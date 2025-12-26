РУС
3 244 44

РФ якобы согласилась на временное прекращение огня для проведения референдума по территориям, - Axios

путін

Российские представители на переговорах впервые допустили возможность временного прекращения огня с целью проведения референдума о статусе территорий.

Об этом сообщает Axios, передает Цензор.НЕТ.

Российская сторона, которая ранее выступала против любого перемирия до окончательного заключения мирного соглашения, якобы согласилась, что для проведения референдума необходимо прекращение боевых действий.

По информации издания, ключевым камнем преткновения в переговорах остается требование России взять под контроль весь Донбасс. В ответ США предложили, чтобы районы, из которых будут выведены украинские войска, стали демилитаризованной "свободной экономической зоной".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин продолжает требовать всю территорию Донбасса, который РФ не может захватить, - росСМИ

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на симметричном выводе российских войск и заявляет, что любые территориальные уступки должны быть одобрены на референдуме. Американская сторона, по словам журналистов, поддерживает идею прекращения огня для реализации договоренностей, однако признает сложность организации такого процесса.

Высокопоставленный американский чиновник отметил, что Украина настаивает на 60-дневном перемирии, тогда как Россия может требовать значительно более короткого срока прекращения огня.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ на переговорах с США продолжает требовать передать ей всю территорию Донбасса, которую она не в состоянии захватить.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский впервые допустил вывод войск из Донбасса, если РФ сделает то же самое, - WP

Что предшествовало?

  • Напомним, 24 декабря президент Владимир Зеленский сообщил подробности 20 пунктов проекта базового документа о прекращении войны, который обсуждается между Украиной, США, Россией и европейскими партнерами.
  • Bloomberg писал, что Россия будет настаивать на ключевых изменениях в последнем мирном плане по прекращению войны с Украиной, который ранее озвучил украинский президент Владимир Зеленский. В нем отсутствуют важные для Кремля положения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия отвергла рождественское перемирие и прибегла к террору против Украины, - Зеленский

Топ комментарии
+12
Ну що, наголосували в 2019?
показать весь комментарий
26.12.2025 16:29 Ответить
+10
Який ще до біса рехверендум? Брєд сівой кобили
показать весь комментарий
26.12.2025 16:33 Ответить
+9
Який референдум???
Конституцією заборонені референдуми, стосовно зміни кордонів та теріторіальної цілосності України!!!
Це компетенція виключно Верховної Ради.
показать весь комментарий
26.12.2025 16:36 Ответить
Нібито! - вбивця водить всіх за носа
показать весь комментарий
26.12.2025 16:29 Ответить
Ну що, наголосували в 2019?
показать весь комментарий
26.12.2025 16:29 Ответить
невже в 2019 донбас відійшов з кримом )(уйлоКаССапердонії ? 🤓🧐👀🤣
показать весь комментарий
26.12.2025 16:34 Ответить
Як моя відповідь на цьому "референдумі":

знову ЗЕлєнський ?
Ніколи більше !

.
показать весь комментарий
26.12.2025 17:06 Ответить
А от я б на місці русні таки погодився.
показать весь комментарий
26.12.2025 16:32 Ответить
Треба так - військовим і прифронтовим цивільним по 1 голосу, військовозобов'язаним по 0,5 голоса, інші гуляють. Буде гарний справедливий референдум)
показать весь комментарий
26.12.2025 16:32 Ответить
військові уже в 2019 наголосовали поголовно вся бригада за зелю щас наголосуют снова
показать весь комментарий
26.12.2025 17:06 Ответить
А військовим тцк?
показать весь комментарий
26.12.2025 17:20 Ответить
Аякже, і військовим ТЦК, і ухилянтам. Бо якщо вічна війна, то рано чи пізно всіх в окоп закинуть. От пенсіонерів, багатодітних там, жінок не закинуть - то чого це за їх вибір хтось має вмирати?
показать весь комментарий
26.12.2025 17:31 Ответить
Який ще до біса рехверендум? Брєд сівой кобили
показать весь комментарий
26.12.2025 16:33 Ответить
Погано тільки, що цей самий "брєд сівой кобили" несе "наполєон".
показать весь комментарий
26.12.2025 16:52 Ответить
Чому "бред"? Досить легко уявити як народ проголосує за вивід військ з Донбасу та відмову від територій заради "міра". Потім кацап зайде на другий круг, нова війна, нова окупація і новий референдум заради "міра" Але народ буде думати що такий варіант не може бути реалізований, бо нам нададуть чудові, неймовірні, чесні, справедливі, потужні, платинові, гарантії безпеки які в час "Ч" накриються мідним тазом! І ми знову будемо біля розбитого корита , збирати гроші на Армію і відбиватися від кацапської навали.
показать весь комментарий
26.12.2025 17:25 Ответить
Емігранти не мають голосувати. Це не їхня справа.
показать весь комментарий
26.12.2025 16:37 Ответить
Який референдум???
Конституцією заборонені референдуми, стосовно зміни кордонів та теріторіальної цілосності України!!!
Це компетенція виключно Верховної Ради.
показать весь комментарий
26.12.2025 16:36 Ответить
територіальна цілісність належить до "вічних" (незмінних) статей Конституції і ніякі референдуми по ній НЕ проводяться.

.
показать весь комментарий
26.12.2025 17:03 Ответить
заголовок не відповідає змісту статті
показать весь комментарий
26.12.2025 16:37 Ответить
не може ху*ло відмовитись від підписання угоди одразу, тому ху*ло буде тампона дурити роками
показать весь комментарий
26.12.2025 16:37 Ответить
На референдум не можуть бути винесені питання,що порушують державний суверенітет (питання територій, обмеження армії, церкви, мови, вступу до НАТО,ЕС..) Єдина людина, яка уповноважена підписувати мирні угоди від імені України, це Верховний головнокомандувач ЗСУ, президент України.Після цього, згідно міжнародного права, міждержавний договір має ратифікувати Верховна Рада. Крапка! Він усувається від своїх обов'язків і йому вигідно провести референдум. Всю відповідальність він скине на людей,мовляв, я виконав волю людей.
показать весь комментарий
26.12.2025 16:37 Ответить
мова йде не про ВсеУкраїнський референдум, а типу такого які вже відбулися 11 травня 2014 року щодо статусу «республіки» (з фальсифікованими результатами про 89,07% "за") та 23-27 вересня 2022 року щодо ДНР та 16 березня 2014 р. щодо Криму.
показать весь комментарий
26.12.2025 16:48 Ответить
то були москальські референдуми

.
показать весь комментарий
26.12.2025 17:04 Ответить
референдум на окупованної теріторії? Ну ми вже бачили "рехферандум" у севастополі. А в Донецьку та Луганську після 10 років окупації в умовах коли звідти виїхала більшість проукранського населення результат буде очікуванний
показать весь комментарий
26.12.2025 16:38 Ответить
ПНХ суки.
показать весь комментарий
26.12.2025 16:44 Ответить
Якєсь амеріканськое ***** вимагає провести референдум стосовно наших же територій. Це просто якийсь треш, угар і трампівська педофілія.
показать весь комментарий
26.12.2025 16:46 Ответить
По перше будь які вибори, референдуми під дулами автоматів не дійсні. По друге ніяких референдумів стосовно незалежності і територіальної цілісності бути не може. Всі хто це пропихує будуть вважатися зрадниками і ворогами України
показать весь комментарий
26.12.2025 16:47 Ответить
То пускай ***** у себя проведет сначало референдум?!
Никакого референдума ***** не нужно, ему нужно создавать хаос и раскалывать общество в Украине, создавать движуху!!
показать весь комментарий
26.12.2025 16:53 Ответить
Те про що я місяць назад казав. А саме що рашисти розхерачать всю нашу енергетику, а потім до кінця зими будуть клянчити перемир'я щоб Україна не зробила те саме з рашистською енергетикою. А весною з новими силами полізуть знову. От і весь план.
показать весь комментарий
26.12.2025 16:55 Ответить
Розхерачила - чим? Фламінгами, яких немає?
І до розхерачування нашої енергетики ще далеко.
Я не чув, щоб масово вимикали газ - те, без чого великим містам взимку реально амба, на відміну від світла.
показать весь комментарий
26.12.2025 16:57 Ответить
Для провед6ення такой куйні треба змінювати Конституцію але кріворіжський "юрист" шо воно таке не знає.
показать весь комментарий
26.12.2025 16:59 Ответить
Наперед Конституцію треба змінити....не дозволяє проводити референдуми,що до територіальної цілісності.....Це путлєровські забаганки на кшалт кримськодонцьких "референдумів"...
показать весь комментарий
26.12.2025 17:04 Ответить
Неконституційні питання на референдум неможно виносити, це ***** як юрист повинен знати!!!!
показать весь комментарий
26.12.2025 17:07 Ответить
всем победунам советую посетить тцк, а то просторы цензора разрываются от такой потужности
показать весь комментарий
26.12.2025 17:07 Ответить
Перше питання треба ставити:
1) Путін *****?
показать весь комментарий
26.12.2025 17:08 Ответить
Друге питання: готовий їхати на фронт прямо зараз?
показать весь комментарий
26.12.2025 17:21 Ответить
Ещё пару сгоревших НПЗ на болотах, десяток-другой утопленных танкеров, цена нефти в районе 35, плюс новые санкции и кацапы вообще на всё согласятся...
показать весь комментарий
26.12.2025 17:09 Ответить
В умовах воєнного стану референдуми не проводяться. Чекаємо від Зе перемогу і вихід на кордони 1991 року, як він обіцяв. Гефіг прикривати свою бездарність референдумами.
показать весь комментарий
26.12.2025 17:11 Ответить
Хто формулюватиме питання для референдуму? *****?
показать весь комментарий
26.12.2025 17:12 Ответить
Короче. Есть какашка и фантик. Теперь надо как то красиво увпаковать какашку и что то намалевать на фантике. Вот типа сидят думают...
показать весь комментарий
26.12.2025 17:15 Ответить
Ви дивіться, як кремлівському пацюку сподобалась анексія Криму через референдум. Хочєт пафтаріть, падло плєшиве.
показать весь комментарий
26.12.2025 17:21 Ответить
Зе этого не простят украинцы.
показать весь комментарий
26.12.2025 17:29 Ответить
 
 