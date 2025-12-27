У Білому домі назвали деталі зустрічі із Зеленським у США

Президент України Володимир Зеленський відвідає Флориду для зустрічі з Дональдом Трампом. У Білому домі повідомили розклад та місце зустрічі в Мар-а-Лаго.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.

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Зазначається, що двостороння зустріч пройде в Палм-Біч о 15:00 за місцевим часом (23:00 за київським часом).

Біля цього курорту розташована приватна резиденція Трампа Мар-а-Лаго, куди, судячи з розкладу, він приїхав на вихідні.

Що передувало?

Раніше президент Зеленський заявив, що найближчим часом здійснить візит до США, де зустрінеться із Дональдом Трампом.

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