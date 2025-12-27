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Новини Візит Зеленського до Канади
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Зеленський відвідає Канаду перед зустріччю з Трампом

Зеленський відвідає Канаду

Президент Володимир Зеленський на шляху до США відвідає Канаду, де зустрінеться з премʼєр-міністром Марком Карні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Зеленський повідомив у розмові з журналістами.

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Так, Зеленський підтвердив, що вже перебуває на шляху до Флориди, де у неділю має провести зустріч із американським президентом Дональдом Трампом.

Зустріч із Карні

"На цьому шляху ми зупинимось в Канаді, у мене буде зустріч з прем'єр-міністром Канади Карні. Ми з ним плануємо поспілкуватись онлайн з лідерами Європи, проговоримо всі питання, поінформуємо, обміняємось тими деталями тих документів, про які я буду говорити з президентом Сполучених Штатів Америки", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Факт зустрічі з Трампом означає прогрес у переговорах, - Зеленський

Зеленський також сказав, що під час розмови в суботу порушить "сенситивні питання", які містяться в документах.

Автор: 

Зеленський Володимир (28319) Канада (2285) Карні Марк (77)
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Топ коментарі
+10
Коли через сотні років читатимуть історію то

- ми не програли танкам
- ми не програли піхоті
- ми втримали бомбардування і ракети

ми програли бо російськомовні злодійкуваті евреї вкрали в США і ті пригрозили їм і вони здали нас.
Ось це буде надпис на могилі етносу
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27.12.2025 16:22 Відповісти
+8
Це так, дрібниця, в порівнянні з тим скільки грошей витрачається на супроводжуючих його осіб, включаючи охорону і купу різних дармоїдів. А це починаючи від харчування, проживання, техніки, потім відшкодування витрат на відрядження і інші бажання
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27.12.2025 16:49 Відповісти
+6
Сам літає чи скумбрію за собою за зябри тягне..
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27.12.2025 16:28 Відповісти

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