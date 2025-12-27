В Белом доме назвали детали встречи с Зеленским в США

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Флориду для встречи с Дональдом Трампом. В Белом доме сообщили расписание и место встречи в Мар-а-Лаго.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Белого дома.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что двусторонняя встреча пройдет в Палм-Бич в 15:00 по местному времени (23:00 по киевскому времени).

Возле этого курорта расположена частная резиденция Трампа Мар-а-Лаго, куда, судя по расписанию, он приехал на выходные.

Что предшествовало?

Ранее президент Зеленский заявил, что в ближайшее время совершит визит в США, где встретится с Дональдом Трампом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с Мерцом подготовку к встрече с Трампом