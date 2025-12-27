У Білому домі назвали деталі зустрічі із Зеленським у США
Президент України Володимир Зеленський відвідає Флориду для зустрічі з Дональдом Трампом. У Білому домі повідомили розклад та місце зустрічі в Мар-а-Лаго.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.
Зазначається, що двостороння зустріч пройде в Палм-Біч о 15:00 за місцевим часом (23:00 за київським часом).
Біля цього курорту розташована приватна резиденція Трампа Мар-а-Лаго, куди, судячи з розкладу, він приїхав на вихідні.
Що передувало?
- Раніше президент Зеленський заявив, що найближчим часом здійснить візит до США, де зустрінеться із Дональдом Трампом.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- будівництво бальної зали у білому домі - 1 година
- вбрання меланії на різдвяній вечірці - 1 година
- шмон танкерів біля узбережжя венесуели - 1 година
- нові тарифи - 1 година
- капітуляція України - 5 хвилин
- ітогова прес-конференція - 30 хвилин