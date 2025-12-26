"У Зеленського нічого немає, поки я не дам добро, тож подивимося, що він матиме", - Трамп

Дональд Трамп напередодні зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що доля будь-якого мирного плану залежить виключно від його рішення.

Свої очікування від переговорів Трамп прокоментував в інтерв’ю для Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп зробив заяву перед зустріччю із Зеленським

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"У Зеленського нічого немає, поки я не "дам добро". Тож подивимося, що він матиме", - заявив Трамп.

Попри стриману реакцію на план, Трамп очікує продуктивного діалогу як із Зеленським, так і з Путіним, зауваживши, що планує поговорити з російським диктатором найближчим часом.

Він заявив що зробить це "скоро і буде розмовляти стільки захоче".

Читайте: Зеленський готовий винести мирний план на референдум, якщо РФ погодиться на перемир’я, – Axios