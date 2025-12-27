Зеленский перед встречей с Трампом: Красные линии Украины - территориальные вопросы, ЗАЭС и гарантии безопасности

Украина имеет красные линии перед встречей президентов в США - это территориальные вопросы, ЗАЭС и гарантии безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Красные линии

"Если мы идем на те или иные шаги, важно, чтобы гарантии безопасности были сильными, мы были защищены. И если американская сторона поднимает вопрос о референдуме или о выборах. Точно это не может быть в таких условиях, в которых живем мы сегодня", - добавил Зеленский.

Зеленский уже на пути в США

По данным издания, президент Зеленский отправился во Флориду, где состоится его встреча с президентом США Трампом.

Перед этим он остановится в Канаде - там запланирована встреча с премьер-министром страны Карни. Также состоится онлайн-общение с европейскими лидерами по чувствительным вопросам плана по завершению войны.

