ті пригрозили їм і вони здали нас.
Ось це буде надпис на могилі етносу
+1
Сам літає чи скумбрію за собою за зябри тягне..
Керосин на літак за грудень місяць ще не весь спалив - як і пакетні хвилини на мобілу...
Коли через сотні років читатимуть історію то

- ми не програли танкам
- ми не програли піхоті
- ми втримали бомбардування і ракети

ми програли бо російськомовні злодійкуваті евреї вкрали в США і ті пригрозили їм і вони здали нас.
Ось це буде надпис на могилі етносу
копаєте яму могильну? Не ранувато?
Очередная турпоездка. Ему скоро в приличных станах самолёт посадить не дадут.
Сам літає чи скумбрію за собою за зябри тягне..
там дЄрмак уже чекає...
Бестолковые поездки.
бубочка хоче мамці Карні цицю посмоктати
Фігаро тут, Фігаро там. А результат, як завжди, навіть не нульовий. Але для бидла - "трудар", якого не було з 1991.
Як ви любите народ України відносить до бидла, а сам мабуть не бидло тільки тут
Тажело знайти країну де цінують гроші а не людину. З трампонутым проліт, три роки не влаштовує, Канада, потрібно подивитися
