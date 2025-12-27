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Новини Мирні перемовини
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Зеленський перед зустріччю із Трампом: Червоні лінії України - територіальні питання, ЗАЕС та гарантії безпеки

зеленський про червоні лінії

Україна має червоні лінії перед зустріччю президентів у США - це територіальні питання, ЗАЕС та гарантії безпеки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

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Червоні лінії

"Якщо ми йдемо на ті чи інші кроки, важливо, щоб гарантії безпеки були сильними, ми були захищеними. І якщо американська сторона порушує питання щодо референдуму або щодо виборів. Точно це не може бути в таких умовах, в яких живемо ми сьогодні", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У Зеленського нічого немає, поки я не дам добро, тож подивимося, що він матиме", - Трамп

Зеленський вже на шляху до США

За даними видання, президент Зеленський вирушив до Флориди, де відбудеться його зустріч із президентом США Трампом.

Перед цим він зупиниться в Канаді - там запланована зустріч із премʼєр-міністром країни Карні. Також відбудеться онлайн-спілкування з європейськими лідерами щодо чутливих питань плану з завершення війни.

Також читайте: Трамп про мирні переговори: є шанс домовитись

Автор: 

Зеленський Володимир (28319) перемовини (3859) Трамп Дональд (9070)
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Топ коментарі
+7
ну ти ж Гнида Оманська не для того здав Південь і Схід та ЗАЕС щоб тепер називати червоними лініями
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27.12.2025 13:24 Відповісти
+4
жизнь висит на нитке, а клоун торгуется о прибытке
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27.12.2025 13:26 Відповісти
+4
Після заїзду НАБУ в урядовий квартал, Зеля вже терміново покинув Київ та на шляху до США.
Одну ніч проведе в Канаді а далі не офіційна зустріч з Трампом не у Білому Домі а неофіційна зустріч на фазенді Трампа в Маралагос.
Зеля буде клянчити у Трампа гарантії власної безпеки від переслідувань правоохоронних органів за корупцію.
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27.12.2025 13:32 Відповісти

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