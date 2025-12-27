Зеленский обсудил с Мерцем подготовку к встрече с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский провел в пятницу, 26 декабря, телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Об этом украинский лидер сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Координация позиций
"Говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Координируем наши позиции, и все в Европе должны быть на одной стороне в защите нашего европейского образа жизни, независимости наших государств и мира в Европе. Мир должен быть", - рассказал Зеленский.
Подготовка к встрече с Трампом
Также Зеленский обсудил с Мерцем подготовку к встрече с президентом США Дональдом Трампом.
"Я проинформировал о нашей работе с американскими представителями - все вспоминаем берлинский формат встреч и продуктивность, которая тогда была достигнута. Именно так и продолжаем работать. Договорились, что будем действовать вместе с европейцами и в дальнейшем", - отметил президент.
Поддержка со стороны Германии
Кроме того, Зеленский выразил благодарность Германии за неизменную и ощутимую поддержку Украины и нашей защиты.
"Благодаря тому, что мы делаем вместе с Германией, тысячи и тысячи жизней в Украине уже спасены от российских ударов, и мы держим позиции в обороне, чтобы были сильными и наши позиции в дипломатии", - подытожил глава государства.
Встреча Зеленского с Трампом
- Напомним, что ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А реальність така - 70% тих, хто був, залишаться, 30% поїдуть за кордон, спокійно доживаючи на накрадені гроші. А дітлахи стануть або новою успішною молоддю в Європі, або тут продовжать татову/мамину справу.
Четвертий рік війни у нас ще судді, комерси та чинуші з часів Януковича працюють. Та куди їх брати, якщо і всі нові гребуть точно так само
Той поклав слухавку
- справжні гарантії отримують ЗЕ і кодло - їм гарантують волю і те що закриють очі на те що вони крали
ОТ І ВСЕ. Кінець етносу настав в 2019 році.
Ой , падре . Діалог з хижими неандертальцями Росії неможливий . Вони начисто забули Божі заповіді . А для їх лідера , з Кремля , потрібен екзорцист , бо той керівник біснуватий .
Обісрані підарашинські болота не врятує ні іржавий кончений індик, ні вузькоокий жовтосракий вініпух.
СЛАВА УКРАЇНІ!