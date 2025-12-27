Зеленський обговорив із Мерцом підготовку до зустрічі з Трампом
Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю, 26 грудня, телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
Про це український лідер повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Координація позицій
"Говорив з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Координуємо наші позиції, і всі у Європі маємо бути на одній стороні в захисті нашого європейського способу життя, незалежності наших держав і миру у Європі. Мир має бути", - розповів Зеленський.
Підготовка до зустрічі з Трампом
Також Зеленський обговорив із Мерцом підготовку до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.
"Я поінформував про нашу роботу з американськими представниками – усі згадуємо берлінський формат зустрічей та продуктивність, яка тоді була досягнута. Саме так і продовжуємо працювати. Домовились, що будемо діяти разом з європейцями й надалі", - зазначив президент.
Підтримка з боку Німеччини
Окрім цього, Зеленський висловив вдячність Німеччині за незмінну й відчутну підтримку для України та нашого захисту.
"Завдяки тому, що робимо разом з Німеччиною, тисячі й тисячі життів в Україні вже врятовані від російських ударів, і ми тримаємо позиції в обороні, щоб були сильними й наші позиції в дипломатії", - підсумував очільник держави.
Зустріч Зеленського з Трампом
- Нагадаємо, що раніше Зеленський повідомив про те, що 28 грудня відвідає США, де зустрінеться із Дональдом Трампом.
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