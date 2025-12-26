РФ нібито погодилась на тимчасове припинення вогню для проведення референдуму щодо територій, - Axios

Російські представники на переговорах вперше допустили можливість тимчасового припинення вогню з метою проведення референдуму щодо статусу територій.

Про це повідомляє Axios, передає Цензор.НЕТ.

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Російська сторона, яка раніше виступала проти будь-якого перемир’я до остаточного укладення мирної угоди, нібито погодилася, що для проведення референдуму необхідне припинення бойових дій.

За інформацією видання, ключовим каменем спотикання в переговорах залишається вимога Росії взяти під контроль увесь Донбас. У відповідь США запропонували, щоб райони, з яких будуть виведені українські війська, стали демілітаризованою "вільною економічною зоною".

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Президент України Володимир Зеленський наполягає на симетричному виведенні російських військ і заявляє, що будь-які територіальні поступки мають бути схвалені на референдумі. Американська сторона, за словами журналістів, підтримує ідею припинення вогню для реалізації домовленостей, однак визнає складність організації такого процесу.

Високопоставлений американський чиновник зазначив, що Україна наполягає на 60-денному перемир’ї, тоді як Росія може вимагати значно коротшого терміну припинення вогню.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ на переговорах зі США продовжує вимагати передати їй всю територію Донбасу, який вона не в змозі захопити.

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Що передувало?

Нагадаємо, 24 грудня президент Володимир Зеленський повідомив подробиці 20 пунктів проєкту базового документа щодо припинення війни, який обговорюється між Україною, США, Росією та європейськими партнерами.

Bloomberg писав, що Росія наполягатиме на ключових змінах до останнього мирного плану щодо припинення війни з Україною, який раніше озвучив український президент Володимир Зеленський. У ньому відсутні важливі для Кремля положення.

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