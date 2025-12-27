Зеленський перед зустріччю із Трампом: Червоні лінії України - територіальні питання, ЗАЕС та гарантії безпеки

Україна має червоні лінії перед зустріччю президентів у США - це територіальні питання, ЗАЕС та гарантії безпеки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

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Червоні лінії

"Якщо ми йдемо на ті чи інші кроки, важливо, щоб гарантії безпеки були сильними, ми були захищеними. І якщо американська сторона порушує питання щодо референдуму або щодо виборів. Точно це не може бути в таких умовах, в яких живемо ми сьогодні", - додав Зеленський.

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Зеленський вже на шляху до США

За даними видання, президент Зеленський вирушив до Флориди, де відбудеться його зустріч із президентом США Трампом.

Перед цим він зупиниться в Канаді - там запланована зустріч із премʼєр-міністром країни Карні. Також відбудеться онлайн-спілкування з європейськими лідерами щодо чутливих питань плану з завершення війни.

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