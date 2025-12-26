Российские представители на переговорах впервые допустили возможность временного прекращения огня с целью проведения референдума о статусе территорий.

Об этом сообщает Axios, передает Цензор.НЕТ.

Российская сторона, которая ранее выступала против любого перемирия до окончательного заключения мирного соглашения, якобы согласилась, что для проведения референдума необходимо прекращение боевых действий.

По информации издания, ключевым камнем преткновения в переговорах остается требование России взять под контроль весь Донбасс. В ответ США предложили, чтобы районы, из которых будут выведены украинские войска, стали демилитаризованной "свободной экономической зоной".

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на симметричном выводе российских войск и заявляет, что любые территориальные уступки должны быть одобрены на референдуме. Американская сторона, по словам журналистов, поддерживает идею прекращения огня для реализации договоренностей, однако признает сложность организации такого процесса.

Высокопоставленный американский чиновник отметил, что Украина настаивает на 60-дневном перемирии, тогда как Россия может требовать значительно более короткого срока прекращения огня.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ на переговорах с США продолжает требовать передать ей всю территорию Донбасса, которую она не в состоянии захватить.

Что предшествовало?

Напомним, 24 декабря президент Владимир Зеленский сообщил подробности 20 пунктов проекта базового документа о прекращении войны, который обсуждается между Украиной, США, Россией и европейскими партнерами.

Bloomberg писал, что Россия будет настаивать на ключевых изменениях в последнем мирном плане по прекращению войны с Украиной, который ранее озвучил украинский президент Владимир Зеленский. В нем отсутствуют важные для Кремля положения.

