Зеленский готов вынести мирный план на референдум, если РФ согласится на перемирие, – Axios
Президент Владимир Зеленский заявил, что готов вынести на референдум мирный план, предложенный США, если Россия согласится на прекращение огня как минимум на 60 дней.
Об этом глава государства сказал в комментарии для Axios, сообщает Цензор.НЕТ.
Зеленский отметил, что рассчитывает договориться во время встречи 28 декабря с президентом США Дональдом Трампом о рамочной основе прекращения войны.
В то же время, как отмечает издание, план Трампа все еще требует от Украины территориальных уступок на востоке. Поэтому Зеленский намерен заручиться одобрением украинского народа, прежде чем заключать соглашение.
Глава государства пояснил, что проведение такого референдума будет связано с серьезными политическими, логистическими и безопасностными рисками. Именно поэтому, по его мнению, 60-дневное прекращение огня является минимально необходимым сроком для подготовки и проведения голосования, пишет Axios.
Дополняется...
Цензор, що з вами? Наче приблизно така новина була вже. Криза жанру 😸
і не цікавиться?
якийсь зелено-кацапнявий капут Україну накрив....
зі страни порад?
не готовий він ні до чого
Не нужно забывать и о 7-10 миллионах граждан Украины кто чухнул в Ерефию с 1991 года, полный состав Миротворца и тд, без них не решить судьбу Украины, демократия ёпт.
до проведення референдуму в Україні щодо територіального питання, зокрема Донецької області
- лише одна галочка в бюлетені.
цей поц мав би вйобувати над створенням ядерної зброї, а не шукати легкого шляху до російського миру
Стаття 157 -- Конституція України не може бути змінена, якщо зміни... спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України. Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.
Шо сі стало? Запахло другим терміном і треба бути "білим і пухнастим"? Так другий термін у тебе буде... Десь в Аскольдовому провулку чи у Лук'янівці... Якщо не втечеш (але ж ти "героїчний боневтік" та найвеличніший хєрпіду, чи всетаки брехливе сцикло?)
Був би прикладом для наступних поколінь.
Так ніт. Втече в Ізраїль до міндіча, на пляжу в червоних труселях лежатиме пивко посмоктуватиме.
Конституція забороняє навіть референдум з відчудження територій.
Все вирішили в 2019 році.
А тепер питати у нас хочуть аматори чи хочете в мордор ?
Якщо радитись з народом,то не радився,чи треба розігнати гк,генштаб,вищих офіцерів з посад,увязнити яскравих офіцерів спецслужб,а слухався ермака.
Його вибрали не для того,щоб боявся. Якщо боїться-нехай іде у відставкк. Будуть інші люди шукати оптимальний шлях і вирішувати.
мирної угодиакту капітуляції України перед пітьмою. Це суперечить вимогам пункту 6 статті 106 та статті 156 Конституції України.
По цьому питанню, тобто змін території України, референдум може призначати лише Верховна рада відповідно до пункту 2 статті 85 та статті 73 Конституції України.
але... пу вимагає передумову: вихід ЗСУ з територій, які він ще не спромогся захопити...
Дик!!! Якщо ЗСУ вийдуть до референдуму... то що? навіщо цей референдум? Люди скажуть ні і що ? пу верне ці території назад?
хахаха...