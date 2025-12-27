Зеленський перед зустріччю із Трампом: Червоні лінії України - територіальні питання, ЗАЕС та гарантії безпеки
Україна має червоні лінії перед зустріччю президентів у США - це територіальні питання, ЗАЕС та гарантії безпеки.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Червоні лінії
"Якщо ми йдемо на ті чи інші кроки, важливо, щоб гарантії безпеки були сильними, ми були захищеними. І якщо американська сторона порушує питання щодо референдуму або щодо виборів. Точно це не може бути в таких умовах, в яких живемо ми сьогодні", - додав Зеленський.
Зеленський вже на шляху до США
За даними видання, президент Зеленський вирушив до Флориди, де відбудеться його зустріч із президентом США Трампом.
Перед цим він зупиниться в Канаді - там запланована зустріч із премʼєр-міністром країни Карні. Також відбудеться онлайн-спілкування з європейськими лідерами щодо чутливих питань плану з завершення війни.
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Одну ніч проведе в Канаді а далі не офіційна зустріч з Трампом не у Білому Домі а неофіційна зустріч на фазенді Трампа в Маралагос.
Зеля буде клянчити у Трампа гарантії власної безпеки від переслідувань правоохоронних органів за корупцію.