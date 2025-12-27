РУС
В Белом доме назвали детали встречи с Зеленским в США

Зеленский встретится с Трампом в США: когда и где

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Флориду для встречи с Дональдом Трампом. В Белом доме сообщили расписание и место встречи в Мар-а-Лаго.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Белого дома.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что двусторонняя встреча пройдет в Палм-Бич в 15:00 по местному времени (23:00 по киевскому времени).

Возле этого курорта расположена частная резиденция Трампа Мар-а-Лаго, куда, судя по расписанию, он приехал на выходные.

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с Мерцом подготовку к встрече с Трампом

Автор: 

Зеленский Владимир (23130) Трамп Дональд (7309)
Топ комментарии
+4
Цель визита- майнинг крипты на Запорожской АЭС
показать весь комментарий
27.12.2025 09:17 Ответить
+3
План зустрічі:

- будівництво бальної зали у білому домі - 1 година
- вбрання меланії на різдвяній вечірці - 1 година
- шмон танкерів біля узбережжя венесуели - 1 година
- нові тарифи - 1 година
- капітуляція України - 5 хвилин
- ітогова прес-конференція - 30 хвилин
показать весь комментарий
27.12.2025 09:14 Ответить
+3
Трамп! - а може в Київ! - нє?
показать весь комментарий
27.12.2025 09:14 Ответить
дуже сложна гра для юриста - шарік в землю вбивати...
показать весь комментарий
27.12.2025 09:26 Ответить
опа - в нас нарешті зелений модер на вахті?
показать весь комментарий
27.12.2025 09:28 Ответить
План зустрічі:

- будівництво бальної зали у білому домі - 1 година
- вбрання меланії на різдвяній вечірці - 1 година
- шмон танкерів біля узбережжя венесуели - 1 година
- нові тарифи - 1 година
- капітуляція України - 5 хвилин
- ітогова прес-конференція - 30 хвилин
показать весь комментарий
27.12.2025 09:14 Ответить
Трамп! - а може в Київ! - нє?
показать весь комментарий
27.12.2025 09:14 Ответить
Всегда клиент ездит к патрону, а не наоборот. Исключения -это визиты вежливости где ничего существенного не решают, вроде как Байден приезжал
показать весь комментарий
27.12.2025 10:22 Ответить
Ну і де ж деталі? Дебіли, млять!
показать весь комментарий
27.12.2025 09:15 Ответить
Цель визита- майнинг крипты на Запорожской АЭС
показать весь комментарий
27.12.2025 09:17 Ответить
Ціна зради України це світова війна, без перебільшення.
показать весь комментарий
27.12.2025 09:20 Ответить
Малиш, хочешь золотий парашут в Ізраїль чи в США? Нам АЕС, РФ території та нові плацдарми для наступного нападу. Бо брат-педофіл Трампа Путін не буде змінювати свою Конституцію, внєзапно.
показать весь комментарий
27.12.2025 09:23 Ответить
Ішак плазує перед рижим, вимолюючи персональні гарантії. Це чмо погодитья на все, аби врятувати свою дупу.
показать весь комментарий
27.12.2025 09:27 Ответить
Порадіємо, кияни, за ЛІДОРА ... у Флориді гарно та тепло.
показать весь комментарий
27.12.2025 09:37 Ответить
 
 