Трамп о мирных переговорах: есть шанс договориться
Президент США Дональд Трамп заявил, что война РФ против Украины является самой сложной из всех, но он оптимистично настроен в отношении достижения мира.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Белого дома сказал в интервью New York Post.
"Ну, я думаю, у нас есть хорошие шансы на это", - заявил президент США.
И добавил, что Украина и Россия заинтересованы в договоренностях, но не одновременно.
"Я думаю, что они хотят это сделать сейчас, и я думаю, что Россия хочет это сделать. Но каждый раз, когда один хочет это сделать, другой не хочет", - сказал Трамп.
Он также признал, что урегулирование войны между Россией и Украиной оказалось сложным вопросом.
"Я урегулировал восемь войн, и эта - самая сложная из всех. Но я думаю, что мы это сделаем", - сказал Трамп.
Встреча Зеленского с Трампом
- Напомним, что ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.
Проект плана прекращения войны
- 24 декабря президент Владимир Зеленский впервые назвал 20 пунктов "базового документа об окончании войны". По его словам, это тот документ, который ранее имел 28 пунктов.
- По его словам, документ могут вынести на общенациональный референдум.
- Зеленский сказал, что США будут постепенно отменять санкции против России.
- В случае подписания мирного соглашения мобилизацию могут трансформировать или отменить.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
" Є шанс домовитись щоб МЕНІ ТРАМПУ майнили крипти на АЕС десь на 1-5 млрд щороку на особистий рахунок сімї Трампів, а ще щоб дістати з України копалинами на сотні міліардів, а ще від росії мзду за те що здав укрів"
ОСЬ НА ЦЕ Є ШАНС ДОМОВИТИСЬ. БО НІХРЕНА іншого в цьому житті йому не цікаво особливо життя наші чи будь-чиї крім себе
він змушує Україну капітулювати і його "гарантії" не варті нічого