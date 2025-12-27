В Белом доме назвали детали встречи с Зеленским в США
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Флориду для встречи с Дональдом Трампом. В Белом доме сообщили расписание и место встречи в Мар-а-Лаго.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Белого дома.
Отмечается, что двусторонняя встреча пройдет в Палм-Бич в 15:00 по местному времени (23:00 по киевскому времени).
Возле этого курорта расположена частная резиденция Трампа Мар-а-Лаго, куда, судя по расписанию, он приехал на выходные.
Что предшествовало?
- Ранее президент Зеленский заявил, что в ближайшее время совершит визит в США, где встретится с Дональдом Трампом.
- будівництво бальної зали у білому домі - 1 година
- вбрання меланії на різдвяній вечірці - 1 година
- шмон танкерів біля узбережжя венесуели - 1 година
- нові тарифи - 1 година
- капітуляція України - 5 хвилин
- ітогова прес-конференція - 30 хвилин