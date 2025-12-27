РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10299 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
528 18

Зеленский перед встречей с Трампом: Красные линии Украины - территориальные вопросы, ЗАЭС и гарантии безопасности

Зеленский о красных линиях

Украина имеет красные линии перед встречей президентов в США - это территориальные вопросы, ЗАЭС и гарантии безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Красные линии

"Если мы идем на те или иные шаги, важно, чтобы гарантии безопасности были сильными, мы были защищены. И если американская сторона поднимает вопрос о референдуме или о выборах. Точно это не может быть в таких условиях, в которых живем мы сегодня", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У Зеленского ничего нет, пока я не дам добро, так что посмотрим, что у него будет", - Трамп

Зеленский уже на пути в США

По данным издания, президент Зеленский отправился во Флориду, где состоится его встреча с президентом США Трампом.

Перед этим он остановится в Канаде - там запланирована встреча с премьер-министром страны Карни. Также состоится онлайн-общение с европейскими лидерами по чувствительным вопросам плана по завершению войны.

Читайте также: Трамп о мирных переговорах: есть шанс договориться

Автор: 

Зеленский Владимир (23130) переговоры (5455) Трамп Дональд (7309)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
ну ти ж Гнида Оманська не для того здав Південь і Схід та ЗАЕС щоб тепер називати червоними лініями
показать весь комментарий
27.12.2025 13:24 Ответить
+2
То навіщо зустрічатися?
показать весь комментарий
27.12.2025 13:25 Ответить
+2
жизнь висит на нитке, а клоун торгуется о прибытке
показать весь комментарий
27.12.2025 13:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зʼявилася інформація, що зараз НАБУ проводить обшук у стінах Верховної Ради в народних депутатів від «Слуги народу» Кісєля, Корявченкова (Юзік з 95 Кварталу) та ще кількох депутатів.
показать весь комментарий
27.12.2025 13:21 Ответить
Ще ніколи так не боролись з топ-корупцією як за Зеленського!
показать весь комментарий
27.12.2025 13:24 Ответить
ну ти ж Гнида Оманська не для того здав Південь і Схід та ЗАЕС щоб тепер називати червоними лініями
показать весь комментарий
27.12.2025 13:24 Ответить
Навішо тоді пертися до Трампа , з такими вимогами.
показать весь комментарий
27.12.2025 13:25 Ответить
А оця зелена паскуда спеціально втікло на зустріч з трампоном, типо я не при справах
показать весь комментарий
27.12.2025 13:25 Ответить
То навіщо зустрічатися?
показать весь комментарий
27.12.2025 13:25 Ответить
жизнь висит на нитке, а клоун торгуется о прибытке
показать весь комментарий
27.12.2025 13:26 Ответить
утырок
показать весь комментарий
27.12.2025 13:27 Ответить
Ішак в агонії. Дєрмак не виїзний і безтолкове чмо самотужки змушене бовтатись у створеній ним же каналізації.
показать весь комментарий
27.12.2025 13:28 Ответить
Так хто помітив, воно вже не грозиться фламінгами на мацкву грізно , в скиглить і рахує тільки прильоти, толку нам від такого президента, ворог народу
показать весь комментарий
27.12.2025 13:31 Ответить
тільки спробуй свій ріфіріндум задвінути, чорнявий...
один вже спробував...
показать весь комментарий
27.12.2025 13:28 Ответить
ніхто не дає Україні таких гарантій безпеки, які би захищали нас від повторного наступу русні

тому єдиний шлях - створення власної ядерної зброї
показать весь комментарий
27.12.2025 13:30 Ответить
бубік, а це цуцванг...
показать весь комментарий
27.12.2025 13:31 Ответить
Ой! патужний ти ж наш, незламний!
Ти ще відосік трампу, відосік!... і шашличок...
От гнида зелена, воно якіь там червоні лінії малює? це, типу, нада пасматрєть в глаза і дагаваріцца пасрєдінє? А тепер лінії? Після розмінованого Чонгару, після зданої тої ж ЗАЕС по оманському договорняку, після того всього, що ти, сучище кривороге, натворило?
От артист, от блазень...
показать весь комментарий
27.12.2025 13:32 Ответить
Після заїзду НАБУ в урядовий квартал, Зеля вже терміново покинув Київ та на шляху до США.
Одну ніч проведе в Канаді а далі не офіційна зустріч з Трампом не у Білому Домі а неофіційна зустріч на фазенді Трампа в Маралагос.
Зеля буде клянчити у Трампа гарантії власної безпеки від переслідувань правоохоронних органів за корупцію.
показать весь комментарий
27.12.2025 13:32 Ответить
блаЗЄнь є блаЗЄнь.

Найпершою червоною лінією має бути збереження української ідентичности.

Бо я так зрозумів, що блаЗЄню в мАскві напишуть підручник з історії України. Він на це погодився. І "єзиґ" також впроваджуватиме в Україні.
показать весь комментарий
27.12.2025 13:34 Ответить
дайте його нам!
показать весь комментарий
27.12.2025 13:35 Ответить
Балбес, ця війна не за території. Армія, Мова, Віра - оце червоні лінії
показать весь комментарий
27.12.2025 13:35 Ответить
 
 