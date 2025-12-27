Трамп о мирных переговорах: есть шанс договориться

Президент США Дональд Трамп заявил, что война РФ против Украины является самой сложной из всех, но он оптимистично настроен в отношении достижения мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Белого дома сказал в интервью New York Post.

"Ну, я думаю, у нас есть хорошие шансы на это", - заявил президент США.

И добавил, что Украина и Россия заинтересованы в договоренностях, но не одновременно.

"Я думаю, что они хотят это сделать сейчас, и я думаю, что Россия хочет это сделать. Но каждый раз, когда один хочет это сделать, другой не хочет", - сказал Трамп.

Он также признал, что урегулирование войны между Россией и Украиной оказалось сложным вопросом.

"Я урегулировал восемь войн, и эта - самая сложная из всех. Но я думаю, что мы это сделаем", - сказал Трамп.

Встреча Зеленского с Трампом

Напомним, что ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.

Проект плана прекращения войны

