Зеленский обсудил с Мерцем подготовку к встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский провел в пятницу, 26 декабря, телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Об этом украинский лидер сообщил в соцсетях.

Координация позиций

"Говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Координируем наши позиции, и все в Европе должны быть на одной стороне в защите нашего европейского образа жизни, независимости наших государств и мира в Европе. Мир должен быть", - рассказал Зеленский.

Подготовка к встрече с Трампом

Также Зеленский обсудил с Мерцем подготовку к встрече с президентом США Дональдом Трампом.

"Я проинформировал о нашей работе с американскими представителями - все вспоминаем берлинский формат встреч и продуктивность, которая тогда была достигнута. Именно так и продолжаем работать. Договорились, что будем действовать вместе с европейцами и в дальнейшем", - отметил президент.

Поддержка со стороны Германии

Кроме того, Зеленский выразил благодарность Германии за неизменную и ощутимую поддержку Украины и нашей защиты.

"Благодаря тому, что мы делаем вместе с Германией, тысячи и тысячи жизней в Украине уже спасены от российских ударов, и мы держим позиции в обороне, чтобы были сильными и наши позиции в дипломатии", - подытожил глава государства.

Встреча Зеленского с Трампом

Напомним, что ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.

