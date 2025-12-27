РУС
Трамп о мирных переговорах: есть шанс договориться

Трамп собирает нарТрамп: Украина и Россия хотят мира, но не одновременноаду по вопросу Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что война РФ против Украины является самой сложной из всех, но он оптимистично настроен в отношении достижения мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Белого дома сказал в интервью New York Post.

"Ну, я думаю, у нас есть хорошие шансы на это", - заявил президент США.

И добавил, что Украина и Россия заинтересованы в договоренностях, но не одновременно.

"Я думаю, что они хотят это сделать сейчас, и я думаю, что Россия хочет это сделать. Но каждый раз, когда один хочет это сделать, другой не хочет", - сказал Трамп.

Он также признал, что урегулирование войны между Россией и Украиной оказалось сложным вопросом.

"Я урегулировал восемь войн, и эта - самая сложная из всех. Но я думаю, что мы это сделаем", - сказал Трамп.

Встреча Зеленского с Трампом

  • Напомним, что ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.

Проект плана прекращения войны

+7
ПЕРЕФРАЗУЮ.

" Є шанс домовитись щоб МЕНІ ТРАМПУ майнили крипти на АЕС десь на 1-5 млрд щороку на особистий рахунок сімї Трампів, а ще щоб дістати з України копалинами на сотні міліардів, а ще від росії мзду за те що здав укрів"

ОСЬ НА ЦЕ Є ШАНС ДОМОВИТИСЬ. БО НІХРЕНА іншого в цьому житті йому не цікаво особливо життя наші чи будь-чиї крім себе
27.12.2025 08:47 Ответить
+6
саме так тампон бачить бажання миру зі сторони кацапів ... як сьогодні летить по Києву
27.12.2025 08:48 Ответить
+2
Ага, саме такий шанс як у благородного оленя домовитись з вовком якого підтримує зграя шакалів (трамп, орбан фіцо сі, чечхеіст, свиня аятола тощо).
27.12.2025 08:47 Ответить
Ага, саме такий шанс як у благородного оленя домовитись з вовком якого підтримує зграя шакалів (трамп, орбан фіцо сі, чечхеіст, свиня аятола тощо).
27.12.2025 08:47 Ответить
Шансів зараз летить на Україну ****** хмара
27.12.2025 08:47 Ответить
саме так тампон бачить бажання миру зі сторони кацапів ... як сьогодні летить по Києву
27.12.2025 08:48 Ответить
Знову несе "пургу".
27.12.2025 08:56 Ответить
При Трампі гарантії НАТО для стран Балтії (та загалом Европи) стали досить примарними. Чи впарить нам рудий "гарантії" разом з Зеленським? А план регулювання на жаль один, що у Зелі, що у Донні. Торгувати територіями України. Інших ідей нема.
27.12.2025 08:58 Ответить
На жаль так звана дипломатія на чолі з президентом ,все робить що б сподобатися Трампу і аж ніяк не відстоювання національних інтересів України.
27.12.2025 08:58 Ответить
Три нарциса, два старих деменщиків і молоде імбіцілятко вирішують долю українців
27.12.2025 08:59 Ответить
... після того,як українці самі дуже безвідповідально відносились до своєї долі.Особливо в 2019р.
27.12.2025 09:12 Ответить
Які вісім воєн воно врегулювало? Бойові дії кругом продовжуются. Пустопорожнє брехло ще забуло про 300 лярдів розповісти. І чому весь світ має це слухати та ще й підлаштовуватися під маячню шизоїда?
27.12.2025 09:01 Ответить
довіри словам трампа нема

він змушує Україну капітулювати і його "гарантії" не варті нічого
27.12.2025 09:04 Ответить
Воно вже навіть і не реагує на ракетні удари та вбивства мирних людей. Тупо ігнорує.
27.12.2025 09:06 Ответить
Їде в одної колоні з кацапськими загарбниками і регулює як би вигідніше для кацапів примусити Україну до капітуляції, регулировщик х@ів.
27.12.2025 09:11 Ответить
Та х*й тобі у писок...
27.12.2025 10:25 Ответить
 
 