Зеленський відвідає Канаду перед зустріччю з Трампом

Президент Володимир Зеленський на шляху до США відвідає Канаду, де зустрінеться з премʼєр-міністром Марком Карні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Зеленський повідомив у розмові з журналістами.

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Так, Зеленський підтвердив, що вже перебуває на шляху до Флориди, де у неділю має провести зустріч із американським президентом Дональдом Трампом.

Зустріч із Карні

"На цьому шляху ми зупинимось в Канаді, у мене буде зустріч з прем'єр-міністром Канади Карні. Ми з ним плануємо поспілкуватись онлайн з лідерами Європи, проговоримо всі питання, поінформуємо, обміняємось тими деталями тих документів, про які я буду говорити з президентом Сполучених Штатів Америки", – додав він.

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Зеленський також сказав, що під час розмови в суботу порушить "сенситивні питання", які містяться в документах.