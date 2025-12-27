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Новини Мирні перемовини Зустріч Зеленського з Трампом
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Факт зустрічі з Трампом означає прогрес у переговорах, - Зеленський

Зеленський про зустріч із Трампом

Зустріч із президентом США проходитиме відкрито та засвідчить поступ у перемовинах між Україною і Сполученими Штатами.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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За його словами, початок цього формату був закладений під час кількох зустрічей робочих груп. З українського боку в них брали участь секретар РНБО Рустем Умєров і начальник Генштабу Андрій Гнатов, з американського - спецпредставник США Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер. Переговори проходили у Маямі.

Зеленський зазначив, що сторони домовилися: у разі досягнення прогресу відбудеться зустріч на рівні лідерів.

Факт того, що завтра буде зустріч з Трампом, говорить про те, що прогрес є", - наголосив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський перед зустріччю із Трампом: Червоні лінії України - територіальні питання, ЗАЕС та гарантії безпеки

Він також підкреслив важливість контактів команд, особливо з огляду на те, що представники США мали переговори з Росією, зокрема в Москві. За словами Зеленського, українська сторона була зацікавлена в тому, щоб американські представники глибше зрозуміли позицію України.

"Я думаю, що наші зустрічі допомогли їм в розумінні багатьох деталей, і щодо гарантій безпеки безумовно. Юридичної підтримки цих гарантій безпеки. Щодо ризиків домовленостей з росіянами, бо вони сьогодні можуть вже не працювати. Щодо деталей роботи ЗАЕС і інших територіальних сенсативних питань", - каже Зеленський.

Читайте: У Білому домі назвали деталі зустрічі із Зеленським у США

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Топ коментарі
+18
А факт Міндічгейту означає, що тобі місце за гратами.
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27.12.2025 14:08 Відповісти
+9
Помню, кое-кого выгнали из Белого дома, тоже был прогресс...
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27.12.2025 14:09 Відповісти
+9
Прогрес в переговорах про допомогу Україні? Чи прогрес в капітуляції?
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27.12.2025 14:12 Відповісти

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