"У Зеленского ничего нет, пока я не дам добро, так что посмотрим, что у него будет", - Трамп

Дональд Трамп накануне встречи с Владимиром Зеленским заявил, что судьба любого мирного плана зависит исключительно от его решения.

Свои ожидания от переговоров Трамп прокомментировал в интервью для Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп сделал заявление перед встречей с Зеленским

"У Зеленского ничего нет, пока я не "дам добро". Поэтому посмотрим, что у него будет", - заявил Трамп.

Несмотря на сдержанную реакцию на план, Трамп ожидает продуктивного диалога как с Зеленским, так и с Путиным, отметив, что планирует поговорить с российским диктатором в ближайшее время.

Он заявил, что сделает это "скоро и будет разговаривать столько, сколько захочет".

