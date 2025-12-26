5 533 92
"У Зеленского ничего нет, пока я не дам добро, так что посмотрим, что у него будет", - Трамп
Дональд Трамп накануне встречи с Владимиром Зеленским заявил, что судьба любого мирного плана зависит исключительно от его решения.
Свои ожидания от переговоров Трамп прокомментировал в интервью для Politico, информирует Цензор.НЕТ.
Трамп сделал заявление перед встречей с Зеленским
"У Зеленского ничего нет, пока я не "дам добро". Поэтому посмотрим, что у него будет", - заявил Трамп.
Несмотря на сдержанную реакцию на план, Трамп ожидает продуктивного диалога как с Зеленским, так и с Путиным, отметив, что планирует поговорить с российским диктатором в ближайшее время.
Он заявил, что сделает это "скоро и будет разговаривать столько, сколько захочет".
а загалом, звісно, подонок!
моральний урод !
.
Коли він закриє свого брудного рота і не буде вирішувати проблеми
нашої краіни !!
Тож все залежить від того, що скаже *****. А говорити воно буде що захоче і скільки захоче.
"ще рік тому Європа шукала гарантій безпеки для України, то на кінець 2025 року вже шукає гарантій безпеки для самої себе. Оскільки надії на американський захист непевні, якщо не сказати примарні, то в ключових столицях уже активно думають над дизайном європейської колективної безпеки на кшталт "європейського НАТО".
Але оскільки для переформатування цієї моделі навіть за наявності політичної волі підуть роки, то сьогодні ключові країни Європейського Союзу та Великобританія постали перед очевидним фактом. Єдиною реальною гарантією безпеки для ЄС нині є Україна та українські Збройні сили.
Це Україна сповільнює агресивні наміри Росії проти Європи, перемелюючи найбоєздатніші російські підрозділи та підриваючи економічну спроможність Кремля вести повномасштабну війну далі. Це Україна виграє для Європи час на переосмислення, переоснащення і підготовку до війни.
Це Україна і лише Україна може цій війні запобігти.
Відтак завдання Києва на наступний рік - конвертувати це європейське усвідомлення в гроші, військову підтримку та пришвидшену процедуру євроітеграції за найвигіднішим для українців обмінним курсом. Настав час для української realpolitik."
Вам бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
Без мене ви все профукали, а тепер хочете, щоб я повернувся і навів порядок?
У тім хорошому селі:
Чорніше чорної землі
Блукають люди. Повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люди подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
Тарас Шевченко
І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини!
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...
Погано дуже, страх погано
В оцій пустині пропадать!
А ще поганше на Украйні
Дивитись, плакать і мовчать!
https://www.lexilogos.com/keyboard/ukrainian.htm Ukrainian Keyboard Online • Lexilogos
а розмова напередоні була пречюдова!
буба, тебе трампон знову попустить як щєня і ти гібридно прогнешся...
І який результат Зеленський хоче отримати на референдумі? Що українці відмовляться від чотирьох областей і Криму?
На стадіоні він дорікав Порошенку, що він би вмер, але у жодному разі не віддав би Крим русні.
Наприклад, яким чином українське посольтво у Парижі зможе організувати референдум для 480-ти тисяч українців?
то замало від штатів - то забагато прапорців...
ну ягбе в одну сторону,
а то самі не знаєте в яку сторону бігти,
чи то до трампона, чи то до *****...
але цікавився самостійно...
Це в справі Епштейна, можуть "підчистити" файли, в яких фігурує прізвище цього поца "в зв'язку з таємницею слідства".
А результати виборів його повернуть на землю.
Джонсону також пора "відпочити" від посади спікера.
Реєстрація: 27 грудня 2025
От якраз ти, бот, тут ніщо. 😁
"Это сделать могут не только лишь все, немногие могут это сделать"
Одну из этих фраз сказал кличко, вторую трамп. Подскажите, кто какую фразу сказал? А то, они одинаково - бред сумасшедшего.
Щоб вже нарешті здох кремлівський ******** зеленський, який сосе прутень у свого господаря пуйла.
Якщо начальник Генштабу москаль Гнатов зник з Генштабу та ховається за кордоном.
Москалі сирський, гнатов та інші кацапськф під@ри рулить зрадою в ЗСУ..
Всім подобається, як ця рашистська наводоч щодня здає території України своєму господарю пуйлу?
Як ріелтор, він дупою відчуває продавців повітря.