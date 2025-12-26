Зеленский готов вынести мирный план на референдум, если РФ согласится на перемирие, – Axios

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов вынести на референдум мирный план, предложенный США, если Россия согласится на прекращение огня как минимум на 60 дней.

Об этом глава государства сказал в комментарии для Axios, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что рассчитывает договориться во время встречи 28 декабря с президентом США Дональдом Трампом о рамочной основе прекращения войны.

В то же время, как отмечает издание, план Трампа все еще требует от Украины территориальных уступок на востоке. Поэтому Зеленский намерен заручиться одобрением украинского народа, прежде чем заключать соглашение.

Глава государства пояснил, что проведение такого референдума будет связано с серьезными политическими, логистическими и безопасностными рисками. Именно поэтому, по его мнению, 60-дневное прекращение огня является минимально необходимым сроком для подготовки и проведения голосования, пишет Axios.

