Зеленский перед встречей с Трампом: Красные линии Украины - территориальные вопросы, ЗАЭС и гарантии безопасности
Украина имеет красные линии перед встречей президентов в США - это территориальные вопросы, ЗАЭС и гарантии безопасности.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Красные линии
"Если мы идем на те или иные шаги, важно, чтобы гарантии безопасности были сильными, мы были защищены. И если американская сторона поднимает вопрос о референдуме или о выборах. Точно это не может быть в таких условиях, в которых живем мы сегодня", - добавил Зеленский.
Зеленский уже на пути в США
По данным издания, президент Зеленский отправился во Флориду, где состоится его встреча с президентом США Трампом.
Перед этим он остановится в Канаде - там запланирована встреча с премьер-министром страны Карни. Также состоится онлайн-общение с европейскими лидерами по чувствительным вопросам плана по завершению войны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
один вже спробував...
тому єдиний шлях - створення власної ядерної зброї
Ти ще відосік трампу, відосік!... і шашличок...
От гнида зелена, воно якіь там червоні лінії малює? це, типу, нада пасматрєть в глаза і дагаваріцца пасрєдінє? А тепер лінії? Після розмінованого Чонгару, після зданої тої ж ЗАЕС по оманському договорняку, після того всього, що ти, сучище кривороге, натворило?
От артист, от блазень...
Одну ніч проведе в Канаді а далі не офіційна зустріч з Трампом не у Білому Домі а неофіційна зустріч на фазенді Трампа в Маралагос.
Зеля буде клянчити у Трампа гарантії власної безпеки від переслідувань правоохоронних органів за корупцію.
Найпершою червоною лінією має бути збереження української ідентичности.
Бо я так зрозумів, що блаЗЄню в мАскві напишуть підручник з історії України. Він на це погодився. І "єзиґ" також впроваджуватиме в Україні.