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Новини Зустріч Трампа та Зеленського Зустріч Зеленського з Трампом
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У Білому домі назвали деталі зустрічі із Зеленським у США

Зеленський зустрінеться з Трампом у США: коли і де

Президент України Володимир Зеленський відвідає Флориду для зустрічі з Дональдом Трампом. У Білому домі повідомили розклад та місце  зустрічі в Мар-а-Лаго.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.

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Зазначається, що двостороння зустріч пройде в Палм-Біч о 15:00 за місцевим часом (23:00 за київським часом).

Біля цього курорту розташована приватна резиденція Трампа Мар-а-Лаго, куди, судячи з розкладу, він приїхав на вихідні.

Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (28319) Трамп Дональд (9070)
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Топ коментарі
+6
Цель визита- майнинг крипты на Запорожской АЭС
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27.12.2025 09:17 Відповісти
+5
План зустрічі:

- будівництво бальної зали у білому домі - 1 година
- вбрання меланії на різдвяній вечірці - 1 година
- шмон танкерів біля узбережжя венесуели - 1 година
- нові тарифи - 1 година
- капітуляція України - 5 хвилин
- ітогова прес-конференція - 30 хвилин
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27.12.2025 09:14 Відповісти
+5
Ішак плазує перед рижим, вимолюючи персональні гарантії. Це чмо погодитья на все, аби врятувати свою дупу.
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27.12.2025 09:27 Відповісти

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