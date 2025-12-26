Зеленський готовий винести мирний план на референдум, якщо РФ погодиться на перемир’я, – Axios

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий винести на референдум мирний план, запропонований США, якщо Росія погодиться на припинення вогню щонайменше на 60 днів.

Про це глава держави сказав у коментарі для Axios, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Зеленський зазначив, що розраховує домовитись під час зустрічі 28 грудня з президентом США Дональдом Трампом про рамкову основу припинення війни.

Референдум щодо мирного плану

Водночас, як зауважує видання, план Трампа все ще вимагає від України територіальних поступок на сході. Тому Зеленський має намір заручитися схваленням українського народу, перш ніж укладати угоду.

Глава держави пояснив, що проведення такого референдуму буде пов'язане з серйозними політичними, логістичними та безпековими ризиками. Саме тому, на його думку, 60-денне припинення вогню є мінімально необхідним терміном для підготовки і проведення голосування, пише Axios.

Високопоставлений американський чиновник повідомив Axios, що російська сторона усвідомлює необхідність перемир'я в разі проведення референдуму, проте наполягає на більш коротких термінах припинення вогню.

Зеленський також заявив, що як і раніше прагне поліпшити умови щодо територіального питання. Але якщо мирний план передбачатиме "дуже складні" рішення щодо територіального питання, він вважає, що найкращм шляхом буде винести весь 20-пунктний план на референдум.

Він порівняв можливе голосування з референдумом щодо Brexit у Великій Британії, пише Axios.

Водночас президент зауважив, що у разі, якщо люди не зможуть прийти на дільниці з міркувань безпеки, результат може бути визнаний нелегітимним.

"Краще взагалі не проводити референдум, ніж проводити референдум, на якому люди не матимуть можливості прийти та проголосувати", - цитує Axios слова Зеленського.

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Гарантії безпеки

Говорячи про гарантії безпеки, глава держави заявив, що Україна погодила основні частини документів, проте залишаються "технічні моменти", зокрема термін дії угоди.

США пропонують 15 років терміну дії угоди, проте Зеленський вважає, що це замало.

"Я думаю, нам потрібно більше ніж 15 років", - сказав він, додавши, що розцінить це як "великий успіх", якщо Трамп підтримає таку позицію.

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