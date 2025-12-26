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Новини Мирний план США
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"У Зеленського нічого немає, поки я не дам добро, тож подивимося, що він матиме", - Трамп

Трамп про мирний план: Зеленський не має нічого, поки я не схвалю це

Дональд Трамп напередодні зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що доля будь-якого мирного плану залежить виключно від його рішення.

Свої очікування від переговорів Трамп прокоментував в інтерв’ю для Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп зробив заяву перед зустріччю із Зеленським

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"У Зеленського нічого немає, поки я не "дам добро". Тож подивимося, що він матиме", - заявив Трамп.

Попри стриману реакцію на план, Трамп очікує продуктивного діалогу як із Зеленським, так і з Путіним, зауваживши, що планує поговорити з російським диктатором найближчим часом.

Він заявив що зробить це "скоро і буде розмовляти стільки захоче".

Читайте: Зеленський готовий винести мирний план на референдум, якщо РФ погодиться на перемир’я, – Axios

Автор: 

Зеленський Володимир (28319) путін володимир (25580) Трамп Дональд (9070)
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Топ коментарі
+32
зарозуміле гівно, нічого ти не отримаєш, покидьок
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26.12.2025 23:18 Відповісти
+25
Рудий поце, у тебе вже нічого немає проти *****, витратив.
Тож все залежить від того, що скаже *****. А говорити воно буде що захоче і скільки захоче.
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26.12.2025 23:19 Відповісти
+25
DW

"ще рік тому Європа шукала гарантій безпеки для України, то на кінець 2025 року вже шукає гарантій безпеки для самої себе. Оскільки надії на американський захист непевні, якщо не сказати примарні, то в ключових столицях уже активно думають над дизайном європейської колективної безпеки на кшталт "європейського НАТО".

Але оскільки для переформатування цієї моделі навіть за наявності політичної волі підуть роки, то сьогодні ключові країни Європейського Союзу та Великобританія постали перед очевидним фактом. Єдиною реальною гарантією безпеки для ЄС нині є Україна та українські Збройні сили.

Це Україна сповільнює агресивні наміри Росії проти Європи, перемелюючи найбоєздатніші російські підрозділи та підриваючи економічну спроможність Кремля вести повномасштабну війну далі. Це Україна виграє для Європи час на переосмислення, переоснащення і підготовку до війни.
Це Україна і лише Україна може цій війні запобігти.
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26.12.2025 23:23 Відповісти

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