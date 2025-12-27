Зеленський відвідає Канаду перед зустріччю з Трампом
Президент Володимир Зеленський на шляху до США відвідає Канаду, де зустрінеться з премʼєр-міністром Марком Карні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Зеленський повідомив у розмові з журналістами.
Так, Зеленський підтвердив, що вже перебуває на шляху до Флориди, де у неділю має провести зустріч із американським президентом Дональдом Трампом.
Зустріч із Карні
"На цьому шляху ми зупинимось в Канаді, у мене буде зустріч з прем'єр-міністром Канади Карні. Ми з ним плануємо поспілкуватись онлайн з лідерами Європи, проговоримо всі питання, поінформуємо, обміняємось тими деталями тих документів, про які я буду говорити з президентом Сполучених Штатів Америки", – додав він.
Зеленський також сказав, що під час розмови в суботу порушить "сенситивні питання", які містяться в документах.
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- ми не програли танкам
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ми програли бо російськомовні злодійкуваті евреї вкрали в США і ті пригрозили їм і вони здали нас.
Ось це буде надпис на могилі етносу