Разговор зеленского с Мерцем
Зеленский обсудил с Мерцем подготовку к встрече с Трампом

Зеленский встретится с Мерцем

Президент Украины Владимир Зеленский провел в пятницу, 26 декабря, телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Об этом украинский лидер сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Координация позиций

"Говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Координируем наши позиции, и все в Европе должны быть на одной стороне в защите нашего европейского образа жизни, независимости наших государств и мира в Европе. Мир должен быть", - рассказал Зеленский.

Подготовка к встрече с Трампом

Также Зеленский обсудил с Мерцем подготовку к встрече с президентом США Дональдом Трампом.

"Я проинформировал о нашей работе с американскими представителями - все вспоминаем берлинский формат встреч и продуктивность, которая тогда была достигнута. Именно так и продолжаем работать. Договорились, что будем действовать вместе с европейцами и в дальнейшем", - отметил президент.

Поддержка со стороны Германии

Кроме того, Зеленский выразил благодарность Германии за неизменную и ощутимую поддержку Украины и нашей защиты.

"Благодаря тому, что мы делаем вместе с Германией, тысячи и тысячи жизней в Украине уже спасены от российских ударов, и мы держим позиции в обороне, чтобы были сильными и наши позиции в дипломатии", - подытожил глава государства.

Встреча Зеленского с Трампом

  • Напомним, что ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.

+3
Радився стосовно інтімної змазки для своєї потужної дупи.
показать весь комментарий
27.12.2025 01:43 Ответить
+2
Президент країни обговорив підготовку до зустрічі. Прочитайте ще раз і вдумайтесь в цей маразм
показать весь комментарий
27.12.2025 01:09 Ответить
+2
Як страждає Міндіч читав? Цей так само буде страждати
показать весь комментарий
27.12.2025 01:11 Ответить
Як страждає Міндіч читав? Цей так само буде страждати
показать весь комментарий
27.12.2025 01:11 Ответить
Більше пафосу. Ще більше

А реальність така - 70% тих, хто був, залишаться, 30% поїдуть за кордон, спокійно доживаючи на накрадені гроші. А дітлахи стануть або новою успішною молоддю в Європі, або тут продовжать татову/мамину справу.
показать весь комментарий
27.12.2025 01:56 Ответить
Блін, вже консірологія тут точно не доречна. Нічого йому не буде, як і 95% чиновників. І немає необхідності йому про щось просити

Четвертий рік війни у нас ще судді, комерси та чинуші з часів Януковича працюють. Та куди їх брати, якщо і всі нові гребуть точно так само
показать весь комментарий
27.12.2025 01:51 Ответить
Президент країни обговорив підготовку до зустрічі. Прочитайте ще раз і вдумайтесь в цей маразм
показать весь комментарий
27.12.2025 01:09 Ответить
Серіальний президент дзвонив реальному і кричав що все пропало.
Той поклав слухавку
показать весь комментарий
27.12.2025 02:01 Ответить
- нам знову продають ГАРАНТІЇ в обмін на щось реальне - території і майно
- справжні гарантії отримують ЗЕ і кодло - їм гарантують волю і те що закриють очі на те що вони крали

ОТ І ВСЕ. Кінець етносу настав в 2019 році.
показать весь комментарий
27.12.2025 01:12 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100094111166702&comment_id=Y29tbWVudDoxMzAzODcxNTAxNzc1MDI0XzE5NTY0MjY5NDE1ODU1Njg%3D&__cft__[0]=AZZC1i4ZCeTToV3-EX-nySdMD9eUeWtlhxcCSLnwYvTJimz3-3uN9_VTVJ_FM_XMbE_BYM590xOxLid9DW70brwJS-pMsokK1BkR5v8_1YK43rBUXa2vPlEtYs1rZBVMILMDK5ZvyyCBtoSrZOsDwkKzhy3yDyw5CVxuRjOlkd_hXRpFEJhKVkS5vUi4eDk31Vk&__tn__=R-R Roman Roman

Ой , падре . Діалог з хижими неандертальцями Росії неможливий . Вони начисто забули Божі заповіді . А для їх лідера , з Кремля , потрібен екзорцист , бо той керівник біснуватий .
показать весь комментарий
27.12.2025 01:15 Ответить
Війна продовжиться.
Обісрані підарашинські болота не врятує ні іржавий кончений індик, ні вузькоокий жовтосракий вініпух.

СЛАВА УКРАЇНІ!
показать весь комментарий
27.12.2025 01:36 Ответить
Радився стосовно інтімної змазки для своєї потужної дупи.
показать весь комментарий
27.12.2025 01:43 Ответить
Гноміку треба підмитися. Трамп маленьких любить.
показать весь комментарий
27.12.2025 02:02 Ответить
Зє робить що може. А що можна зробити краще? Зє тягне час формально погоджуючись з Трампом. Але є 1) ЗСУ, яка добряче дубасить кацапню; 2) союзники яким здача України і на фіг не потрібна; 3) Конституція України. То ж Зє час від часу пояснює Трампу що він ніби й за, але обєктивні обставини та закони України проти... Отак і тягнеться, а тим часом утилізується кацапське військо...
показать весь комментарий
27.12.2025 02:14 Ответить
Ніхто не може гарантувати нелоху, що колись Буданова не змінить Червінський.
показать весь комментарий
27.12.2025 02:22 Ответить
Народ, а ***** нам такий президент, який навіть в переговорах з союзниками (не кажу вже навіть за трумпа і *****) не здатен обстоювати інтереси держави Україна?
показать весь комментарий
27.12.2025 07:56 Ответить
Що дають ці чергові зустрічі з адвокатом кацапського чорта? Може,пошлеш рудого слідом за кацапським кораблем?
показать весь комментарий
27.12.2025 08:31 Ответить
 
 