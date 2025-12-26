РУС
3 027 74

Зеленский готов вынести мирный план на референдум, если РФ согласится на перемирие, – Axios

Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов вынести на референдум мирный план, предложенный США, если Россия согласится на прекращение огня как минимум на 60 дней.

Об этом глава государства сказал в комментарии для Axios, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что рассчитывает договориться во время встречи 28 декабря с президентом США Дональдом Трампом о рамочной основе прекращения войны.

В то же время, как отмечает издание, план Трампа все еще требует от Украины территориальных уступок на востоке. Поэтому Зеленский намерен заручиться одобрением украинского народа, прежде чем заключать соглашение.

Глава государства пояснил, что проведение такого референдума будет связано с серьезными политическими, логистическими и безопасностными рисками. Именно поэтому, по его мнению, 60-дневное прекращение огня является минимально необходимым сроком для подготовки и проведения голосования, пишет Axios.

Дополняется... 

+30
гарант Конституції України ніколи ніколи Конституцію України не читав
і не цікавиться?
якийсь зелено-кацапнявий капут Україну накрив....
26.12.2025 20:16 Ответить
+28
Шахрай, хоче всю відповідальність перекласти на нарід. Ось так 73%, ''мінська3'' не буде,та буде ганьба. А хіба при воєнному стані можна проводити референдуми?
26.12.2025 20:17 Ответить
+10
Юрист эстрадного профиля, не удивительно.
26.12.2025 20:24 Ответить
Кацапи на мир не підуть
26.12.2025 20:12 Ответить
Не на мир а на тимчасове припинення вогню. Чому б їм не піти. Кацапоїди ж з цього нічого не втратять а навпаки виграють даже якщо референдум пройде не в їх користь. По перше кацапи зможуть перегрупуватись поки українці будуть розбігатись і рвати один одному чуби за крісло і за гроші. По другому це буде прицидентом що Україна вже не є державою а готова торгувати своєю територією, питання тільки в ціні. І по третє, рашисти зможуть зимою не переживати за свою енергетику, а українську енергетику вони знищили заздалегідь бо знали що будуть переговори і перемир'я
26.12.2025 20:35 Ответить
Заодно рашисти і підсилять свої війська які зараз в оточенні в центрі Куп'янську.
26.12.2025 20:44 Ответить
а також зможуть запобігти ударам по НПЗ, електрогенерації та решти інфраструктури ВЗИМКУ, коли там реальні морози… а як потеплішає так перемирʼя й «закінчиться», казус, котрий белі, вони легко створять, досвід в них багатий
26.12.2025 21:12 Ответить
Чим закінчились минули угоди про припинення вогню: Рашисти захопили Дебальцево, яке не могли довго захопити силою. Також кацапи скориставшись перемир'ям підлізли і підірвали ДАП в результаті чого загинуло біля сотні наших бійців, який теж не могли захопити майже рік. Як казав Дудаєв, рашистам потрібно перемир'я тільки для того щоб зібратись з силами і нанести новий удар в спину
26.12.2025 21:22 Ответить
Погоджуюсь, але після всього що було спиною до них може повернутися тільки йолоп
26.12.2025 21:32 Ответить
...і угода по Іловайську((((
26.12.2025 21:50 Ответить
До речі, схоже ця зима саме те, щоб заморозити кацапів. Зорі зійшлись так, так що вона буде найморознішою для центральних боліт як мінімум за останні 20 років - подвійний Ель-Ніньо співпав з суттєвим зменшенням сонячної активності і в результаті потужний антицилон насувається на рашкостан, тобто холодне повітря з верхніх шарів атмосфери опуститься вниз. Метеорологи прогнозують на січень в цнтрі рашки -30 град. Саме час готувати масовану атаку на трансформаторні підстанції, назалежно від потужності, куди тільки зможемо дотягнутись.
26.12.2025 21:52 Ответить
В любому випадку ні Тромба ні ***** не цікавить результати референдума бо ***** вже без всяких референдумів записав собі ці області. А от Тромб може сказати, мовляв дивіться 1/3 людей хоче віддати рашистам дамбас а це мільйони які не можна ігнорувати то так тому і бути. І срав Тромб на ваш референдум як і на всі угоди які з ним були підписані
26.12.2025 20:48 Ответить
Ти думаєш лише 1/3 проголосує? Всі нормальні це зроблять
26.12.2025 21:26 Ответить
Особливо ти який там з гамерики строчиш і смокчеш у Тромба одночасно
26.12.2025 21:27 Ответить
Звичайно прямо в дії
26.12.2025 21:37 Ответить
РФ нібито погодилась на тимчасове припинення вогню для проведення референдуму щодо територій, - Axios
Цензор, що з вами? Наче приблизно така новина була вже. Криза жанру 😸
26.12.2025 20:15 Ответить
То здається пуйло щось аякпв,та тут сказав Найвеличніший, що не так?
26.12.2025 20:19 Ответить
Та суть новини одна і таж. Просто як із 20 пунктами миру - переливання з пустого в порожнє
26.12.2025 20:20 Ответить
погодилась на тимчасове припинення вогню для проведення референдуму щодо входження України у склад росіі
26.12.2025 20:20 Ответить
Так і виглядає, референдум щодо часткової передачі тереорії до складу росії.
26.12.2025 20:22 Ответить
гарант Конституції України ніколи ніколи Конституцію України не читав
і не цікавиться?
якийсь зелено-кацапнявий капут Україну накрив....
26.12.2025 20:16 Ответить
Юрист эстрадного профиля, не удивительно.
26.12.2025 20:24 Ответить
це дуже сумно на самому ділі...
26.12.2025 20:33 Ответить
Якщо проводити такі референдуми, то виникає логічне питання: для чого тоді президент?
26.12.2025 22:09 Ответить
Яке тобі у Штатах діло до Конституції України? Ти за своїм гарантом приглядай.
26.12.2025 20:34 Ответить
адептиня з порадами?
зі страни порад?
26.12.2025 20:41 Ответить
Він наш найкращий боневтік ще забула додати
26.12.2025 21:27 Ответить
він її якісно обнулив....
26.12.2025 20:55 Ответить
Такі да, схоже зелено-кацапнявий капут це таке, що кацапський єврей разом з єврейським кацапом відпочивають.
26.12.2025 22:00 Ответить
...і тоді неясно,як проголуосують регіони прихильні до москалів((А є такі регіони?((А москалі також будуть серед спостерігачів?(((
26.12.2025 20:16 Ответить
Шахрай, хоче всю відповідальність перекласти на нарід. Ось так 73%, ''мінська3'' не буде,та буде ганьба. А хіба при воєнному стані можна проводити референдуми?
26.12.2025 20:17 Ответить
та хай Зё не триндить
не готовий він ні до чого
26.12.2025 20:28 Ответить
Спочатку ЗЕ отримає кримінальну відповідальність за своє керування , а потім референдум яким чином виконати вирок!
26.12.2025 21:00 Ответить
Хитрий мужік 95 й квартал-шмартал
26.12.2025 20:21 Ответить
То есть нужно дать возможность высказать своё ценное мнение тем кто и мать по щелчку пальца под бурята подложит надеясь что успеет ещё заскочить условному немцу на шею и подрыгать ногами, попивая бесплатное пивко.
Не нужно забывать и о 7-10 миллионах граждан Украины кто чухнул в Ерефию с 1991 года, полный состав Миротворца и тд, без них не решить судьбу Украины, демократия ёпт.
26.12.2025 20:22 Ответить
Від «проголосуєм по приколу… хуже не будет, хоть паржом»
до проведення референдуму в Україні щодо територіального питання, зокрема Донецької області
- лише одна галочка в бюлетені.
26.12.2025 20:22 Ответить
Коротше кажучи " я ні прі чому то всьо вани" самі і рішайте, а я с золотим парашутом в Монако , в ви їб**,ся як хочете з кацапами один на один.
26.12.2025 20:24 Ответить
Зеля не винуватий, все зробить як "нарід захоче"
26.12.2025 20:24 Ответить
хитрий план, щоб знову розвести українців

цей поц мав би вйобувати над створенням ядерної зброї, а не шукати легкого шляху до російського миру
26.12.2025 20:25 Ответить
А ви думали усе звалити на Вову Зеленського? Хрін вам! Кожний президент. Відповідати усі будуть......
26.12.2025 20:25 Ответить
Цілісність території взагалі не обговорюється. По друге,щоб провести референдум потрібно скасувати воєнний стан,а якщо його скасувати ЗЕгнидам пізда.
26.12.2025 20:25 Ответить
Зеленский хочет свалить всю ответственность за капитуляцию на Раду и народ, сфальсифицировав результаты фиктивного референдума и выборов. З потом заявит: это же не я продал страну, а сами дурные украинцы так проголосовали через мои умные сервера. Если этих аферистов не остановить, нужно будет покупать билеты и ехать отсюда куда-то подальше. Здесь тогда ни жизни, ни будущего не будет
26.12.2025 20:27 Ответить
Гнида. Зробимо тобі референдум падло
26.12.2025 20:30 Ответить
Янелох,відповідай за свої пейси та лантухи! Не ховайся за народ. Шарварок всередині країни ти наробив разом зі своєю зеленою кодлою. Відповідай!
26.12.2025 20:33 Ответить
ґарант ...ев розказує якусь маячню про референдум. Сумнівно, що він коли-небудь читав нашу Конституцію. Тому хочу нагадати усім.

Стаття 157 -- Конституція України не може бути змінена, якщо зміни... спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України. Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.
26.12.2025 20:34 Ответить
А чому не було референдумів по розведенню військ, розмінуванню кримського перешийку та акваторії Азовського моря, виділенні коштів на "велике крадівництво", а не на армію (вже після 100500 попереджень про вторгнення московитів)?
Шо сі стало? Запахло другим терміном і треба бути "білим і пухнастим"? Так другий термін у тебе буде... Десь в Аскольдовому провулку чи у Лук'янівці... Якщо не втечеш (але ж ти "героїчний боневтік" та найвеличніший хєрпіду, чи всетаки брехливе сцикло?)
26.12.2025 20:34 Ответить
Куйло не піде ні на які 60 днів,як ви собі уявляєте міліонери почнуть питати про гроші яких не має, і про все інше,багато хто вернеться в рашку і взнає що його надулі ,це страшний сон для куйла і його банди...60 днів це ціла вічність для маньяка враховуючи падіння економіки у 26 році.
26.12.2025 20:35 Ответить
А кордони відкриють на час підготовки до проведення референдуму?
26.12.2025 20:38 Ответить
Навряд, бо боюсь в Україні залишиться тільки сторож.
26.12.2025 20:40 Ответить
І абсолютно не є неочікуваним. Зелене Сцикло на себе ніколи не брало відповідальності за якісь рішення. І тут насруть на закони, і винесуть на референдум питання по територіям, яке не може бути винесено на референдум. Конституція прямо вказує на цілісність території, а не на "А хай кожні декілька років народ сам вирішує!".
26.12.2025 20:40 Ответить
Наобирали дегенерати у 2019 році,тепер жріть,безмозгле стадо.
26.12.2025 20:41 Ответить
Трус!!! Президент должен в тяжёлое время брать на себя ответственность. Референдум, не референдум, рано или поздно в лучшем случае сидеть будет , в худшем догадайтесь сами.
26.12.2025 20:42 Ответить
Так. Від великої любові до України та як батько українського народу- взяв би цей важкий хрест самопожертви та і тяг би його на Голгофу, як Ісус, Наполеон, мати Тереза чи Кутузов.
Був би прикладом для наступних поколінь.
Так ніт. Втече в Ізраїль до міндіча, на пляжу в червоних труселях лежатиме пивко посмоктуватиме.
26.12.2025 20:48 Ответить
Сподіваємось, що ішака винесуть скоріше, ніж воно винесе свій "мирний план" на референдум.
26.12.2025 20:45 Ответить
Мудило,референдум що касається територіальної цілісності проводити заборонено.Тварина, не грай з цим питанням.Яка тебе придурка родила,чи не стоячи це було,чи тім'ячком об підлогу ти не вдарився?
26.12.2025 20:51 Ответить
Про що конкретно референдум?
Конституція забороняє навіть референдум з відчудження територій.
26.12.2025 20:52 Ответить
Референдум про скасування конституції, яка і так не виконується. Однією конституцією більше, однією менше. Хтось напише нову.
26.12.2025 20:58 Ответить
***********, треба вважати?
26.12.2025 21:24 Ответить
Може орбан, або бульбофюрер. Какая разніца.
Все вирішили в 2019 році.
26.12.2025 21:53 Ответить
Мало того, що це не відповідає Конституції, так ця зелена гнида була такою пихатою та гоноровою в 2019, женучи за собою стадо "мудрого наріда". А зараз що? Всрал..ся та вирішило остаточно допомогти ***** та рудому падлу розвалити Україну
26.12.2025 20:58 Ответить
... проспати або проігнорувати підготовку до війни, можливо є ще й елементи зради !
А тепер питати у нас хочуть аматори чи хочете в мордор ?
26.12.2025 20:59 Ответить
Просрав все особисто , а тепер хоче спихнути на нарід .
26.12.2025 21:00 Ответить
На себе боїться брати відповідальність,найвеличніший.
Якщо радитись з народом,то не радився,чи треба розігнати гк,генштаб,вищих офіцерів з посад,увязнити яскравих офіцерів спецслужб,а слухався ермака.
Його вибрали не для того,щоб боявся. Якщо боїться-нехай іде у відставкк. Будуть інші люди шукати оптимальний шлях і вирішувати.
26.12.2025 21:00 Ответить
А-ха-ха, зелупа вирішив зняти з себе відповідальність і перекласти все на лохторат. Чесно кажучи тут не має нічого дивного у 2019 він впарював лохам історію про те що всі вони президенти. Ну давайте *********** валіть на референдум і голосуйте за кацапський " мір"
26.12.2025 21:02 Ответить
Дуже мило....Бубочка розвалював ЗСУ,закривав програми ВПК,здавав Південь,Маріуполь,Київщину без жодних рехверендумів....а тут раптом треба про це референдум провести...95-квартал в дії??
26.12.2025 21:03 Ответить
Приткий який ! З перших днів своїм "царським" указом, самостійно перейменував "адміністрацію" на офіс,та ще й голову наділив усіма державними повноваженнями, швидко в турборежимі оголосив перевибори парламенту, і не прийшла в голову думка порадитися з народом, або хоча б заглянути в Конституцію. Звідки зараз з'явилося це бажання, порадитись із народом? Хочеться уникнути відповідальності, і поділити її з народом?.Дивуватися нема чому. Всі ці роки тільки і робив, що перекладав відповідальність на інших. На військових, місцеву владу, партнерів, союзників...Зараз те саме.
26.12.2025 21:13 Ответить
Результат зелені намалюють який їм пасує і відповідальність на нарід перекладуть
26.12.2025 21:17 Ответить
Головзебіл не може одноосібно, своїм указом, призначити референдум з питання схвалення мирної угоди акту капітуляції України перед пітьмою. Це суперечить вимогам пункту 6 статті 106 та статті 156 Конституції України.
По цьому питанню, тобто змін території України, референдум може призначати лише Верховна рада відповідно до пункту 2 статті 85 та статті 73 Конституції України.
26.12.2025 21:20 Ответить
Знов зєля намагається втекти від відповідальності, коли все просрав, обпершись на "волевиявлення народу" яке буде сфальсифіковане через смартфона.
26.12.2025 21:22 Ответить
Зєля і ВР мають приймати рішення, як дорослі, в межах діючої Конституції, а не апелювати до начебто "волі народу", коли своїми безглуздими та злодійськими діями завели країну у дупу або передати владу тому, хто вміє працювати, а не відосики знімати, створивши професійний уряд порятунку і справжньої народної єдності.
26.12.2025 21:28 Ответить
А когда ядерное оружие сдавали, то отчего референдума не проводили?
26.12.2025 21:30 Ответить
Без припинення вогню по лінії зіткнення як мінімум на півроку, а не на один день, не може бути ніяких виборів і референдумів

але... пу вимагає передумову: вихід ЗСУ з територій, які він ще не спромогся захопити...

Дик!!! Якщо ЗСУ вийдуть до референдуму... то що? навіщо цей референдум? Люди скажуть ні і що ? пу верне ці території назад?
хахаха...
26.12.2025 21:38 Ответить
Какой референдум? За базар ответишь сам, лично
26.12.2025 21:46 Ответить
пішов *****.
26.12.2025 21:47 Ответить
Рішуче ні відходу ЗСУ з Донбасу
26.12.2025 21:51 Ответить
Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий винести на референдум мирний план, КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ГОТОВИЙ ЗРАЗУ ПІСЛАТИ ЙОГО НАКУЙ...
26.12.2025 22:03 Ответить
Зеля падло хрипате-тобі капець !
26.12.2025 22:04 Ответить
 
 