5 533 92

"У Зеленского ничего нет, пока я не дам добро, так что посмотрим, что у него будет", - Трамп

Трамп о мирном плане: Зеленский не имеет ничего, пока я не одобрю это

Дональд Трамп накануне встречи с Владимиром Зеленским заявил, что судьба любого мирного плана зависит исключительно от его решения.

Свої ожидання від переговоров Трамп прокомментировал в интервью для Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп сделал заявление перед встречей с Зеленским

"У Зеленского ничего нет, пока я не "дам добро". Поэтому посмотрим, что у него будет", - заявил Трамп.

Несмотря на сдержанную реакцию на план, Трамп ожидает продуктивного диалога как с Зеленским, так и с Путиным, отметив, что планирует поговорить с российским диктатором в ближайшее время.

Он заявил, что сделает это "скоро и будет разговаривать столько, сколько захочет".

Автор: 

Зеленский Владимир (23130) путин владимир (32603) Трамп Дональд (7309)
Топ комментарии
+19
зарозуміле гівно, нічого ти не отримаєш, покидьок
показать весь комментарий
26.12.2025 23:18 Ответить
+17
Рудий поце, у тебе вже нічого немає проти *****, витратив.
Тож все залежить від того, що скаже *****. А говорити воно буде що захоче і скільки захоче.
показать весь комментарий
26.12.2025 23:19 Ответить
+13
DW

"ще рік тому Європа шукала гарантій безпеки для України, то на кінець 2025 року вже шукає гарантій безпеки для самої себе. Оскільки надії на американський захист непевні, якщо не сказати примарні, то в ключових столицях уже активно думають над дизайном європейської колективної безпеки на кшталт "європейського НАТО".

Але оскільки для переформатування цієї моделі навіть за наявності політичної волі підуть роки, то сьогодні ключові країни Європейського Союзу та Великобританія постали перед очевидним фактом. Єдиною реальною гарантією безпеки для ЄС нині є Україна та українські Збройні сили.

Це Україна сповільнює агресивні наміри Росії проти Європи, перемелюючи найбоєздатніші російські підрозділи та підриваючи економічну спроможність Кремля вести повномасштабну війну далі. Це Україна виграє для Європи час на переосмислення, переоснащення і підготовку до війни.
Це Україна і лише Україна може цій війні запобігти.
показать весь комментарий
26.12.2025 23:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зарозуміле гівно, нічого ти не отримаєш, покидьок
показать весь комментарий
26.12.2025 23:18 Ответить
Ти до кого звертаєшся так гнівно, потужнику? Якщо до Трампа, то він нічого в нас не просить, щоб це не отримати.
показать весь комментарий
26.12.2025 23:22 Ответить
та тут подоляківські зараз будуть палити напалмом
показать весь комментарий
26.12.2025 23:24 Ответить
Як це нічого? А нобєль?
показать весь комментарий
26.12.2025 23:41 Ответить
Він у вас нобель просить? Ви з нобелівського комітету?
показать весь комментарий
27.12.2025 00:01 Ответить
Без завершення цієї війни не бачити йому нобєля.
показать весь комментарий
27.12.2025 00:02 Ответить
Эх если бы ещё Трамп читал гневные комменты на Цензоре (((он бы сразу отправил нам штук 500 томагавков.
показать весь комментарий
26.12.2025 23:50 Ответить
І зірку смерті.
показать весь комментарий
27.12.2025 00:02 Ответить
Він якраз дуже багато чого вимагає за незрозуміло що =)
показать весь комментарий
27.12.2025 00:38 Ответить
так у тебе, руде чмо, для України крім "теплого слова фуфайка" нічого немає, ні грошей, ні зброї.

а загалом, звісно, подонок!
моральний урод !

.
показать весь комментарий
27.12.2025 00:10 Ответить
Файли епштейна йому в печень.
показать весь комментарий
27.12.2025 01:01 Ответить
Неможливо терпіти ці постійні розмови повного кретина і хфалька !!
Коли він закриє свого брудного рота і не буде вирішувати проблеми
нашої краіни !!
показать весь комментарий
27.12.2025 00:11 Ответить
У нього рот не брудний. У нього рот відполірований.
показать весь комментарий
27.12.2025 01:03 Ответить
У нього президент України на кукані вісить і вже фіг зіскочить.
показать весь комментарий
27.12.2025 00:12 Ответить
Зато міндич в шоколаді.
показать весь комментарий
27.12.2025 01:04 Ответить
Рудий поце, у тебе вже нічого немає проти *****, витратив.
Тож все залежить від того, що скаже *****. А говорити воно буде що захоче і скільки захоче.
показать весь комментарий
26.12.2025 23:19 Ответить
У трампа нічого не має, поки ***** не дасть добро... Тож подивимось що він дасть.
показать весь комментарий
26.12.2025 23:22 Ответить
А що від цього втратить США? Та нічого. Мир потрібен виключно Україні. Для того, щоб з нами розмовляли ми мали б укріплювати свою армію, переводити економіку на воєнні рейки, виготовляти багато ракет і дронів, налагодити нормальну мобілізацію, створити уряд національного спасіння..,а не обіцяти і заводити в міністерства мародерів міндичів.
показать весь комментарий
26.12.2025 23:36 Ответить
Мир хтось пропонує Україні?
показать весь комментарий
26.12.2025 23:56 Ответить
Нажаль, усе перераховане є загальними красивими теоріями, які одразу розсипаються зіштовхнувшись з жорсткою реальністю. Прекрасно діють лише перевірені діями та часом людожерські нацисько-совкові методи.
показать весь комментарий
27.12.2025 00:09 Ответить
Що з перечисленого реально втілити?
показать весь комментарий
27.12.2025 00:31 Ответить
крутий оптимізм, ще декілька років воювати. ти коли з канади повернешся, оптиміст?
показать весь комментарий
26.12.2025 23:27 Ответить
Борітеся - поборете!
Вам бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
показать весь комментарий
26.12.2025 23:30 Ответить
Я залишив вам Україну з Кримом і Донбасом і поїхав в Канаду.
Без мене ви все профукали, а тепер хочете, щоб я повернувся і навів порядок?
показать весь комментарий
26.12.2025 23:42 Ответить
вони кажуть "каждвй мнит себя героем, видя бой издалека"
показать весь комментарий
26.12.2025 23:53 Ответить
О, ще одне дистанційне поповнення з іноземного легіону.
показать весь комментарий
27.12.2025 00:04 Ответить
Ну можна не воювати.Будем здаватись?А ти де воюєш?
показать весь комментарий
26.12.2025 23:45 Ответить
А ти?
показать весь комментарий
27.12.2025 00:05 Ответить
Ти шо Зеленський?Відповідаєш питанням на питання? Я в 115.Зараз на лікуванні.Питаю ще раз?Ти згоден здатись пі дарам?Сам воюєш,чи нехай депутати,Миша,Гриша.?
показать весь комментарий
27.12.2025 00:36 Ответить
тільки європа не є вільною, це легко перевірити, піднявши там тему ісламізації та етнічного геноциду місцевих етносів через diversity
показать весь комментарий
26.12.2025 23:28 Ответить
ахахах, коли територія України буде полігоном і полем бою невідомо ще скільки років, то є оптимістично хіба для повних ідіотів
показать весь комментарий
27.12.2025 00:04 Ответить
скільки дітей загинуло в Україні під завалами власних будинків за останні роки знаєш? Мова йде про сотні. А тепер уяви, що серед них твої діти і ти їх вигрібли частинами, оптиміст хреновий. Допоможуть тобі якісь м'які іграшки на руїнах і соплі байдужих людей жити далі?
показать весь комментарий
27.12.2025 00:10 Ответить
Альтернатива?

У тім хорошому селі:
Чорніше чорної землі
Блукають люди. Повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люди подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
показать весь комментарий
27.12.2025 00:24 Ответить
І виріс я на чужині...
Тарас Шевченко

І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини!
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...

Погано дуже, страх погано
В оцій пустині пропадать!
А ще поганше на Украйні
Дивитись, плакать і мовчать!
показать весь комментарий
27.12.2025 00:31 Ответить
Zobacz na inne kraje - państwa Litwa , Łotwa , Estonia , Chorwacja , Słowenia , Polska, Czechy . Z tych wszystkich państw Ukraina była najbogatsza , wszystko zniszczyła korupcja . Teraz tylko zawsze daj ,daj , daj . Bronicie siebie . Nie Europy , tylko swojego kraju .
показать весь комментарий
27.12.2025 00:19 Ответить
online keyboard Ukrainian - Українська

https://www.lexilogos.com/keyboard/ukrainian.htm Ukrainian Keyboard Online • Lexilogos
показать весь комментарий
27.12.2025 00:26 Ответить
Andrzej nie si velmi rozumni!
показать весь комментарий
27.12.2025 01:14 Ответить
Ну відверто кажучи трампон каже правду, у віслюка немає ракет власного виробництва як у кацапів (де 3000 фламінго? Рік от от закінчиться) немає винищувачів своїх, ппо, супутників розвідки і ТД і тп.
показать весь комментарий
26.12.2025 23:24 Ответить
Гаранти *обані
показать весь комментарий
26.12.2025 23:24 Ответить
опа, несподіванка яка гібридна від доні.
а розмова напередоні була пречюдова!
буба, тебе трампон знову попустить як щєня і ти гібридно прогнешся...
показать весь комментарий
26.12.2025 23:25 Ответить
Поки що Найвеличніший має Рудого.
показать весь комментарий
26.12.2025 23:27 Ответить
в самому чому? - вже хотілось би вірити...
показать весь комментарий
26.12.2025 23:29 Ответить
Посыл Зеленскому такой: ты будешь делать то, что я скажу тебе. Ну, а мне скажет мой босс Путин, что тебе сказать. Иначе то, что не оглашено на пленках Миндича, будет оглашено и ты, Зеленский, даже не сможешь вернуться в Украину. Вот так продают страну на глазах бойцов. А народ молча вытирает сопли
показать весь комментарий
26.12.2025 23:25 Ответить
Руде чмо, ти не маєш України.
показать весь комментарий
26.12.2025 23:26 Ответить
Диктатор без вибору, пост від 19 лютого. Усе в сеті як і було. Чого чекати?
показать весь комментарий
26.12.2025 23:28 Ответить
Руде смокче у пині.
показать весь комментарий
26.12.2025 23:28 Ответить
Це запущена форма хвороби Альцгеймера. Є надія що праймеріз в наступному році позбавить непосильної ноші цього хворого чоловіка.
показать весь комментарий
26.12.2025 23:32 Ответить
Не праймеріз, а імпічмент.
показать весь комментарий
27.12.2025 00:18 Ответить
Наш Лідор має нову шнягу, а точніше - референдум! На який вже згідний адресат з москви. Мовчи Трамп!
показать весь комментарий
26.12.2025 23:33 Ответить
Стаття 73.Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.
І який результат Зеленський хоче отримати на референдумі? Що українці відмовляться від чотирьох областей і Криму?
На стадіоні він дорікав Порошенку, що він би вмер, але у жодному разі не віддав би Крим русні.
показать весь комментарий
27.12.2025 00:24 Ответить
Конституція йому не указ, Лідор дипломований юризд
показать весь комментарий
27.12.2025 00:26 Ответить
Референдум ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ. Яким чином будуть голосувати українці на окупованих територіях і українці які за межами України?
Наприклад, яким чином українське посольтво у Парижі зможе організувати референдум для 480-ти тисяч українців?
показать весь комментарий
27.12.2025 00:41 Ответить
Щось занадто багато акаунтів з американським прапором на новині про Трампа.
показать весь комментарий
26.12.2025 23:34 Ответить
бо в Україні пів на північ, а в Америці 4:30pm - навіть це не зрозуміло?
показать весь комментарий
26.12.2025 23:38 Ответить
Всеодно багато
показать весь комментарий
27.12.2025 00:07 Ответить
на вас не вгодиш...
то замало від штатів - то забагато прапорців...
показать весь комментарий
27.12.2025 00:10 Ответить
ви вже там якось накрахмальтеся в смарагдове,
ну ягбе в одну сторону,
а то самі не знаєте в яку сторону бігти,
чи то до трампона, чи то до *****...
показать весь комментарий
27.12.2025 00:18 Ответить
в мене теж був вчитель георафії ні разу не географ,
але цікавився самостійно...
показать весь комментарий
26.12.2025 23:47 Ответить
А акаунт із французьким прапором влаштовує?
показать весь комментарий
27.12.2025 00:28 Ответить
Рыжий клоун жжот )))
показать весь комментарий
26.12.2025 23:40 Ответить
Побачимо, як буде посміхатися це руде опудало після проміжних виборів в США у листопаді 2026 року.

Це в справі Епштейна, можуть "підчистити" файли, в яких фігурує прізвище цього поца "в зв'язку з таємницею слідства".

А результати виборів його повернуть на землю.
Джонсону також пора "відпочити" від посади спікера.
показать весь комментарий
26.12.2025 23:40 Ответить
Долго ждать блин...этот путинский клоун ещё попортит нервы Украине до 11.26
показать весь комментарий
26.12.2025 23:51 Ответить
Він президент до січня 2029 року. На імпічмент не сподівайся, його не буде.
показать весь комментарий
27.12.2025 00:08 Ответить
Доля будь чого і будь-кого залежить від бога (чи всесвітнього інтелекту), рудий козел. І твоя теж, нарцис в'ялий.
показать весь комментарий
26.12.2025 23:41 Ответить
зеленський🤡 пі* ар йди у відставку , або згинь нечиста ...
показать весь комментарий
26.12.2025 23:42 Ответить
Ти що тут таке, манкурте, щоб комусь тут щось вказувати?
показать весь комментарий
27.12.2025 00:39 Ответить
HARD #615818

Реєстрація: 27 грудня 2025

От якраз ти, бот, тут ніщо. 😁
показать весь комментарий
27.12.2025 01:03 Ответить
Сьогодні слухав Пінкуса. Якщо все так як він каже то скоро трампону лапті сплетуть. Рудий чорт провалив все що можна провалити, і зовнішню і внутрішню політику. Ним не задоволені ні в сенаті ні в конгресі. Будуть приймати якісь закон чи закони які трампон повинен виконати. Серед яких і допомога Україні необхідною зброєю і не виключають появи американських військ в Україні. Тому, що *****-трампоновські гойдалки вже задрали навіть самих американців.
показать весь комментарий
26.12.2025 23:50 Ответить
Знову наскок після якого буде черговий відкат. Boring.
показать весь комментарий
26.12.2025 23:51 Ответить
ну те що він про себе думає, не значить що він тим є)) ми скоро побачимо, як від трампона будуть відхрещуватися всі на світі, хто мав з ним справу, тобто так, як і від Епштейна
показать весь комментарий
26.12.2025 23:53 Ответить
"У Зеленського нічого немає, поки я не "дам добро". Тож подивимося, що він матиме"
"Это сделать могут не только лишь все, немногие могут это сделать"
Одну из этих фраз сказал кличко, вторую трамп. Подскажите, кто какую фразу сказал? А то, они одинаково - бред сумасшедшего.
показать весь комментарий
26.12.2025 23:53 Ответить
Ти Кличка не чіпай. У нього мости хоч і втомлюються, але він дуже багато допомагає ЗСУ.
показать весь комментарий
27.12.2025 00:32 Ответить
Згоден.
показать весь комментарий
27.12.2025 00:56 Ответить
В Зеленського є ,як всього світу з інтернетом,твої фотосесії від Епштейна)Поки Обама десь вчився ,ти по борделям шастав,бо нормальні не давали,а ненормальних ти купував)))рудий імпотент.
показать весь комментарий
26.12.2025 23:54 Ответить
Вимагає хабаря ?
показать весь комментарий
26.12.2025 23:57 Ответить
Трамп вже отримав хабаря "доступом до копалин". Як бачимо, не допомогло. Скільки диктаторам не давай їм все одно мало.
показать весь комментарий
27.12.2025 00:02 Ответить
руде *****,пнх
показать весь комментарий
26.12.2025 23:59 Ответить
в смысле ничего нету. Украина может предать США и Запад и вступить в союз с Россией и Китаем. Играться будем в дилемму заключенного?
показать весь комментарий
27.12.2025 00:04 Ответить
У Зеленского є козир. Він виторговує підписання плану Пуйла після визнання вибору самого себе на другий термін + і референдум з розмитими формулюваннями по територіям. Трамп згоден, бо це дає йому статус переможця. А Пуйло вже пообіцяв на це короткий мирний період.
показать весь комментарий
27.12.2025 00:20 Ответить
Проспись.
показать весь комментарий
27.12.2025 00:42 Ответить
Три покидька. Питання хто другий або третій зайве, через очевидну тревіальність.
показать весь комментарий
27.12.2025 00:23 Ответить
По факту, Трамп заявив, що зеля це гівно. З контексту виходить, що зеля це чмо, яке просрало країну.
Щоб вже нарешті здох кремлівський ******** зеленський, який сосе прутень у свого господаря пуйла.
показать весь комментарий
27.12.2025 00:24 Ответить
Ти також здохни,випляток.
показать весь комментарий
27.12.2025 00:43 Ответить
Здохни, кацап.
показать весь комментарий
27.12.2025 00:46 Ответить
цугцванг якийсь. і трамп , і путін , і зєлупа-всі вони двбойоби.
показать весь комментарий
27.12.2025 00:45 Ответить
Сподіваюсь, що колись американці будуть розповідати нащадкам, що коли голосували за цього покидька, то сильно помилялись, ну також і українці, що в 2019 році голосували по приколу, нє-нє, ну тільки не той самий жебрак умегов..доречі, щось його відрядження до Америки дуже затягнулось, чи синочка мамиримми не бачить нічого лячного в тому, що глава РНБО десь зник?
показать весь комментарий
27.12.2025 00:51 Ответить
Та що там Умєров?
Якщо начальник Генштабу москаль Гнатов зник з Генштабу та ховається за кордоном.
Москалі сирський, гнатов та інші кацапськф під@ри рулить зрадою в ЗСУ..
Всім подобається, як ця рашистська наводоч щодня здає території України своєму господарю пуйлу?
показать весь комментарий
27.12.2025 01:04 Ответить
Все зависит от людей у которых файлы Эпштейна.
показать весь комментарий
27.12.2025 00:58 Ответить
В даному випадку Трамп дійсно правий.
Як ріелтор, він дупою відчуває продавців повітря.
показать весь комментарий
27.12.2025 01:01 Ответить
 
 